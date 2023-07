”Hän voisi sijoittaa 50 000 euroa, jos lähden hotelliin” – 30 naista kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää startup-alalla

Koskettelua, vihjailua, ehdottelua intiimistä kanssakäymisestä rahaa vastaan.

Kolmekymmentä naista kertoo Svenska Ylen kyselyssä kokeneensa seksuaalista häirintää startup-kuvioissa.

Startupit ovat yrityksiä, jotka tähtäävät nopeaan kasvuun hakemalla rahoitusta pääomasijoittajilta. Suomessa startup-kenttä on vielä hyvin miehinen, miesten perustamia startupeja on enemmän kuin naisten perustamia. Usein yritykset toimivat teknologia-alalla.

Svenska Ylen verkkokyselyyn vastanneet naiset ovat erilaisissa asemissa startup-kentällä: yritysten perustajia, entisiä ja nykyisiä työntekijöitä tai esimerkiksi tapahtumien tai opiskelijajärjestöjen kautta startup-maailmaan osallistuvia henkilöitä.

Häirintää on heidän mukaansa tapahtunut eri tilanteissa, startup-tapahtumien jälkeisissä juhlissa, työpaikalla, sijoittajatapaamisissa tai asiakastapaamissa.

Osa tässä jutussa esiintyvistä henkilöistä kertoo kokemuksistaan nimettömänä. Heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. Jutussa käytetyt nimettömät sitaatit on peräisin kyselyyn vastanneilta naisilta. Sitaatteja on vain sellaisilta henkilöiltä, joiden henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

”50 000 euron sijoitus, jos lähdet hotellille”

Yksi, joka uskaltaa puhua asiasta omalla nimellään on Commu-startupin perustajajäsen Karoliina Kauhanen. Commu on mobiilisovellus, jonka ideana on välittää ihmisten apua toisilleen.

Kauhanen kertoo jutelleensa suomalaisen, keski-ikäisen enkelisijoittajan kanssa eräässä alan iltatapahtumassa, kun keskustelu sai epämiellyttävän käänteen.

– Hän ehdotti minulle, että hän voisi sijoittaa 50 000 euroa, jos lähden hänen kanssaan iltakävelylle tutustumaan kaupunkiin ja hänen hotelliinsa.

Kauhanen uskoo, ettei mies ehdottanut tällaista ensimmäistä kertaa.

– Se tuntui todella halventavalta. Että meidän bisneksemme ei riitä. Hän on joskus varmasti onnistunut siinä, että joku on mennyt leikkiin mukaan.

– Tulee kuvottava olo. Nyt kun mietin sitä, olisi pitänyt lyödä korville.

Kauhanen kertoo saaneensa toisessa tapahtumassa enkelisijoittajalta neuvon, että silikonirinnat helpottaisivat rahoituksen saamista.

– Minua on tytötelty, koskettu ilman lupaa ja uhkailtu, että jos joskus puhun tästä, niin rahoituksen saaminen vaikeutuu.

Enkelisijoittajiksi kutsutaan yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omaa rahaansa startup-yritykseen sen alkuvaiheessa.

Kauhanen myös teroittaa, että suuri osa pääomasijoittajista on asiallisia, mutta ihan kaikki eivät ole.

Karoliina Kauhanen kertoo audioklipissä lisää siitä, millaista suhtautuminen nuoriin naisiin alalla toisinaan on.

Kollegat ovat kysyneet minulta, mitä he voivat tehdä saadakseen harrastaa seksiä kanssani. aloitteleva yrittäjä

Humaltunut esimies kehui ja halaili illan aikana useasti. Hänen kätensä vaelsi niin selälälläni sekä takapuolellani. Kun huomautin, että nyt menee liian pitkälle, hän sanoi: ”En voi sille mitään, että olet niin haluttava” ja ”Voitaisiinko lähteä sun luokse?” työntekijä aloittelevassa yrityksessä

”En halua olla se tyttö, jota ahdisteltiin bileissä”

Moni nainen ei uskalla kertoa kokemastaan häirinnästä omalla nimellään, koska piirit ovat pienet ja moni pohtii, miten kertominen vaikuttaisi omaan uraan tai työpaikkaan.

