Britannia käy Twitterissä ennennäkemätöntä propagandakampanjaa Venäjää vastaan

Jos olet seurannut Venäjän hyökkäyssodan aikana uutisia, olet todennäköisesti nähnyt tiedusteluraportteja, joita Britannian puolustusministeriö julkaisee Twitterissä joka ikinen päivä.

Yle, muut suomalaiset mediat ja kansainväliset mediat jakavat näitä raportteja eteenpäin osana sotauutisointia.

– Tämä on täysin ennennäkemätöntä.

Näin tiedustelupalveluihin erikoistunut tutkija Rory Cormac kuvaa tapaa, jolla Britannian puolustusministeriö julkaisee sotilastiedustelunsa tietoja Venäjän joukoista Ukrainassa.

– Nämä asiat on aina ennen luokiteltu salaisiksi. Tiedustelutietojen julkinen käyttö on ollut erittäin harvinaista, kertoo Nottinghamin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Cormac Ylelle videohaastattelussa.

Britannian puolustusministeriön valikoivaa viestintää Ukrainan sodasta voi hänen mukaansa pitää eräänlaisena läntisen propagandan muotona.

Kärjistettynä: Britannian kertoo päivittäisissä tiedusteluraporteissa Venäjän armeijan epäonnistumisista ja Ukrainan armeijan onnistumisista. Paljon huomiota saavat myös Venäjän joukkojen heikkoudet ja johdon sisäiset jakolinjat. Venäjän sotilaalliset onnistumiset kuitataan usein vähäpätöisinä.

– Me [lännessä] emme tykkää käyttää sanaa propaganda. Se on likainen sana. Se on jotain, mitä he tekevät, emme me, Cormac hymähtää.

Hänen mukaansa lännessä käytetään mieluummin kiertoilmaisuja, kuten ”informaatiokampanja” tai ”strateginen viestintä”. Pohjimmiltaan kyse on silti samasta asiasta, vaikka keinot ja periaatteet ovat hyvin erilaiset kuin Venäjällä.

Brittien julkaisemat tiedusteluraportit ovat osa laajempaa informaatiosodankäyntiä, jossa länsi on pyrkinyt pääsemään niskan päälle jo ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä, kertoo The Washington Post.

Bahmutin menetys jäi huomiotta

Venäjän hallinto hyödyntää sodassa häikäilemättä suoriin valheisiin ja ristiriitaisiin viesteihin perustuvaa propagandaa. Britannian tiedusteluraportit poikkeavat tästä selvästi: ne perustuvat todenmukaisiin mutta valikoituihin faktoihin, jotka korostavat pääasiassa länsimaiselle yleisölle mieluisaa kuvaa tapahtumista rintamalla ja Venäjällä.

Yhtenä esimerkkinä toimii Bahmutin joutuminen Venäjän joukkojen haltuun toukokuun lopulla. Britannia kertoi tiedusteluraportissaan 20. toukokuuta, että Venäjä keskittää joukkojaan Bahmutin valtaamiseen ”saavuttaakseen jonkinasteista menestystä konfliktissa”.

Avaa kuvien katselu Ukrainan puolustusministeriön välittämässä kuvassa näkyy tuhottu kerrostalo Bahmutissa 23. toukokuuta. Kuva: Defense of Ukraine / AOP

Seuraavina päivinä Ukraina menetti kokonaan Bahmutin hallinnan, mikä oli sille merkittävä tappio. Britannian tiedusteluraporteissa Bahmut mainittiin kuitenkin seuraavan kerran vasta viikkoa myöhemmin, 27. toukokuuta.

Silloin Britannia kertoi, että palkka-armeija Wagnerin joukot ovat vetäytymässä Bahmutista ja tilalle on tulossa Venäjän asevoimien joukkoja, ja että Ukrainan armeija on vallannut takaisin alueita Bahmutin liepeiltä.

