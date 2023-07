Aleksis Salusjärven kolumni: Tilastot hankaluuksiin ajautuvista nuorista ovat niin hälyttäviä, että edessä on umpikuja

Joka seitsemäs nuori on putoamassa kelkasta. Määrä on niin suuri, että sitä ei voida enää kauaa lakaista maton alle, kirjoittaa Salusjärvi.

Kun puhutaan oireilevista nuorista, heidät ajatellaan pieneksi vähemmistöksi. Muinoin tällaiset lapset laitettiin tarkkailuluokalle, joita löytyi isommista kouluista. Sittemmin tarkkikset lopetettiin, mutta ongelmanuoret eivät kadonneet. He ovat nyt niin sulautuneita massaan, että heitä on vaikea erottaa muista.

Kun seuraa tilastoja eri tavoin hankaluuksiin ajautuneista nuorista, törmää tavan takaa 15 prosentin vähemmistöön.

Kuinka monta tällaista nuorta Suomesta sitten löytyy? Miten monesta nuoresta meidän tulisi olla erityisen huolissamme? Onko joka viideskymmenes nuori tällainen? Vai jopa joka kahdeskymmenes?

Kun seuraa tilastoja eri tavoin hankaluuksiin ajautuneista nuorista, törmää tavan takaa 15 prosentin vähemmistöön. Joka seitsemäs nuori on hankaluuksissa mitä monituisimmilla tavoilla. Esimerkiksi Helsingin peruskouluissa erityisen tuen piiriin kuuluu yli 14 prosenttia nuorista. Tämä on siis suurin piirtein se joukko, joka olisi muinoin laitettu tarkkailuluokille. Näille nuorille on mahdotonta osallistua tavalliseen peruskouluopetukseen omatoimisesti.

Saman kokoisella joukolla kaikista Suomen nuorista on riittämätön lukutaito, mikä hankaloittaa arjessa selviytymistä. Opintojen jatkaminen toiselle asteelle on heille hyvin vaikeaa.

Joka seitsemännen kamppailu pärjäämisen kanssa näkyy niin ikään mielenterveydessä: noin 15 prosenttia lapsista ja 20–30 prosenttia nuorista kärsii mielenterveyden häiriöistä. Sen seurauksena lasten mielialalääkkeiden käyttö on yleistynyt räjähdysmäisesti, eikä kukaan oikein osaa sanoa, mitä siitä seuraa pitkällä aikavälillä.

Myös rikosten tekemisessä näkyy saman suuruinen vähemmistö: nuorisorikollisuuskyselyn mukaan satunnaiseen rötöstelyyn kertoi syyllistyvänsä viidennes nuorista. Systemaattista rikollista käytöstä esiintyy vain murto-osalla nuorista, ja ylivoimainen enemmistö ei viimeisen vuoden aikana kertonut tehneensä lainkaan laittomuuksia. Mutta tässäkin tutkimuksessa näkyy hankaluuksiin ajautuva joukko, jonka koko vastaa muuallakin näkyvää joka seitsemännen nuoren kohtaloa.

12 prosenttia kaikista Suomessa asuvista lapsista elää pienituloisessa perheessä.

Sama joukko näkyy myös lapsiperheköyhyydessä. 12 prosenttia kaikista Suomessa asuvista lapsista elää pienituloisessa perheessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsena kärsitty köyhyys määrittää koko myöhempää elämänkulkua.

Ehkä selkein mittari joka seitsemännen nuoren hädälle näkyy lastensuojeluilmoituksien kasvaneessa määrässä. 14 prosentille yläkouluikäisistä tehtiin viime vuoden aikana lastensuojeluilmoitus.

Kun näitä eri tilastoja vertaa toisiinsa, näyttää vahvasti, että joka seitsemäs perhe on ongelmaperhe ja joka seitsemäs lapsi oireilee lievää pahemmin elämänhallintansa kanssa.

Jos tätä kehitystä katsoisi ulkoavaruudesta, voisi loogisin selitys olla, että maailma on tullut hulluksi. Lapset oireilevat, koska maailman ristiriitaisuudet ovat tehneet heidän elämästään mahdotonta.

Käsillä on koko maanosan laajuinen hätä kelkasta putoavista nuorista.

Suomi ei tietenkään ole tämän ongelman kanssa yksin. Näyttää, että painimme melko lailla muun Euroopan tasalla. Kaikista Euroopan nuorista 14,2 prosenttia on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Käsillä on koko maanosan laajuinen hätä kelkasta putoavista nuorista.

Kotioloista syntyvät ongelmat kielivät, että nuorten kompuroinnin taustalla on yhteiskunnallisia syitä. Hyvien kotien lapset, jotka saavat huolenpitoa ja rakkautta, aloittavat elämänsä niin suuresta etulyöntiasemasta, että onnettomien perheiden lapset eivät saa koko elämänsä aikana eroa kurottua umpeen.

Jos kadulla joka seitsemäs vastaantulija ei tule omillaan toimeen ja jos heidän tilannettaan vielä entisestään heikennetään, he tuskin tyytyvät kohtaloonsa.

Hyvinvointiyhteiskuntamme peruskivet ovat siirtyneet paikaltaan, ja siitä kärsivän joukon mittaluokka on häkellyttävän suuri. Varmaa onkin, että näin suuri vähemmistö on liian iso haipuakseen hiljaiseloon yhteiskunnan laitamilla.

Jos kadulla joka seitsemäs vastaantulija ei tule omillaan toimeen ja jos heidän tilannettaan vielä entisestään heikennetään, he tuskin tyytyvät kohtaloonsa.

Lähiömellakoita ei Suomesta ainakaan vielä löydy ja nuorisotyön osaaminenkin on meillä maailman huippua. Tilanne ei ole toivoton. Ongelmien mittaluokka on vain karkaamassa käsistä.

Aleksis Salusjärvi

Kirjoittaja on opettanut tekstitaitoja tuhansille hankaluuksiin ajautuneille nuorille ympäri Suomea.

