– Kenellä on kaikki tämä teknologia ja kaikki nämä raaka-aineet? Vastaus on Kiina. Heillä on aurinkopaneeliteollisuus ja he omistavat lähes 90 prosenttia akkuihin tarvittavan litiumin jalostuslaitoksista, Kaderják listaa työhuoneellaan Budapestin keskustassa.