Yksi Oulaisten ihmiskauppajutun epäillyistä on tällä hetkellä vangittuna – kivialan tehtaassa edelleenkin puutteita

Aiemmin jo kaksi muuta henkilöä oli vangittuna ihmiskaupasta epäiltynä. Heidät vapautettiin, mutta toiseen epäillyistä on kohdistettu matkustuskielto.

Yksi henkilö on tällä hetkellä vangittuna epäiltynä kansainvälisestä ihmiskaupasta kivialan työmaalla Oulaisissa. Henkilö on ollut vangittuna 9. kesäkuuta lähtien, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Nina Similä Oulun poliisilaitokselta.

Aiemmin toukokuun alussa poliisi otti tehtaalla käydessään kiinni kaksi muuta henkilöä, ja heidät vangittiin ihmiskaupasta epäiltyinä. Nämä henkilöt kuitenkin vapautettiin.

– Toiseen henkilöistä on kohdistettu pakkokeinoja eli matkustuskielto, Nina Similä sanoo.

Tällä hetkellä epäiltynä kansainvälisestä ihmiskaupasta on yhteensä viisi henkilöä. Epäiltyjen joukossa on ainakin yksi suomalainen, ja lisäksi aiempien tietojen mukaan kiinalaisia. Tutkinnan kohteena on useita Oulaisissa sijaitsevia kivialan yrityksiä.

Yksi kivialan työmaa oli suljettuna toukokuun alussa jonkin aikaa, mutta sai jatkaa toimintaansa alle viikon kiinniolon jälkeen.

Asianomistajana on 13 kiinalaista työntekijää, joista osa on jatkanut työntekoa yrityksissä.

Poliisin esitutkinnan mukaan epäiltyjen arvioidaan värvänneen työntekijöitä heidän kotimaastaan työnjohdon määräysvallan alle Suomeen.

Työntekijät ovat olleet riippuvaisia työnantajastaan toimeentulon, suojan, ravinnon ja liikkumisen osalta. Lisäksi työnantajan epäillään majoittaneen työntekijöitä tehdasalueelle ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Työ on ollut pakkotyönomaista.

Oulun poliisi on tehnyt tutkinnassa yhteistyötä Helsingin poliislaitoksen kanssa, Similä kertoo.

Erillisenä sivuhaarana kivialan yritysten toiminnassa tutkitaan myös mahdollista ympäristörikosta.

Oulaisissa sijaitsevien kiviyritysten toimintaan on tehty nyt useita tarkastuksia ja puutteiden korjaamiseen liittyviä valvontakäyntejä. Ne ovat liittyneet paloturvallisuuteen, ympäristöasioihin ja työturvallisuuteen, Nina Similä kertoo.

Ainakin paloinsinöörin tehtaalla toukokuussa huomaamista puutteista oli jo uusi tarkastuskäynti kesäkuun puolivälissä. Tällöin mukana olivat ensimmäistä kertaa myös ympäristöviranomaiset, eli ely-keskuksen edustajat.

– Kyllä siellä edelleen puutteita oli, ja eri viranomaiset ovat ohjeistaneet toimijoita näissä puutteissa.

Työturvallisuustarkastuksista on vastannut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ja sekin on käynyt tarkastamassa yritysten toimintaa jo toukokuussa.

4.7. kello 15.18 lisätty tieto Oulun poliisin yhteistyöstä Helsingin poliisilaitoksen kanssa.