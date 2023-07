Wagnerin kapinan toivottiin mullistavan sotatilanteen, mutta toisin kävi – Ukrainalla on lokakuuhun asti aikaa saavuttaa läpimurto, asiantuntija arvioi

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin aloitti kesäkuun lopulla aseellisen kapinan Venäjällä ja vaati maan sotilasjohdon vaihtoa. Venäjän sisäisen kriisin toivottiin lännessä heikentävän Venäjän toimintakykyä sotarintamalla, mutta toistaiseksi Ukrainan saavutukset kapinaa seuranneena aikana ovat olleet maltillisia.

Taisteluja käydään parhaillaan sekä idässä että etelässä. Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar kertoo operaatioiden jatkuvan Bahmutin alueella, Donetskin ja Zaporižžjan välisellä rajalla sekä läntisellä Zaporižžjan alueella.

Herson: Ukraina vahvistanut asemiaan Dneprin etelärannalla

Viime viikolla useat sotabloggaajat kertoivat Ukrainan joukkojen ylittäneen kesäkuun alussa pahasti tulvineen Dneprjoen ja kaivaneen asemia joen etelärannalle. Viikolopun aikana myös Britannian puolustusministeriö yhtyi bloggaajien näkemykseen.

Ukrainan arvioidaan vapauttaneen Dneprin etelärannalla sijaitsevan Datšin kylän. Kylä on Ukrainan viime vuonna vapauttaman Hersonin kaupungin ja Venäjän tuhoaman Antonovskyin sillan välittömässä läheisyydessä.

Ukrainan kerrotaan pyrkivän muodostamaan sillanpääasemaa Hersonin ja Datšin välille, jotta se voisi siirtää enemmän kalustoa joen yli ja jatkaa etenemistä kohti Krimin niemimaata.

Ukrainan asevoimien eteläisen sotilaspiirin tiedottaja Natalija Humenjuk kommentoi viime viikolla vilkastunutta toimintaa Hersonin alueella yksikertaisesti toteamalla, että tilanne on vaikea.

Venäjän Hersonin alueelle asettaman nukkehallinnon johtaja Vladimir Saldo väitti maanantaina venäläiselle uutistoimisto Tassille, että kaikki Ukrainan yritykset Dneprin ylittämiseksi olisivat epäonnistuneet. Sotaa läheltä seuraavat bloggaajat ovat kuitenkin toistuvasti kiistäneet Saldon puheet, ja kertoneet, että Ukraina on onnistunut vahvistamaan asemiaan joen etelärannalla.

Avaa kuvien katselu Kartalla Venäjän rintamalinja Hersonin alueella Ukrainassa 4.7.2023 Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Kesäkuun alussa Hersonin alueen läpi kulkeva Dneprjoki tulvi voimakkaasti Kahovkan padon sorruttua. Padon sortuminen tuhosi Ukrainalta toisen otollisen paikan Dneprin ylittämiseksi. Nyt Nova Kahovkan ukrainalainen pormestari Volodymyr Kovalenko kertoo venäläisjoukkojen palanneen tulvavesien alle viime kuussa joutuneeseen kaupunkiin.

Venäjän kerrotaan miehittäneen rakennuksia kaupungin pääkadulla, joka kulkee Dneprjoen vartta pitkin. Venäjä on Kovalenkon mukaan rakentanut rakennusten ylempiin kerroksiin ampuma-asemia raskaille konekivääreille. Hänen mukaansa venäläiset ampuvat kaupungista tasaisin väliajoin Veselen ja Kozatsken asutuksia joen pohjoisrannalla.

– Vihollinen ei ole jättänyt Nova Kahovkan kaupunkia. Todellisuudessa tilanne on täysin päinvastainen, sillä vihollisten määrä on nyt paljon aiempaa suurempi, Kovalenko jatkaa.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotastrategian professorin Joakim Paasikiven mukaan Hersonin alueelta ei ole vielä kantautunut sellaista tietoa, että Ukraina olisi aloittanut Hersonissa laajempaa hyökkäystä. Pienetkin liikkeet pakottavat kuitenkin jatkuvasti Venäjän arvioimaan, mille rintamalle sitoa joukkojaan.