Yksi heistä on Jessica, jonka nimi on muutettu asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Startup-tapahtumia järjestävässä yrityksessä työskentelevä Jessica kertoo erään tärkeän asiakkaan lähennelleen ja kosketelleen häntä startup-tapahtuman jatkobileissä. Jessica sai vaivoin poistuttua tilanteesta.

– Kun lähdin, hän muuttui vihaiseksi muita kohtaan ja kyseli, miksi minä nyt lähdin.

Jessica kertoo esihenkilönsä lähettäneen myöhemmin painokkaan viestin kyseisen miehen pomolle. Viesti oli, että jos tilanne toistuu, mies heitetään ulos.

Jessican mukaan ongelma on valtasuhteissa: on vaikea puuttua, koska kyse on samalla tärkeistä rahoittajista tai asiakkaista. Hänen mukaansa häirintää kohdataan ennemmin pääomasijoittajien kuin toisten nuorten startup-yrittäjien suunnalta.

– Tilanteita tapahtuu yleensä vanhempien miesten kanssa, jotka tulevat vanhanaikaisemmista taustoista tai yrityksistä, joissa häirintä on ollut tavallaan aiemmin ok.

Jessica kertoo nyt miettivänsä tarkkaan, miten pukeutuu tapahtumiin, koska ei halua antaa ”vääriä signaaleja”. Hän kertoo ostaneensa myös sormuksen, jota voisi mahdollisesti käyttää juhlissa alleviivaamaan sitä, ettei ole kiinnostunut.

Hänen ajatuksenaan on vielä perustaa joskus oma yritys.

– Minulla on omia kunnianhimoja. Mutta en halua olla se tyttö, jota ahdisteltiin bileissä. Haluan minimoida sellaiset tilanteet.

Kun tietty aika illasta koittaa, lähentelyä tai vihjailevaa koskettelua tapahtuu aina. Tämä ärsyttää jo siksi, että yleensä verkostoituminen ja arvokkaimmat businesskeskustelut käydään juuri muutaman juoman jälkeen. työntekijä

Nuorena naisena koen, että tilanteessa joutuu miettimään, onko häirinnältä välttyminen vai potentiaaline businessmenestys tärkeämpi. työntekijä

Yhteisö lupaa parannuksia

Svenska Yle esitteli kyselyn tulokset Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakariselle. Pakarinen yllättyi ilmiön laajuudesta.

– Kun näistä tapauksista kuulee, se herättää pettymystä, mutta myös vihaa.

– Jos miettii meidän (startup-)yhteisömme toimintaa, tämä on myös viesti siitä, että meidän pitää entistä kovemmin tehdä vielä työtä ja näyttää esimerkkiä, että asiat voidaan saada paremmiksi.

Pakarinen kannustaa häirintää kokeneita nostamaan asian rohkeasti esille.

Pakarinen kertoi Svenska Ylelle haastattelun jälkeen, että Suomen startup-yhteisö aikoo perustaa anonyymin ilmiantokanavan häirintää kokeneille ja nimetä häirintäyhdyshenkilön.

Yksityisiä suomalaisia enkelisijoittajia edustava Finnish Business Angels -yhdistyksen tuore toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen kertoo, että yhdistyksessä seksuaaliselle häirinnälle on nollatoleranssi.

– Otamme tapaukset erittäin vakavasti, jos niitä tulee esille, Laisi-Puheloinen kirjoittaa Svenska Ylelle sähköpostissaan.

Laisi-Puheloinen kertoo yhdistyksen julkaisevan syksyllä anonyymin ilmiantokanavan, johon tapauksista voi ilmoittaa matalalla kynnyksellä.