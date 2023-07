Ravitsemusalan henkilöstöpula ei hellitä – moni vastavalmistunut vaihtaa alaa, koska valinnanvaraa löytyy

Ravitsemusalalla kävi työntekijäkato korona-aikana, kun moni vaihtoi alaa. He eivät ole alalle palanneet, eikä koulutuksellakaan saada kaikkia paikkoja täyteen. Tulevaisuus nähdään silti valoisana.

Korona-aikana ravintola-alalla kävi kato, kun moni kokenut alan työntekijä sai tarpeekseen. Ala ei ole vieläkään elpynyt menetyksestä, vaikka ammattiopinnoissa ravitsemusala on edelleen suosittu.

Mats Eriksson on Opetushallituksen matkailualan toimikunnan jäsen sekä Scandic-hotellien alueellinen pääluottamusmies. Hänen mukaansa alan koulutukseen on tungosta, mutta se ei näy työelämässä.

– Merkillinen piirre siinä on se, että työllistymisprosentti valmistuneille on noin lähes 80 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että valmistuneista yli 20 prosenttia ei työllisty alalle.

Eriksson selittää ilmiötä osittain sillä, että nuorilla on ravitsemusalasta vääristynyt mielikuva.

– On suosittua hakeutua töihin paikkoihin, jotka ovat hienostuneita tai jollain tapaa ylellisiä. Todellisuudessa niitä paikkoja on tosi vähän, eivätkä työnantajat juurikaan julkaise näitä paikkoja haettaviksi.

Alan vetovoima ei ole Erikssonin mukaan kuitenkaan vähentynyt. Valmistuneilla on vain laajempi kirjo, mistä valita työpaikkansa.

– Palkka on iso tekijä, mutta missään nimessä se ei ole suurin syy. Työnhakijat valitsevat oman arvomaailmansa mukaan. He haluavat työyhteisöön, jossa on kiva tehdä töitä, Eriksson toteaa.

Avaa kuvien katselu Mats Erikssonin mukaan työnhakijat haluavat työyhteisöön, jossa on kiva tehdä töitä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Ravitsemusala on murroksessa

Pohjanmaan TE-toimistossa ravitsemusalan työvoimapula on tilastojen valossa pysynyt viime vuosina samankaltaisena. Samaan aikaan alalla töissä olevien määrä on palvelujohtaja Juha Nummelan mukaan laskenut.

– Alalla jo olevista on aikaisempaa vähemmän tarjontaa. Työttömien määrä on pysynyt ennallaan, ja tässä voi olla osaamishaasteita, joihin ehkä pitäisi puuttua.

TE-toimistossa näkyy myös alan kielellinen murros.

– Meidän korviin on kantautunut tieto, että tänä päivänä alalla tehdään niin paljon töitä englanniksi, että se voi vaikuttaa myös alan houkuttelevuuteen, Nummela sanoo.

TE-toimistossa ilmiö näkyy muun muassa siinä, että ravitsemusalalta kouluttaudutaan esimerkiksi metallialalle.

Nummelan mukaan ravitsemusalalla suomen- ja ruotsinkieliset koulutuslinjat eivät vedä yhtä hyvin kuin kansainväliset linjat.

– Sekin on nähtävissä, että yritykset ottavat suoraan yhteyttä oppilaitoksiin ja haluavat palkata kansainvälisen linjan opiskelijoita, koska he pärjäävät englanniksi.

Alalta kokonaisuutena kielellinen murros vaatii uudelleenasennoitumista, myös asiakkaiden osalta.

– Aina löytyy heitä, jotka syystä tai toisesta haluavat tehdä töitä tai saada palvelua suomeksi, Nummela toteaa.

Avaa kuvien katselu Pohjanmaan TE-keskuksen palvelujohtaja Juha Nummela. (arkistokuva) Kuva: Filip Sten / Yle

Myös yritysten on uusiuduttava

Monikulttuurisen työyhteisön ja houkuttelevan palkkatason lisäksi ravitsemusalan on osoitettava olevansa houkutteleva muihin aloihin verrattuna. Tähän on Mats Erikssonin mukaan yrityksissä osattu osittain jo sopeutua.

– Yhä enenevässä määrin alalla ollaan siirtymässä siihen suuntaan, että henkilökunta on voimavara, ja siihen panostetaan. Mietitään, mikä parantaisi työviihtyvyyttä ja työyhteisön yhteenkuuluvuutta.

Erikssonin mukaan tämä on tärkeää, sillä lopulta se näkyy myös asiakaspalvelussa.

Kokonaisuutena Eriksson toteaa, että tunnelma alalla on tällä hetkellä hyvä.

– Yleisesti ottaen henkilökunta, jota tapaan, on motivoitunutta. Heillä on katse tulevaisuudessa, sillä matkailu- ja ravitsemusala nähdään nousevana trendinä. Tämä on ala, joka tulee aina olemaan tavalla tai toisella.