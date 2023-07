Yksi asia vetää Puntti Valtosen kesäteatteriin vuosi toisensa jälkeen: ”Saa tehdä sitä mitä rakastaa”

Keltaiseen tuulitakkiin pukeutunut mies polkaisee pyörällä kesäteatterin takapihalle. Riisuttuaan kypärän päästään hän tervehtii iloisesti kollegojaan, jotka lämmittelevät jo pukuhuoneessa.

Mies on Puntti Valtonen. Tänä kesänä hän esittää yhtä pääosista Lappeenrannan kesäteatterin musikaalissa Rajaton Rakkaus.

Valtoselle kesien viettäminen muualla kuin kotipaikkakunnalla on tuttua ja luontevaa. Onhan hän tehnyt uraa myös kiertuemuusikkona.

– Viihdyn uusissa paikoissa. Kesäisin minulla on aina mukana polkupyörä, jolla pääsee katselemaan ympäristöä, Valtonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Puntti Valtonen pitää pyöräilystä, kun taas Tatu Siivonen kiertää kaupunkia sähköpotkulaudalla. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Vapaa-ajan vietto on Puntti Valtoselle melko samanlaista paikkakunnasta riippumatta. Kirjojen lukemista, ristikkojen tekemistä ja kuntosalilla käymistä voi Valtosen mukaan harrastaa missä päin Suomea tahansa.

Lappeenrannassa Valtonen on ehtinyt viettää vasta muutaman viikon, ja vapaa-aikaa harjoitusten lomassa on ollut niukasti. Vaikka kaupungissa kiertely on jäänyt vähälle, vaikuttaa kesäteatterin vieressä sijaitseva sataman alue Valtosesta kutsuvalta.

– Kaikki suomalaiset kaupungit ovat tavallaan kesäkaupunkeja. Täällä on paljon vettä. Se on kaupunkien välinen yhdistävä tekijä.

Uimista, maakuntamatkailua ja lomatunnelmaa

Valtosen näyttelijäkollega Tatu Siivonen saapuu teatterille sähköpotkulaudalla. Se on oiva menopeli, kun haluaa tutustua uuteen paikkakuntaan laajemmin.

Siivonen nauttii Saimaan rannalla virkistäytymisestä harjoitusten jälkeen. Hänelle uiminen kuuluu kesäteatteriarkeen, ja niin oli aikoinaan myös Pyynikin teatterissa Tampereella.

– Jos näytös alkoi kuudelta, olin uimassa vielä varttia ennen siitä huolimatta, että esitys alkoi omalla soolobiisillä. Se oli ihanaa!

Kesäteatteria tehdessä arkihuolet eivät paina.

– Aina kun ei ole töissä, tuntuu että olisi kesälomalla, Siivonen kuvailee.

Puntti Valtonen on aina pitänyt maakuntamatkailusta.

Puntti Valtosen ja Tatu Siivosen kanssa kesäteatterissa näyttelee myös Miia Nuutila. Nuutila on viettänyt monta kesää Lappeenrannassa, ja kaupungissa häntä viehättää etenkin linnoituksen alueen vanhat rakennukset.

Ravintoloihin, kahviloihin ja paikallisiin käsityö- ja vintage-putiikkeihin tutustuminen töiden ohella on hänelle mieluisaa ajanvietettä.

– Olen oikea romantikko! On ihanaa kävellä teatterilta syömään ja ihastella, miten ihmiset ovat laittaneet pihojaan kauniiksi.

Työkaverit ovat myös ystäviä

Tuotannossa työskentelee monesti paljon ihmisiä, jotka ovat kotoisin muualta kuin kesäteatterin paikkakunnalta.

Kun tutut ystävät ja läheiset ovat muualla, työkavereista tulee entistäkin tärkeämpiä. Aikaa vietetään yhdessä myös töiden ulkopuolella.

– Ollaan niin tiiviisti yhdessä, että olisi ihmekin, jos ei yhtään ystävystyisi, Valtonen luonnehtii.

Avaa kuvien katselu Valtonen, Nuutila ja Siivonen ovat tehneet töitä keskenään aikaisemminkin. Välit kollegoihin ovat lämpimät. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Miia Nuutila on ottanut jo tehtäväkseen suunnitella teatteriväelle yhteistä saunailtaa nyt, kun ensi-ilta ja alkutuotannon kiireet on saatu hoidettua pois alta. Hänen mukaansa ei ole mitenkään tavatonta, että näyttelijöiden yhteiseen Whatsapp-ryhmään kilahtaa viestiä, jossa pyydetään seuraa uimarannalle.

– Kesällä meillä näyttelijöilläkin on semmoinen ”kesämoodi” – nauramme paljon, huumori kukkii ja tunnelma on kevyt, Nuutila kertoo.

Kesän jälkeen jäähyväiset ovat näyttelijöille usein katkeransuloisia. Yhdessä vietetty aika on lyhyt mutta intensiivinen, ikään kuin kesäleirillä. Onni onnettomuudessa on kuitenkin se, että kesäteatterit houkuttelevat näyttelijöitä mukaansa vuosi toisensa jälkeen.

– Kun saa tehdä sitä mitä rakastaa ja ympärillä on äärimmäisen hurmaavia ihmisiä, on kauhean vaikeaa kieltäytyä, Puntti Valtonen toteaa.