Avaa kuvien katselu Kahovkan padon vieressä olevat kallioluodot ovat tulleet esille veden alta. Kuva kesäkuun lopulta. Kuva: REUTERS

Zaporižžja: Miinoitukset hidastavat etenemistä etelässä

Zaporižžjassa Ukrainan vastahyökkäys on edennyt viimeisen viikon aikana verkkaisesti. Ukrainan apulaispuolustusministeri kertoi maanantaina, että Ukraina onnistui viime viikolla kasvattamaan vastahyökkäysoperaatiossa vapautettuja alueita 37 neliökilometrin edestä. Näistä 28 neliökilometriä on hänen mukaansa vapautettu etelässä Zaporižžjan alueella.

Paasikiven mukaan Ukrainan vastahyökkäysoperaatio ei ole missään nimessä epäonnistunut, vaikka se eteneekin hitaasti.

– On edelleen olemassa viitteitä siitä, että Ukraina etenee tasaisesti eteenpäin. Etelässä Ukrainalle ongelmia aiheuttavat Venäjän miinoitukset, jotka ovat kaikkiin ohjeistuksiin nähden ylimitoitettuja.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö kertoo vastahyökkäyksen olevan Ukrainalle erittäin haastava, koska sillä ei ole Ukrainassa ilmaherruutta.

– Oli alunperin väärin olettaa, että Ukraina vain marssii Venäjän puolustuslinjoista suoraan läpi, Käihkö sanoo.

Myös Paasikiven mukaan länsimaissa vastahyökkäykselle rakennettiin liian suuret odotukset. Sotilaspiireissä ja länsimaiden johtajien keskuudessa tilanne ei varmasti ole tullut samankaltaisena yllätyksenä, Paasikivi toteaa.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä on miinoituksilla ja Ukrainan sotakalustoon kohdistetuilla iskuilla saavuttanut jonkin verran menestystä. Samalla Britannian tiedustelulähteet kertovat, että alueen venäläisjoukot kärsivät edelleen ylikuormitetuista yksiköistä ja tykistöammusten puutteesta.

Paasikiven mukaan Ukraina on kaikesta huolimatta onnistunut murtamaan venäläisten ensimmäisen puolustuslinjan muutamalla alueella. Paasikivi näkee myös edelleen mahdollisena, että Ukraina jossain vaiheessa saavuttaisi suuren läpimurron, jolloin se pääsisi etenemään länsimaalaisten panssarivaunujen tarjoaman tulivoiman, liikkuvuuden ja suojan avulla.

Donetsk: Venäjä kerää sotilasjoukkoja pohjoiseen

Tällä hetkellä kaikkein ankarimmat taistelut käydään Bahmutin alueella Donetskissa.

Viime viikolla Ukraina väittää vapauttaneensa alueella yhdeksän neliökilometrin kokoisen alueen. Useat avoimet tiedustelulähteet osoittavat suurimman osan tästä alueesta sijaitsevan Kurdiumivkan alueella Bahmutin eteläpuolella.

Ukrainalaiskomentaja Denys Yaroslavskyi kertoi viime viikolla, että Ukraina pyrkii vapauttamaan Bahmutin eteläpuolella sijaitsevan Klištšijivkan kylän ja Berhivkan kylän Bahmutin pohjoispuolella. Yaroslavskyin mukaan kylien vapauttaminen mahdollistaisi venäläisjoukkojen saartamisen Bahmutin kaupungissa.

Paasikiven mukaan myös Venäjä on pyrkinyt hyökkäämään alueella, mutta venäläisjoukkojen menestys on toistaiseksi ollut hyvin rajallista. Hän ei kuitenkaan halua arvioida sitä, kenellä on sodassa tällä hetkellä yliote.

– Pääasia on se, että Ukrainalla on joka alueella aloite ja päätösvalta siitä, missä päin taisteluja käydään.

