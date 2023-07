15-vuotias afgaanityttö halusi lentäjäksi – nyt hän istuu koraanikoulussa opiskelemassa arabiaa

KABUL Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on neuvostoaikainen kaupunginosa nimeltä Macroyan, ja siellä on rivi toisensa jälkeen betoninvärisiä kerrostaloja.

Matalampi, harmaa rakennus seisoo kapean kadun päässä. Sen oven takaa kuuluu äänten sorinaa. Huiveihin kietoutuneet tytöt istuvat lattioilla pienissä luokkahuoneissa ja toistavat Koraanin säkeitä naisopettajien perässä. Shams ul Quran -niminen koraanikoulu on alueensa ainoa tytöille.

Koraanikoulun oppilaiden määrä on kaksinkertaistunut sitten vuoden 2021, sanoo koulun johtaja, joka kommentoi asiaa nimettömänä. Nyt oppilaita on noin 700, kaikista ikäryhmistä. Sama ilmiö on ollut nähtävissä muissakin tyttöjen ja naisten koraanikouluissa Afganistanissa.

Taliban on vuoden 2021 valtaantulonsa jälkeen rajoittanut tyttöjen ja naisten oikeuksia. Nyt enää vain alle kuudesluokkalaiset tytöt saavat käydä koulua.

Se on saanut monet perheet lähettämään vanhemmat tyttärensä koraanikouluihin. Niissä he saavat ainakin opetusta islamista.

Avaa kuvien katselu Shams ul Quranin oppilasmäärät ovat kaksinkertaistuneet viimeisen kahden vuoden aikana. Kuva: Maija Liuhto / Yle

Luokkahuoneen perällä istuu 15-vuotias Farkhunda Malik. Vielä pari vuotta sitten tytöllä oli selkeä tavoite: hän halusi tulla Afganistanin armeijan pilotiksi. Ensimmäinen ja ainoa naislentäjä 2000-luvulla oli Niloofar Rahmani. Naiselle myönnettiin pakolaisstatus Yhdysvalloista vuonna 2018 sen jälkeen, kun hän oli saanut tappouhkauksia.

– Lentäjän ammatti oli unelmani pienestä pitäen, Malik sanoo.

Nyt unelma näyttäisi särkyneen.

– Kun Taliban tuli, olin hyvin surullinen, sillä minusta ei voinut enää tulla lentäjää. Silti minulla on edelleen toivoa, hän sanoo.

Malikin isä lupasi lähettää tyttärensä ulkomaille opiskelemaan.

– Mutta mielestäni on parempi pysyä omassa maassa, rakastan maatani.

Koraanikoulut ovat vanhemmille tytöille ainoa paikka opiskella

Malik on opiskellut koraanikoulussa arabian kieltä ja Koraania noin puoli vuotta. Sitä ennen hän istui vain kotona, odottaen koulujen jälleen aukeavan tytöille.

Avaa kuvien katselu Koraanikoulussa opetellaan Koraanin lausumista ja arabian kieltä. Kuva: Maija Liuhto / Yle

Taliban on sulkenut tytöiltä ja naisilta opiskelumahdollisuuksia yksi toisensa jälkeen. Ensin kiinni pysyivät vain julkisen puolen koulut, sitten myös yksityiset opinahjot sulkivat ovensa ja lopulta jopa yliopistot. Enää auki ovat alakoulut ja Shams ul Quranin kaltaiset koraanikoulut. Taliban väittää sulkujen olevan väliaikaisia.

Koraanikoulussa opiskelu ei itsessään häiritse Malikia. Hän on aina ollut kiinnostunut uskonnosta.

– Opiskelin islamilaisia aineita jo ennen Talibanin tuloa, hän kertoo.

Koulu ei vastaa stereotyyppisiä käsityksiä paikasta, jossa ankarat opettajat valvovat oppilaiden ulkoa opettelua.

– Täällä on todella rakastava ja kannustava ilmapiiri, Malik sanoo.

Opettajat ovat hänen suosikkejaan.

– En vain pidä heistä, rakastan heitä!

Tulevaisuudessa Malikille ainoa mahdollisuus olisikin seurata opettajiensa jalanjälkiä ja ryhtyä koraanikoulun arabian opettajaksi. Tyttö ei voi ymmärtää, mikä Talibania kouluissa häiritsee.

– Koraanikoulut ja tavalliset koulut ovat samanlaisia. Sielläkään ei ollut miehiä, ja pojat opiskelivat erikseen.

Koraanikoulun tulevaisuus on hämärän peitossa

Silti nyt jopa Shams ul Quran saattaa pian joutua sulkemaan ovensa.

