Pekka Seppäsen kolumni: Rahalla ei ole arvoa, jos muut eivät halua tehdä työtä

Taloudellinen riippumattomuus on mahdotonta, sillä ihminen on aina riippuvainen toisten ihmisten työstä, kirjoittaa Seppänen.

Tiedättekö mitä on firettäminen? Se tarkoittaa pyrkimistä taloudelliseen riippumattomuuteen jo nuorena. Sana tulee Amerikan kielen lyhenteestä FIRE, joka taas tulee sanoista Financial Independence, Retire Early. Suomennettuna saman voisi sanoa vaikka näin: Taloudellinen riippumattomuus, aikaisin eläkkeelle.

Firettäminen roihuaa etenkin internetin keskustelupalstoilla ja sijoitusblogeissa.

Eräs 25-vuotias sijoitusbloggaaja kertoo, että hänen tavoitteensa on taloudellinen riippumattomuus 35-vuotiaana.

Se on kova tavoite. Kymmenessä vuodessa pitäisi hankkia paitsi vanhuuden turva, myös keski-iän ja myöhäisnuoruuden turva.

Joidenkin arvioiden mukaan taloudellinen riippumattomuus vaatisi miljoonan euron sijoitusvarallisuuden, jotta sijoitusten tuotoilla voisi elää huoletta. Sijoitusbloggaajan pitäisi saada kokoon satatuhatta euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan. Se on kova tavoite.

Firettämiselle on olemassa varteenotettava vaihtoehto, ja moni on sen jo valinnutkin. Vaihtoehdon nimi on työeläke. Työeläkejärjestelmä toimii samalla periaatteella kuin firettäminen. Osa tuloista pannaan syrjään ja sijoitetaan, jotta eläkeiässä ei enää tarvitsisi hankkia työtuloja.

Työeläkkeen huono puoli on siinä, että työeläkettä ei saa, jos ei tee työtä.

Firettäminen kuulostaa paremmalta. On mahtavaa päästä eroon kukkoilevista pomoista, toheloivista työtovereista ja herkkähipiäisistä asiakkaista.

Raha ei tee riippumattomaksi.

Oletetaan, että olet onnistunut säästämään tuloistasi ison siivun ja että olet lisäksi onnistunut sijoituksissasi. Oletetaan, että sinulla on nyt se miljoonan euron sijoitusvarallisuus.

Ikävä velvollisuuteni on kertoa muutama kurja totuus.

Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu perustuu harhaan. Siihen harhaan, että raha tekisi riippumattomaksi. Ei tee, vaan päinvastoin.

Raha on vain vaihdannan väline. Miljoonaa euroa ei voi syödä, eikä se siivoa, imuroi tai vie paikasta toiseen, saati tarjoile drinkkejä. Miljoona euroa ei tee kynsihoitoja eikä rakenna palatseja.

Kaikkeen tuohon tarvitaan toisia ihmisiä. Se, että ostelee toisten ihmisten työtä tai palvelua, ei ole taloudellista riippumattomuutta, vaan taloudellista riippuvuutta.

Taloudellisesti riippumattomia ovat vain omavaraistaloudessa elävät.

Omaisuudesta huolehtiminen on työtä. Mitä enemmän omaisuutta, sitä suurempi työ sen hoitamisessa on. Taloudellisesti riippumaton henkilö on sijoitussalkkunsa omaishoitaja koko lopun ikänsä.

Taloudellisesti riippumattomalla on todennäköisesti osakeomistuksia. Se tekee hänestä erittäin riippuvaisen kaikista noiden osakeyhtiöiden työntekijöistä. Yksi hänen niin sanotun riippumattomuutensa edellytyksistä on, että työntekijät suostuvat tekemään töitään riittävän halvalla. Muutenhan osakkeiden omistaminen ei tuottaisi tälle meidän taloudellisesti riippumattomallemme yhtään euroa.

Pahin vaihtoehto olisi, että työntekijät ryhtyisivät kapinaan ja lopettaisivat työnteon kokonaan. Puhumattakaan siitä, että työntekijät tekisivät työn sijasta vallankumouksen. Silloin viimeistään paljastuisi, kuinka riippuvaista taloudellinen riippumattomuus on.

Mitä enemmän varallisuutta, sitä vaikeampaa on olla taloudellisesti riippumaton. Mieleeni tulee pari miljoonamiestä, jotka ovat ostaneet itselleen historiaa ja vaurautta havisevan kartanon.

Kartanon omistaminen ei ole mikään päiväuni, vaan pikemminkin se vie sekä päiväunet että yöunet. Kartanon ylläpito vaatii jatkuvia huoltotöitä. Kartanon viljelykset ja metsät tarvitsevat nekin täysipäiväistä hoitoa. Miljoonamies ei selviä näistä huolista yksin, ei edes siinä tapauksessa, että haluaisi ja osaisi.

Miljoonamiehen pitää palkata avukseen suuri joukko ammatti-ihmisiä. Ikävä kyllä sekään ei riitä. Jonkun täytyy johtaa ja vahtia näiden ammatti-ihmisten työtä. Siinä on miljoonamiehellä riesaa kerrakseen. Onneksi hän kuitenkin on miljoonamies, joten hän palkkaa vahtimishommiin pehtoorin. Mutta jonkun täytyy vahtia myös pehtoorin työntekoa.

Miljoonamies on jumissa. Mitä enemmän hän palkkaa avukseen tekijöitä ja vahtijoita, sitä enemmän hänellä on tekemistä näiden kaikkien tekijöiden ja vahtijoiden vahtimisessa. Mitä enemmän miljoonia, sitä enemmän taloudellista riippuvuutta.

Pekka Seppänen

Kolumnin kirjoittaja on riippumaton tarkkailija, mutta ei taloudellisesti riippumaton tarkkailija.

