Kalankasvatus vaatii suurta tarkkuutta, sillä pienikin virhe voi olla kohtalokas – Varkaudessa kehitettyä mallia aiotaan viedä maailmalle

Finnforelin tuotantojohtaja Pekka Hannelin kertoo, miksi kalankasvattamon kehittämä konsepti kiinnostaa ulkomailla ja mitä on tehty laitoskalan hyvän maun turvaamiseksi.

Kalojen kiertovesikasvatuksen toivotaan olevan vastaus kestävään ruuantuotantoon, mutta alalla on ollut paljon vastoinkäymisiä. Varkautelainen Finnforel uskoo muuttavansa tappiot voitoiksi.

Tähän paikkaan kohdistuu suuria odotuksia ympäristöystävällisen kalankasvatuksen saralla. Olemme Pohjois-Savossa Varkaudessa, Stora Enson tehtaiden kupeessa kalankasvatus- ja jalostamo Finnforelin uudessa tuotantolaitoksessa.

Yhtiön 25 miljoonaa euroa maksava laajennusosa on otettu käyttöön hiljattain. Sen myötä yhtiön kirjolohien tuotannon on määrä kolminkertaistua miljoonasta kilosta kolmeen miljoonaan kiloon vuodessa.

Tällä hetkellä tuotanto on vielä käynnistysvaiheessa ja useat kasvatusaltaat ovat vielä tyhjillään. Täysillä tehtaan on määrä toimia talvella.

Varkauden laajennus ei ole kuitenkaan ainoa asia, mitä yhtiö on tehnyt ja mitä se tavoittelee. Yhtiö, sen sijoittajat ja ainakin edellinen hallitus uskovat, että sillä on avaimet kestävään ruuantuotantoon.

Pyöreästä suorakaiteeseen

Finnforelin kiertovesilaitoksessa kirjolohet kasvatetaan altaissa, joiden vettä kierrätetään ja puhdistetaan jatkuvasti.

Kiertovesikasvatus tarvitsee paljon vähemmän vettä kuin perinteinen kalankasvatus, mutta vaatii paljon energiaa ja investointi on kallis. Sen hyvänä puolena on muun muassa tuotannon pienet vesistöpäästöt sekä se, että kalaa saadaan markkinoille ympäri vuoden.

Uudessa tuotantolaitoksessa kalat kasvatetaan suorakaiteen muotoisissa altaissa noin seitsemässä kuukaudessa 700 gramman kokoisiksi. Kalat fileoidaan saman katon alla. Yhtiön tuotteita myydään Saimaan tuore -nimellä ruokakaupoissa ympäri Suomen.

Vuonna 2017 toimintansa käynnistäneen Finnforelin ensimmäisessä tuotantolaitoksessa kalat kasvavat isoissa pyöreissä altaissa.

Tuotantojohtaja Pekka Hannelinin mukaan suorakaiteen muotoiset altaat valittiin, koska niissä vedenpumppaus vaatii vähemmän energiaa ja ne soveltuvat laitoksen tuotantorytmiin paremmin.

– Pyöreisiin altaisiin päädyttiin silloin, koska ne ovat yleisin ja käytetyin malli lohelle. Silloin ei vain ollut sitä tietoa, mitä nyt on.

Uudessa tuotantolaitoksessa on noin 70 suorakaiteen muotoista allasta ja neljä kasvatusosastoa, joissa poikaset kasvavat noin seitsemässä kuukaudessa 700 gramman kokoisiksi.

Onnistuminen pienestä kiinni

Finnforel on joutunut oppimaan monia asioita kiertovesikasvatuksesta kantapään kautta, kuten muutkin samalla alalla toimivat laitokset. Suomessa niitä on vain muutamia eikä mikään niistä ole vielä tuottanut voittoja.

Ahvenanmaalla sijaitseva kiertovesilaitos Fifax ei esimerkiksi ennen viimeisimpiä vastoinkäymisiään ollut päässyt lähellekään tuotantotavoitettaan. Kaloja kuoli hapetusongelmien ja sähköjärjestelmän häiriön vuoksi.

Aiheeseen perehtyneen Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Jouni Vielman mukaan ongelmana on se, että tekniikkaa pursuavan kiertovesilaitoksen prosessi on altis virheille, kun taas kannattavuuden saavuttamiseksi kaiken pitäisi toimia liki täydellisesti.

– Kannattavuusongelmien taustalla on se, että kalat eivät syystä tai toisesta kasva tarpeeksi nopeasti. Kiertovesilaitoksessa onnistuminen on pienestä kiinni, siinä marginaalit ovat pienempiä kuin perinteisessä kasvatuksessa, Vielma sanoo.

