Kovin koskaan Suomessa järjestetty drifting-kisa on käynnissä – ”Sivuttain ajaminen on niin siistiä”, sanoo suomalaiskuski

Moni luulee, että drifting on vain kumin polttamista ympyrää pyörien, sanoo Juha Pöytälaakso. Driftingin Drift Masters-sarjan EM-osakilpailu Alahärmässä kiinnosti niin, että kaikki 8000 lippua on myyty.

2000-luvun alkupuolella Suomeen rantautunut drifting on noussut varsin lyhyessä ajassa isoksi yleisölajiksi ja on erityisesti nuorten suosiossa.

Kokkolalaisten järjestämä Drift Masters -sarjan EM-osakilpailu tuo Suomeen maailman parhaat driftaajat.

Alahärmässä tänä viikonloppuna ajettavaan kisaan on myyty 8000 lippua, mikä tarkoittaa loppuunmyytyä tapahtumaa.

Tapahtuman pääjärjestäjiin kuuluvalle Niko Määttälälle ei ole yllätys, että drifting kiinnostaa.

– On tiedetty jo muutaman vuoden ajan, että laji toimii Suomessa ja se on suosittu.

Alahärmässä Mika Salo Circuitilla ajetaan perjantaina harjoituksia ja aika-ajot, lauantaina on vuorossa varsinainen kilpailupäivä ja finaalikierrokset.

Avaa kuvien katselu Driftingin EM-osakilpailun järjestäminen on vaatinut 9 kuukauden kovan työn, kertoo Niko Määttälä. Kisaviikonloppuna töissä on reilut sata henkeä. Kuva: Tarmo Niemi

Driftingin EM-sarjan eli Drift Mastersin voitosta kisaa 50 kuljettajaa 20 maasta. Suomalaisia sarjassa ajaa seitsemän.

Kilpailuohjelmassa on tänä vuonna kuusi osakilpailua.

Suomi isännöi driftingin EM-osakilpailua nyt ensimmäistä kertaa.

Avaa kuvien katselu Myös rallin hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä on mukana Alahärmän kisassa. Hän ajaa driftingin EM-sarjassa peräti neljä kisaa. Kuva: Tarmo Niemi

Vauhti ja sivuluisu kiinnostavat

Yksi kaikkien aikojen suomalaisista drifting-kuljettajista on Juha Pöytälaakso.

Hän iloitsee siitä, että EM-osakilpailun tuominen Suomeen onnistui.

Pöytälaakson näkemys siitä, miksi drifting kiehtoo on selvä:

– Se aggressiivisuus ja vauhti. Sivuttain ajaminen, se on vaan siistiä!

Pöytälaakso toivoo, että vähemmän lajia seuraavat tutustuisivat siihen paremmin. Monella saattaa olla väärä käsitys mistä driftingissä on kysymys.

– Monella maallikolla on varmasti sellainen kuva, että tämä on kumin polttamista paikallaan ympyrää pyörien. Drifting on kyllä kaikkea muuta.

Vuodesta 2007 lähtien driftingiä ajanut Juha Pöytälaakso naurahtaa, että laji näyttää varmasti monen mielestä oudolta.

– Parhaimmillaan kun radalla mennään nelosella kaasu pohjassa, siinä on pitoa ja vauhtia. Kaikkea muuta kuin humpuukia!

Avaa kuvien katselu Autoja varikolla perjantaina 7. heinäkuuta. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Avaa kuvien katselu Varikolta voi bongata myös Kalle Rovanperän auton. Rovanperäkin osallistuu viikonlopun tapahtumaan. Kuva: Petri Kuikka / Yle