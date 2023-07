Mikkeli hieroo historiallista energiayhtiökauppaa salassa – Kajaani ja Sotkamo tekivät aiemmin satojen miljoonien tilin

Mikkeli on myymässä vähemmistöosuutta energiayhtiöstään ostajalle, jonka nimeä eivät edes valtuutetut tiedä. Jotain voidaan ehkä päätellä Kajaanin kokemuksista neljän vuoden takaa.

Mikkeli joutuu myymään energiaomistustaan talousvaikeuksien takia. Ellei taseeseen kertyneitä kymmenien miljoonien eurojen alijäämiä kateta, Mikkeli on ajautumassa kriisikunnaksi vuonna 2024.

Kaupunki päätyi myymään 49 prosentin osuuden omistamaan Etelä-Savon Energiasta ESE:stä. Kaupunki on arvioinut saavansa kaupasta jopa 180 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen tarjouskierroksen jälkeen MIkkeli valitsi jatkoneuvotteluihin viisi ostajaa tai ostajaryhmittymää. Niistä voittajaksi valikoitui yksi.

Parhaillaan ostajaehdokkaan kanssa tehdään due diligence -menettelyä, jossa ostettava kohde käydään tarkalla kammalla läpi eli läpivalaistaan ja käydään läpi riskit.

Jos kaikki menee suunnitellusti, kaupat voi syntyä syyskuussa.

Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen tekemään kaupat. Valtuustolle päätös tulee aikanaan tiedoksi.

Kaupunginvaltuustolle prosessin etenemisestä kerrottiin viimeksi juhannuksen jälkeen, mutta esimerkiksi loppusuoralle selviytyneen ostajaehdokkaan nimeä ei kerrottu.

– Tiedot ovat salassapidettäviä ja sitä koskeva koskeva sopimus on tehty kaikkien osapuolten kesken. Se sitoo myös ensimmäisellä kierroksella olevia tarjoajia prosessin loppuun saakka, Mikkelin kaupunginjohtaja Janne Kinnunen sanoo.

Kinnusen mukaan kilvassa ei ratkaissut yksin hinta, vaan myös yhteinen näkemys yhtiön tulevaisuudesta.

– Koimme, että tämä ehdokas olisi paras strateginen kumppani pitkällä aikavälillä.

Avaa kuvien katselu ESE tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Pursialan voimalaitoksella. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Kajaani ja Sotkamo tekivät hurjan tilin

Kuntien omistamat energiayhtiöt ovat olleet sijoittajien kiikarissa jo useita vuosia. Osittaisessakin monopoliasemassa olevat yhtiöt ovat kiinnostavia pitkäaikaisia sijoituksia.

Edellinen hieman vastaava kauppa tehtiin neljän vuotta sitten Kainuussa, kun Kajaani ja Sotkamo myivät maakunnallisesta Loisteesta kolmasosan sijoittajille.

Kajaani sai kaupassa 150 ja Sotkamo 50 miljoonaa euroa. Kajaani jatkaa edelleen suurimpana omistajana 50,1 prosentin osuudella. Sotkamo omistaa noin 17 ja ulkopuoliset sijoittajat 33 prosenttia.

Kajaani sijoitti saamansa kauppasumman eikä käyttänyt sitä esimerkiksi velkojen maksuun tai juokseviin menoihin. Sijoitussalkkua hoitavat ammattimeklarit.

– Nyt potin arvo on 167 miljoonaa euroa, vaikka se kävi koronan yhteydessä reilusti miinuksellakin. Velkaa meillä on pienempi summa ja ne ovat niin hyvin suojattuja, ettei niitä ole kannattanut maksaa pois, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoo.

Mikkelin kaupunginjohtajaa Janne Kinnusta ja Kajaanin Jari Tolosta haastattelee Petri Vironen.

Toinen iloinen yllätys entisiä ja uusia omistajia odotti heti vuoden 2020 puolella. Loiste maksoi omistajilleen ylimääräistä osinkoa lähes 105 miljoonaa euroa.

Kajaanin tilille kilahti reilut 52, sijoittajille 34 ja Sotkamolle 17 miljoonaa euroa. Ostajat kuittasivat näin osan kauppahinnasta välittömästi.

– Ylimääräisestä osingonjaosta sovittiin osakassopimuksessa, Tolonen perustelee.

Senkin jälkeen Kajaani on saanut 5-7 miljoonan osingot vuosittain ja muut omistajat omistusosuutensa suhteessa.