Yhtiö: Ensi vuonna plussalle

Finnforelin ensimmäinen tuotantolaitos pääsi täyteen tuotantoon vuonna 2020. Yhtiössä kuitenkin huomattiin, ettei tuotantomäärä riitä kannattavuuden saavuttamiseksi, minkä vuoksi se investoi uuteen laajennusosaan.

Viime vuonna yhtiö teki tappiota lähes 10 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Jussi Mekkosen mukaan yhtiöllä on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä plussalle ensi vuonna.

– Yhtiön tämänhetkiseen tulokseen vaikuttaa se, että olemme hyvin etupainotteisesti investoineet laajennuksiin, henkilöstöön, osaamiseen, teknologiaan ja niin pois päin. Kun laitos alkaa syksyn mittaan tuottaa, meillä on jo tarvittavat resurssit.

Kiertovesikasvatuksessa sama vesi kiertää monta kertaa kala-altaiden ja puhdistuslaitteiston välillä.

Tuotantolaitoksia ulkomaille

Varkauden uuden tuotantolaitoksen lisäksi yhtiö on saanut valmiiksi uuden valintajalostus- ja poikaslaitoksensa Hollolassa, joka alkaa toimia täydellä teholla arviolta vuonna 2025.

Finnforel myös osti ainoan kotimaisen kalanrehutehtaan (sttinfo), jonka ansiosta yhtiö voi kehittää rehua juuri sopivaksi omille kaloilleen.

Usko menestykseen on niin vahva, että yhtiö aikoo viedä tehdaskonseptinsa ulkomaille. Pisimmällä uuden laitoksen suunnitelmat ovat kuitenkin Suomessa, Jämsässä.

– Me olemme yksi harvoja yhtiöitä maailmassa, joka on saanut kasvatusprosessin toimimaan tehokkaasti ja tarkoitetulla tavalla. Se antaa meille uskoa, että meillä on teknologista ja osaamiseen liittyvää etumatkaa, Finnforelin toimitusjohtaja Jussi Mekkonen toteaa.

Tuotantojohtaja Pekka Hannelinin mukaan kiinnostus ulkomailla on ollut suurta.

– Isolle lohelle tarkoitettua kiertovesimallia on maailmalle vienyt useita muita yrityksiä, mutta kirjolohimallia ei ole muita.

Kun Varkauden uusi tuotantolaitos pääsee vauhtiin, saatetaan kalaa myydä suomalaisten kuluttajien lisäksi myös lähimaihin eli Ruotsiin ja Baltian maihin. Mekkosen mukaan yhtiö pohtii myös pakastetun kirjolohen vientiä.

Yhtiö: Makuongelma selätetty

Tuotteen maun on tietysti oltava kohdallaan, jos mielii menestyä.

Finnforel sai vuonna 2019 palautetta ihmisiltä (Saimaan tuoreen Facebook) mudalta maistuneista kaloista. Syynä oli yhtiön mukaan veden lämmönsäätelyyn liittynyt tekninen vika, jonka vuoksi kaloihin tuli humuksen makua ja tuoksua.

Luken Jouni Vielman mukaan kyse on kalankasvatuksessa juuri kiertovesilaitoksia koskevasta ongelmasta, joka tulee esille jokaisessa alan seminaarissa.

– Minullekin on sattunut vastaan tuo makuvirhe. Se liittyy veden käsittelyyn, ja siksi kalojen raikastaminen ei-kierrätetyssä vedessä on niin tärkeä.

Finnforelin kalankasvatuksen tuotantojohtaja Pekka Hannelinilla on kymmenien vuosien kokemus kalankasvatuksesta.

Finnforelin kalankasvatuksen tuotantojohtaja Pekka Hannelinin mukaan yhtiö on parantanut vuoden 2019 jälkeen vedenkäsittelytekniikkaansa useallakin tavalla.

– Käytännössä vesi desinfioidaan juomavesitasolle, jolloin kiertovesi- ja järvivesiympäristöön luonnollisesti liittyvät makutekijät saadaan paremmin hallintaan. En voi paljastaa kaikkea, mitä olemme tehneet, koska tämän ongelman ratkaisu on yksi kilpailuvalteistamme.

Myös toimitusjohtaja Jussi Mekkosen mukaan makuvirheiden välttäminen on yrityksen ydinosaamista.

– Me tuotamme kymmeniä tuhansia yksittäisiä tuotepaketteja viikossa. Palautetta toki tulee, mutta sitä tulee hyvin vähän.

