Tamperelaislukion postia lojui avattuna viereisen talon pihalla – kuori sisälsi henkilötietoja, tapauksesta vireillä rikosilmoitus

Tampereella Hatanpään kaupunginosassa asuva Eveliina Niskanen teki maanantaina erikoisen havainnon kotinsa takapihalta. Asuintalon takapihalta löytyi avattu kirjekuori, joka oli osoitettu lähellä sijaitsevalle Hatanpään lukiolle.

Kirjekuoren sisällä oli kaksi ylioppilastodistusta.

– Koko kuoren sisältö oli levitetty maahan. Paperit olivat pahasti kastuneet mutta koska kyseessä oli virallisia papereita, en uskaltanut heittää niitä roskiin, Niskanen kertoo.

Kun Niskanen lähti toimittamaan kirjettä sille tarkoitettuun osoitteeseen Hatanpään lukiolle, huomasi hän postilaatikon ympäristössä maassa muutakin lukiolle osoitettua postia.

– Oli ainakin yksi kirje Kelasta sekä lehtiä. Joku oli siis käynyt nuuskimassa laatikkoa ja kiusaksi levitellyt postia ympäriinsä, Niskanen arvelee.

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto on tietoinen kirjeiden päätymisestä väärään paikkaan. Tapauksesta tullaan tekemään rikosilmoitus.

– Henkilötiedot eivät saa koskaan päätyä muiden nähtäville. Selvitämme asiaa, etenemme normaalin protokollan mukaan, Aalto kertoo.

Postilaatikkoon mahtuisi käsivarsi

Eveliina Niskasen mukaan Hatanpään lukion postilaatikkoon mahtuisi käsi ja pienikokoinen saisi laatikkoon käsivarttakin mahtumaan. Niskanen esitteli huomionsa kaupungin työntekijälle, joka oli saapunut paikalle vastaanottamaan Niskasen löytämää kirjekuorta.

– Hän jäi lähtiessäni vielä tutkimaan laatikkoa.

Kaupungin Mari Aalto ei ole itse nähnyt, millainen postilaatikko lukiolla on.

– Pääsääntöisesti posti kannetaan sisään asti. Tässä yksikössä on edelleen ilmeisesti postilaatikko. Jos luukku on isompi, se on tietoturvariski, Aalto toteaa.

Postilaatikko sijaitsee Hatanpään lukion seinustalla. Todistukset löytänyt nainen kertoo, että laatikon vieressä lojui muutakin lukion postia.

Aalto vakuuttaa, että lukion postilaatikko tyhjennetään myös kesän ja lomakauden aikana moneen otteeseen. Tyhjennystahti ei kuitenkaan ole aivan yhtä tiheä kuin lukukauden aikana.

Joskus tyhjennysväli voi olla viikonkin. Tiistaina laatikko oli Aallon mukaan melko tyhjä.

– Paljon postia ei ollut. Ylioppilastodistukset olivat se kriittisin posti. Seassa oli myös jotakin muuta postia, lähinnä mainospostia. Asiaa selvitetään.