Kajaani on saanut osinkoja neljältä vuodelta yhteensä noin 70 miljoonaa euroa eli yhtiö on maksanut osinkoja yhteensä noin 140 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto on reilut 120 miljoonaa euroa vuodessa.

– Velkavipua tällaisissa yhtiöissä käytetään yleisesti ja käytettiin ennen vähemmistöosuuden myyntiäkin. Yhtiö pyörii niin sanotusti velkarahalla ja velalle on määritelty maksimitaso, jonka myös rahoittajat hyväksyvät.

Tolosen mukaan Loiste on velkaannuttamisesta huolimatta ihan hyvässä kunnossa, vaikka konsernin omat pääomat ovat ylimääräisen osingonjaon jäljiltä 80 miljoonaa euroa miinuksella.

Loiste-yhtiöstä ei haluttu kommentoida Ylelle kertyneitä tappioita, maksettuja osinkoja tai velkamäärän kehitystä.

Avaa kuvien katselu Jari Tolosen mukaan osakassopimuksen kohdalla kannattaa olla tarkkana ja käyttää huippuasiantuntijoita. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

“Palkatkaa huippuasiantuntijat”

Mikkeli käy parhaillaan neuvotteluja ostajaehdokkaan kanssa. Kajaanin kaupunginjohtajalla on selkeä vinkki Mikkelille.

– Palkatkaa huippuasiantuntijat. Siellä on ammattilaiset toisella puolella pöytää. Etenkin ulkomainen ostaja vaatii tarkan osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman.

Tolonen myöntää, että neuvotteluissa “piru piilee lukuisissa pienissä yksityiskohdissa”.

– Meilläkin meni reilut kaksi kuukautta erilaisista yksityiskohdista sopimiseen. Jossakin piti olla tiukkana ja jossakin toisessa kohdassa antaa hieman periksi. Ero kunnalliseen yhtöön on aika iso,k vartaalitalouteen on opittava.

Avaa kuvien katselu Loiste-konserin sähköverkkoa ylläpitää Kajave. Kuva: Antti Tauriainen / Yle

Ulkomainen sijoittaja Mikkeliinkin?

Mikkelissä loppusuoralle selvinneen ostajaehdokkaan nimi on ainoastaan kaupunginhallituksen tiedossa.

Ylen tietojen mukaan maakunnallinen Suur-Savon Sähkö on kuitenkin pudonnut pelistä edelliskierroksella. Mikkeli on myös sen omistaja lähes 15 prosentin osuudella.

Todennäköisin vaihtoehto on näin ollen kotimainen tai ulkomainen sijoittaja tai sijoittajaryhmä.

Loisteessa mukana oleva Infranode on tuttu nimi Mikkelissä, sillä se hankki juuri omistukseensa MPY Telecomin. Lisäksi se on mukana Vantaan Energian ja Kevan kanssa Tuusulan ja Järvenpään kaukolämmön tuotannossa.

Infranoden taustalla on muun muassa pohjoismaisia eläkerahastoja. Suomalaisyhtiöistä siihen ovat sijoittaneet Keva ja Lähi-Tapiola.

Avaa kuvien katselu Professori Timo Rothovius arvelee, että infrayhtiö kiinnostaa sekä ulkomaisia että kotimaisia sijoittajia. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Asiantuntija: Ulkomainen valmis maksamaan enemmän

Rahoituksen professori Timo Rothovius sanoo, että energiayhtiön kaltainen infrasijoitus kiinnostaa sijoittajia tällä hetkellä. Se voi nostaa myös kauppatavaran hintaa.

– Valitettavasti sitten käy niin, että sijoittaja tulee ulkomailta. Heillä on enemmän rahaa ja he ovat valmiita maksamaan kotimaista sijoittajaa enemmän. Toisaalta myös verokohtelu voi olla erilainen ulkomaisen sijoittajan kohdalla.

Rothoviuksen mukaan ulkomaisen sijoittajan mahdollinen veroetu riippuu siitä, mistä sijoitus tehdään.

– Usein sijoitus tehdään sellaisen maan kautta, missä veroja ei paljon makseta. Tällöin ostaja saa ison edun.

Vähemmistöosuuden myynnistä voi kuitenkin hyötyä myös kaupan kohde eli energiayhtiö.

– Jos se on saman alan toimija, tulee osaamista. Sijoittaja puolestaan tuo varmuutta siihen, että on varaa investoida, eikä kaikkea rahaa tarvitse löytyä nykyisiltä esimerkiksi kuntaomistajalta.