– Oletusarvo on, että hyökkäävä osapuoli kärsii suurempia tappioita, mutta suurimmat miehistötappiot aiheuttaa silti tykistötuli, eikä jalkaväki tai miinoitukset. Toistaiseksi Ukraina on pyrkinyt rajoittamaan Venäjän tykistötulen tehokkuutta.

Ukrainan asevoimien itäisen sotilaspiirin tiedottajan Serhiy Tšerevatyin mukaan Venäjä kerää tällä hetkellä valtavasti joukkoja Kupjanskin ja Lymanin väliselle alueelle Donetskissa ja Luhanskissa. Tšerevatyin mukaan Venäjä on keskittänyt itärintamalle 180 000 sotilasta, joista 120 000 sijaitsee edellä mainitulla Kupjanskin ja Lymanin välisellä alueella.

Avaa kuvien katselu Ukrainan asevoimien itäisen sotilaspiirin tiedottajan Serhiy Tšerevatyin mukaan Venäjä kerää tällä hetkellä valtavasti joukkoja Kupjanskin ja Lymanin väliselle alueelle. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Tšerevatyi kertoo Venäjän kohdistavan valtaosan tykistötulestaan kyseiselle alueelle. Hän ei ottanut kantaa siihen, onko Venäjä mahdollisesti käynnistämässä alueella omaa suurhyökkäystä pakottaakseen Ukrainan huomion hetkeksi pois omista tavoitteistaan.

Vastahyökkäys voi päättyä kahdella tavalla

Wagner-johtaja Prigožinin silmätikuksi joutunut ja pitkään julkisuudesta poissa pysynyt Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu kertoi maanantaina, ettei kapina vaikuttanut Venäjän toimiin Ukrainassa.

Myös Paasikiven mukaan lyhyeksi jääneen kapinan vaikutukset ovat häviävän pienet.

– Wagnerin joukot olivat jo luovuttaneet vastuun Bahmutissa käytävistä taisteluista Venäjän armeijalle, ja vetäytyneet leireihinsä. Vaikka osa heistä palaisi jossain vaiheessa rintamalle, ei heidän määränsä ole järin suuri, Paasikivi arvioi.

Ilmari Käihkön mukaan kaikki kapinan mahdolliset seuraukset eivät vielä ole tiedossa.

– Jos Venäjä lähtee putsaamaan sotajohtoaan, voi sillä olla lyhytaikaisia tai pitkäkestoisia seurauksia. Emme myöskään tiedä, mitä Prigožinin Concord-yhtölle käy, joka on hoitanut Venäjän ruokahuoltoa. Mikäli se katoaa nopeasti, tulee se vaikuttamaan Venäjän logistiikkaan, Käihkö arvioi.

Paasikiven mukaan Ukrainalla on nyt lokakuuhun asti aikaa saavuttaa ratkaiseva läpimurto ja tehdä sodankäynti Venäjälle haastavaksi, ennen kuin sääolosuhteet jälleen heikentävät edellytyksiä hyökkäyksen jatkamiselle.

– Jos Ukraina onnistuu etenemään etelässä ja katkaisemaan Venäjältä maayhteyden Krimille, voi se pakottaa Venäjän neuvotteluihin, jossa sovitaan muiden ukrainalaisalueiden kohtalosta. Mikäli Venäjä menettää Krimin Ukrainalle, tulee se väistämättä johtamaan vallan vaihtumiseen Venäjällä, jolloin lopputuloksen ennustamisesta tulee hyvin vaikeaa, Paasikivi arvioi.

Toinen vaihtoehto on Paasikiven mukaan se, että Ukraina kärsii vasthyökkäyksessä niin suurista tappioista, ettei se kykene jatkamaan vastahyökkäyksiä. Tuolloin lännen tulee valmistautua pitkään sotaan.

Joka tapauksessa on Paasikiven mukaan varmaa, etteivät taistelut Ukrainassa pääty vielä tämän vuoden aikana.