Koraanikoulu sijaitsee nimittäin aivan moskeijan kyljessä. Kabulissa on vain harvoja moskeijoita, joissa on erikseen naisille tarkoitettu rukoustila. Silloin sisäänkäynnit ovat usein eri puolilla moskeijaa. Aivan miesten sisäänkäynnin lähellä oleva tyttöjen koraanikoulu ei siis ole Talibanin mielestä soveliasta.

Avaa kuvien katselu Opettaja Nasima Parian (oikealla) opiskeli itse aiemmin tässä samaisessa koraanikoulussa. Kuva: Maija Liuhto / Yle

Naisten rukoileminen on järjestetty eri tavalla islamilaisissa maissa. Joissakin moskeijoissa naiset rukoilevat miesten takana samassa tilassa, joissakin heille on omat tilat. Joissakin maissa he taas eivät yleensä käy ollenkaan moskeijoissa. Maiden ja moskeijoiden välillä on eroja.

Koraanikoulun johdon mukaan Taliban on kehottanut Shams ul Qurania muuttamaan muualle, etteivät moskeijaan menevät miehet näkisi tyttöjä ja naisia. Se ei ole mahdollista, sillä muuta paikkaa ei johtajan mukaan ole lähistöllä saatavilla.

– En ymmärrä, miksi he yrittävät sulkea tätäkin paikkaa, sanoo opettaja Rabia Karimi Khostai ärtyneenä.

Hän on opettanut koraanikoulussa Koraania jo kahdeksan vuotta.

– Kaikilla on hijab. Opetamme täällä islamilaisia aineita, ja silti he eivät ole tyytyväisiä, hän puhahtaa.

Myös opettajat ovat joutuneet luopumaan unelmistaan

Aiemmin koraanikoulu oli Khostaille vain pieni lisätienestien lähde; hän opiskeli yliopistossa lääkäriksi.

– Olin viimeisen vuoden opiskelija. Sitten Taliban sulki yliopistot naisilta. Se satutti minua todella paljon, hän huokaa.

Khostain mukaan koraanikoulussa on useita saman kohtalon kokeneita tyttöjä ja naisia.

– [Taliban] teki meistä toivottomia.

Khostai on onnistunut saamaan osa-aikaisia töitä sairaalasta, vaikkei hän ehtinyt valmistuakaan. Naispuolisista terveydenhuollon ammattilaisista on pulaa Afganistanissa.

– Mitä hyötyä siitä on, jos kaikista näistä tytöistä tulee koraanikoulujen opettajia? hän kysyy.

Avaa kuvien katselu Muslimah Ahmadzai haaveili aiemmin lääkärin tai sharia-lain opinnoista yliopistolla. Kuva: Maija Liuhto / Yle

18-vuotias Muslimah Ahmadzai oli juuri saanut koulunsa päätökseen, kun Taliban tuli valtaan. Hän oli suunnitellut aloittavansa joko lääketieteen tai sharia-lain opinnot yliopistolla.

Hän toivoo, että yliopistot vielä aukeavat naisille. Mutta hyväksyisikö Taliban naispuolisen sharia-lain tuomarin?

Ahmadzai ei tiedä.

Koulun ohella hän opiskeli jo pitkään koraanikoulussa.

– Mielestäni kaikkien olisi tarpeellista käydä sekä koraanikoulussa että tavallisessa koulussa, Ahmadzai sanoo.

Rabia Karimi Khostai jäi ilman lääkärintutkintoa, kun Taliban hääti naiset yliopistoista.

Koraanikoulussa tunnistetaan tavallisen koulutuksen tärkeys

Kukaan Shams ul Quranissa ei pidä pelkkää uskonnollista koulutusta riittävänä naisille Afganistanissa.

Nasima Parian opiskeli tässä samaisessa koraanikoulussa neljä vuotta. Nyt hän on opettanut Koraanin lausumista kaksi vuotta.

Aiemmin hänelläkin oli muita suunnitelmia: Parian opiskeli kätilöksi. Hän olisi halunnut myös suorittaa korkeamman tutkinnon, mutta nyt se ei ole enää mahdollista.

Joissakin koraanikouluissa on mahdollista opiskella tavallisia kouluaineita islamilaisten lisäksi. Täällä siihen ei ole mahdollisuutta.

– Olisi todella hyvä, jos niin olisi, Parian pohtii.

Shams ul Quranin tulevaisuuden ollessa vaakalaudalla tavallisten kouluaineiden lisääminen opetussuunnitelmaan on silti kaukainen ajatus.

Oppilaat syventyvät jälleen kuuntelemaan Parianin opetusta. Koraanin säkeet kaikuvat kauas pihalle, kun iltapäivän rukouskutsu kajahtaa viereisestä moskeijasta ilmoille.