Professori Rory Cormac muistuttaa, että Britannian puolustusministeriö ei ole riippumaton toimija, vaan se edistää Britannian hallituksen politiikkaa ja tavoitteita. Tiedusteluraporttien motiivina on hänen mukaansa toimia arvovaltaisena tiedonlähteenä ja haastaa Venäjän versio tapahtumista, mutta myös pitää yllä lännen tukea Ukrainalle.

Videolla professori Rory Cormac kertoo, mihin Venäjä pyrkii propagandallaan.

Britannia kommentoi Ylelle: ”Pyrimme objektiivisuuteen”

Jo alkuvuodesta 2022 Yhdysvallat ja Britannia alkoivat julkistaa tiedustelutietojaan Venäjän armeijan liikkeistä Ukrainan rajalla. Tarkoituksena oli estää se, että Venäjä lavastaisi Ukrainan iskun itseään vastaan ja saisi siitä tekosyyn aloittaa suurhyökkäyksen.

Venäjän hyökkäys kuitenkin alkoi, ja Britannia on jatkanut tiedustelutietojensa jakamista tähän päivään saakka.

Britannian puolustusministeriön edustaja kertoo Ylelle sähköpostiste, että ministeriö uskoo vaikuttaneensa raporteillaan sodan kulkuun. Hän muistuttaa ensimmäisestä tiedusteluraportista, joka julkaistiin viikkoa ennen suurhyökkäyksen alkamista. Se sisälsi ministeriön varoittavan arvion Venäjän hyökkäyssuunitelmista.

– Olemme varmoja, että tämä auttoi kansainvälistä yhteisöä ymmärtämään ja jakamaan huolemme siitä, miten tosissaan Putin oli. Se auttoi myös Ukrainaa vahvistamaan puolustustaan ennen helmikuun 24. päivää, tiedottaja sanoo.

Tiedusteluraporteissa pyritään tiedottajan mukaan olemaan ”niin objektiivisia kuin mahdollista”.

Raportit perustuvat hänen mukaansa avoimen lähteen tietoihin sekä tiedustelutietoihin, joiden salausluokitus on purettu.

– Emme missään nimessä vaarantaisi Ukrainan operatiivista turvallisuutta, mutta emme myöskään välttele julkaisemasta arvioita, jotka ovat vähemmän positiivisia Ukrainaa kohtaan, tiedottaja sanoo.

Ministeriön mukaan sen tavoitteena on Venäjän levittämän misinformaation haastaminen, asiantuntevan tiedon välittäminen, Britannian tuen ilmaiseminen ja ihmisten varoittaminen Venäjän mahdollisista tulevista aikeista.

Jokaisessa tiedustelupäivityksessä on aihetunniste #StandWithUkraine eli seistään Ukrainan rinnalla.

Nykyään ministeriö julkaisee tviittiensä ohessa tarkentavan selonteon siitä, mitä sen tiedusteluraporteissa käyttämät ilmaisut tarkoittavat.

Propagandaa on monenlaista

Kuten tutkija Cormac sanoo, harva tunnustaisi itse tuottavansa propagandaa. Propagandasyytös on ase, jolla lyödään vastustajaa.

– Mutta jos riisutaan kaikki ikävät mielleyhtymät p-sanan ympäriltä, pohjimmiltaan se on informaation esittämistä tavalla, jolla yritetään vaikuttaa ihmisten ajatuksiin ja käytökseen. Sitä voi käyttää joko hyvään tarkoitukseen tai hirvittävään pahuuteen, Cormac sanoo.

Propaganda on pohjimmiltaan mielipidevaikuttamista, jonka motiivina on jokin agenda, sanoo myös propagandatutkija, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Mats Bergman.

Propagandalle ei kuitenkaan ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Nykypäivänä ja etenkin sodan aikana propagandasta on tullut aiempaa moninaisempaa sosiaalisen ja muun digitaalisen median myötä.

– Propagandan ei tarvitse olla valheellista. Siinä voidaan valikoivasti korostaa tiettyä osaa totuudesta. Sellaista voi pitää propagandan muotona harmittomimmasta päästä. Vaikea sanoa, kuka ei sellaiseen osittain syyllistyisi, Bergman sanoo.

