Hylätty vene keskellä merenlahtea herättää kummastusta Kaarinassa – omistajaa on kehotettu siirtämään alus

Kaarinan Harvaluodon Sahanlahdella uiskenteleva hylätty vene on herättänyt oudoksuntaa.

Paikallisessa Facebook-ryhmässä julkaistun havainnon mukaan vene on seissyt Sahanlahdella jo useiden kuukausien ajan. Laiva on julkaisijan mukaan hiljattain liikkunut tuulen mukana rantaa kohti.

Asiasta on tehty ilmoitukset myös merivartiostolle ja poliisille. Merivartiosto ei ottanut tehtävää hoitaakseen, sillä kyseessä ei ollut ihmishenkiä vaarantava tilanne.

Poliisin venepartio kävi paikalla tarkastamassa aluksen maanantaina. Lounais-Suomen poliisin mukaan hylätyn oloisen veneen asiat olivat kunnossa.

– Omistaja tavoitettiin ja vene oli rekisterissä, poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan.

Yle kysyi asiasta myös Kaarinan kaupungin rakennusvalvonnasta. Laivan olemassaolo on kaupungin tiedossa.

Facebookissa käydyn keskustelun mukaan aluksen omistaja on tietoinen asiasta ja käynyt veneellä. Yle ei ole tavoittanut aluksen omistajaa.

Kaarinan kaupunki: omistajaa on kehotettu siirtämään alus

Ympäristöbiologi Emmi Ikäheimo Kaarinan kaupungilta kommentoi Ylelle sähköpostitse ympäristönsuojelun saaneen tiedon aluksesta toukokuussa.

– Ilmoittajan mukaan alus oli ollut ennen ilmoitusta paikallaan muutaman viikon ja mahdollisesti kiinni pohjassa. Omistaja on ympäristönsuojelun tiedossa ja ympäristönsuojelu on ollut omistajaan yhteydessä kirjeitse ja puhelimitse.

Ikäheimon mukaan aluksen omistajaa on puhelimessa kehotettu siirtämään alus, sillä Sahanlahden pohjassa kulkevat vesiosuuskunnan jäte- ja talousvesiputket. Kaupunki ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, aiotaanko alus siirtää pois lahdelta.

– Ympäristönsuojelun tietoon tuli tiistaina 4. heinäkuuta, että Sahalahdella on ollut viranomaistoimintaa aluksen irrottamiseksi pohjasta. Ilmeisesti myös aluksen omistaja on ollut paikalla ja vene on saatu siirrettyä sivummalle. Tieto tuli paikalliselta asukkaalta eikä ympäristönsuojelu tarkemmin tiedä keitä viranomaisia on ollut paikan päällä.

Ikäheimo jatkaa, että ympäristönsuojelu tarkastelee hylättyjä kulkuneuvoja jätelain ja ympäristönsuojelulain näkökulmasta.

– Mikäli kulkuväline tulkitaan jätteeksi tai siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista esimerkiksi polttonesteiden vuotamisen vuoksi, tulee veneen omistajan siivota kulkuväline pois. Jos omistajaa ei tavoiteta, vastaa kustannuksista ensisijaisesti kiinteistön tai vesialueen omistaja.