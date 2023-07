Perussuomalaisten Mäkelä ymmärtää puolueensa edustajien toimintaa toimittajaa kohtaan – kokoomus aikoo selvittää maalittamisväitettä

Kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmien puheenjohtajilla on eriävät näkemykset toimittajan maalittamisen vakavuudesta.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmien puheenjohtajat Matias Marttinen (kok.) ja Jani Mäkelä (ps.) kommentoivat Ylen aamun haastattelussa hyvin eri näkökulmista Iltalehden toimittaja Ida Erämaan maalittamista.

Toimittajien työrauhasta nousi eilen keskustelu, kun Journalistiliitto julkaisi Twitterissä kannanoton, jossa todetaan joidenkin perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoiden maalittavan Iltalehden toimittajaa.

Kannanotto viittaa Iltalehden sunnuntaina ilmestyneeseen näkökulmatekstiin, jossa arvostellaan perussuomalaisten suhtautumista lehdistönvapauteen. Myös esimerkiksi Päätoimittajien yhdistys otti maanantaina kantaa toimittajiin kohdistuvaan häirintään.

Marttinen: Kokoomus selvittää asiaa Journalistiliiton kanssa

Kokoomuksen Matias Marttinen kertoo suhtautuvansa väitteeseen puolueen kansanedustajien suorittamasta maalittamisesta vakavasti.

– Median toimintavapaus ja sananvapaus ovat hallitukselle ja meille puolueena aivan perustavanlaatuisia kysymyksiä. En, ja emme missään tapauksessa tällaista toimintaa hyväksy.

Marttinen kertoo kokoomuksen olevan tänään myös yhteydessä Journalistiliittoon ja selvittävän asiaa sen kanssa tarkemmin.

– Tämä vaatii minulta vielä selvittämistyötä, Marttinen kommentoi.

PS:n Mäkelä ymmärtää kansanedustajien toimintaa

Perussuomalaisten Jani Mäkelä näkee puolestaan tilanteen eri tavalla.

– Tämä asianomainen toimittaja käytti hyvin voimakasta ilmaisua, eli hän puhui muistaakseni natsitaustaisista ministereistä. Ja se on sellainen ilmaisu, joka sivuaa kunnianloukkauksen määritelmää.

Mäkelä sanoo Ylen aamussa myös Iltalehden toimittajan levittävän omaa poliittista agendaansa joukkotiedotusvälineissä.

– Kyllä tällaista toimintaa täytyy voida myös julkisesti arvostella sosiaalisessa mediassa, niin kuin nämä kansanedustajat ovat tehneetkin. Siinä mielessä ymmärrän kyllä heidän toimintaansa, Mäkelä lausui.

Mäkelältä kysyttiin myös, näkeekö hän perussuomalaisten kansanedustajien toiminnan olleen oikeassa suhteessa siihen, mitä Iltalehden toimittaja on tehnyt työssään.

– Toimittajilla on miljoonien ihmisten yleisö lukemassa uutisiaan, näillä henkilöillä on muutaman kymmenen tuhannen seuraajan Twitter-yleisö. Niin tässä on se suhde millä mennään, Mäkelä vastaa.