ISW:n taustalla haukkoja ja aseteollisuutta

Lännessä toinen Ukrainan sodasta päivittäin tietoa julkaiseva arvostettu taho on yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Suomalaiset ja kansainväliset mediat lainaavat uutisoinnissaan harva se päivä ISW:n raportteja, ja Yle perustaa päivittyvän tilannekarttansa ISW:n tietoihin.

Yle käyttää ISW:n ja Britannian puolustusministeriön tietoja yksinä lähteinä monien muiden joukossa. Tietoja sodan kulusta kerätään lukuisista eri lähteistä, asiantuntijoilta sekä omilta toimittajilta Ukrainassa.

Kuten Britannian sotilastiedustelua, tutkijat pitävät myös ISW:n avoimista lähteistä keräämiä tietoja yleisesti ottaen luotettavina ja paikkansapitäviä.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain asevoimien edellinen komentaja Joseph Dunford piti ISW:n opiskelijoille luentoa Washingtonissa heinäkuussa 2016. Kuva: U.S. Army Sgt. James K. McCann / DoD / AOP

Kuitenkin ISW:n avoimiin lähteisiin perustuvissa raporteissa korostuu selvästi Ukrainan asevoimien menestys ja Venäjän asevoimien epäonnistumiset tai menestysten vähättely, kirjoittaa esimerkiksi pitkän linjan toimittaja Robert Wright analyysissään.

Hänen mukaansa ISW:n valikoivuus on esimerkki amerikkalaisesta, hienovaraisesta propagandasta.

ISW:n taustalla toimii uuskonservatistisia poliittisia tahoja, joita Yhdysvalloissa määrittää muun muassa haukkamainen ulkopolitiikka. Ajatushautomo saa rahoitusta myös aseteollisuudelta.

Bergmanin tietojen mukaan ISW:n julkaisemat tiedot eivät ole olleet virheellisiä, mutta hän kehottaa suhtautumaan sen ja vastaavien ajatushautomoiden tietoihin tarkkaavaisuudella ja tiedostaen niiden taustat.

– On tärkeää käydä katsomassa, ketkä näitä oikeasti rahoittavat ja tukevat. Sen perusteella pitää sitten arvioida, kuinka luotettavaa tieto on.

”Paras propaganda perustuu totuuteen”

Rory Cormac sanoo samaan tapaan, että vaikka Britannian tiedusteluraporttien tietojen oikeellisuuteen voi luottaa, viestinnän taustat ja motiivit kannattaa pitää mielessä.

Kylmän sodan aikaista brittipropagandaa tutkinut Cormac sanoo osaavansa erottaa tiedustelupalveluiden valheet totuuksista. Väärän tiedon levittämisellä Britannialla olisi vain hävittävää. Uskottavuus ja luottamus tuhoutuisivat hetkessä.

– Britannian sotilastiedustelun ei tarvitse valehdella. Parhaat propagandakampanjat perustuvat totuuteen, Cormac sanoo.

Toisin kuin Venäjä, Ukraina ei ole jäänyt propagandassaan kiinni suoranaisesta väärän tiedon levittämisestä, yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta.

Ukraina pitää kuitenkin yllä taistelutahtoa ja lännen tukea julkaisemalla valikoivaa tietoa. Esimerkiksi vihollisen tappioista tiedotetaan yksityiskohtaisesti, mutta omista menetyksistä ei hiiskuta.

– Kun taistellaan eloonjäämisestä, tällaiselle on helppo löytää ymmärrystä, Mats Bergman sanoo.

Vaikeampi kysymys on hänen mukaansa se, onko muissa maissa perusteltua samalla tavalla ylikorostaa Venäjän vastoinkäymisiä ja Ukrainan menestyksiä.

– Siinä on riskinsä. Meillä pitäisi olla selkeä ymmärrys siitä, mikä se tilanne on. Jos osoittautuisi, että käsitys oli täysin väärä, se voisi kostautua ja luottamus laskea.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 18.7. kello 23:een saakka.