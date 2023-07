Kuin ilmetty Vesku: testaa tunnistatko kumpi puhuu, Loiri vai näyttelijä

Ylen Rakastitko, Vesku? -audiodraaman ensimmäinen osa on kerännyt jo yli 100 000 kuuntelukertaa Areenassa. Loiria esittää näyttelijä Pyry Kähkönen.

Näyttelijä Pyry Kähkösen suoritus Vesa-Matti Loirista kertovassa audiodraamassa Rakastitko, Vesku? on kerännyt paljon kehuja. Kuulijat ovat kiinnittäneet erityisen paljon huomiota siihen, kuinka samalta Kähkönen kuulostaa.

– Pyry mainitsi, että hän on tehnyt Vesku-imitaatioita. Annoin hänelle käsikirjoituksen eteen, ja kun hän alkoi vetää, minulta putosi leuka lattiaan. Olin, että tämä on aivan uskomatonta. En tarvitse tähän ketään muuta.

Näin ohjaaja Juhana von Bagh kuvailee audiodraaman koeäänityksiä.

Hän oli ajatellut tarvitsevansa Vesa-Matti Loirin rooliin kaksi näyttelijää: nuoren ja vanhan. Kun Pyry Kähkönen pääsi mikin eteen, ohjaajan mieli kuitenkin muuttui.

– Se oli täydellinen kultakimpale ohjaajalle, von Bagh kuvailee.

– Pyryssä on itsessä sitä samaa lämpöä, huumoria ja intohimoa. Sellaista poikamaisuutta, mitä Veskussa oli koko elämänsä. Hyvin älykäs ja lahjakas näyttelijä.

Vanhan miehen saappaisiin

Audiodraamassa kuvataan Vesa-Matti Loirin elämää 1960-luvulta 2010-luvulle. 28-vuotias Pyry Kähkönen näyttelee sekä nuorta että vanhaa Vesa-Matti Loiria. Hän myös laulaa ja esittää Vesa-Matti Loirin hahmoja.

Kähkönen kuvailee tuotantoa uransa kohokohdaksi.

– Siellä studiossa oli niin hienoja hetkiä eri ihmisten kanssa. Välillä mentiin syvään päätyyn ja välillä oltiin hilipatihippa, sellaista Uuno Turhapuro -meininkiä, Kähkönen nauraa.

Kähkönen kertoo, että hänellä oli vain kaksi viikkoa aikaa valmistautua rooliin. Toisaalta hän oli tehnyt tietämättään pohjatyötä jo valmiiksi, sillä hän oli leikkinyt Loirin äänen kanssa.

Kähkönen ja von Bagh kutsuivat Vesa-Matti Loiri -imitaatiota ”Vesku-maskiksi”.

– Se oli kuin fyysisen teatterin maski, joka laitetaan päähän. Sen kautta pystyin ilmaisemaan ja kokemaan sellaisia asioita, joihin elämänkokemukseni ei olisi voinut millään riittää.

Loirin äänellä puhuminen auttoi Kähköstä astumaan vanhan miehen saappaisiin.

– En ole ikinä päässyt käyttämään imitaation rajamailla olevaa ilmaisua. Se oli todella kiinnostavaa ja antoisaa, Kähkönen kuvailee.

Avaa kuvien katselu Vesa-Matti Loirin audiodraaman ohjauksesta vastaa Juhana von Bagh. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Roolin tekeminen jännitti

Kähkösen ensimmäinen muistikuva Loirista liittyy jalkapalloon.

– Olen ollut jalkapallomaalivahti kuten Veskukin, ja Veskusta on sellainen kirja, jossa hän opettaa jalkapallomaalivahdin otteita. Siinä on kuvia, joissa Vesku torjuu eri tavoilla. Se on se ensimmäinen tatsi, että Vesku opetti siinä kirjassa futista.

Myöhemmin Kähkönen ihaillut Vesa-Matti Loiria erityisesti esiintyjänä.

– Olen katsonut, miten hienosti joku voi esiintyä ja fleksiibelillä tavalla käyttää kehoaan, ääntään ja mieltään taiteeseen ja viihteeseen, ja ihan vain eläytymiseen ja heittäytymiseen.

Kähkönen ajatteli käsikirjoituksesta, että se on hauska ja täynnä elämää. Toisaalta mukana oli myös raskaita asioita kuten lapsen menettäminen, jotka jännittivät Kähköstä etukäteen.

Kähkönen kertoo, että rooli jännitti myös sen takia, että monella suomalaisella on Loiriin vahva tunneside. Loiri on ollut myös hänelle itselleen tärkeä taiteilija. Kähkösen roolityö pohjautuu pitkälti siihen, mitä hän tiesi Loirista etukäteen.

– En ole lukenut Vesku-kirjoja tai mitään. Kyllä se siihen pohjautuu, miten olen sitä kaveria aiemmin tutkinut. Katsonut haastatteluja, harjoitellut ääntä ja sitä kautta tutustunut siihen ihmiseen. Eniten olen katsonut live-esiintymisiä.

Rakastitko, Vesku? -audiodraaman kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Sarjaa kuullaan myös Yle Radio Suomessa arkisin klo 17.30 alkaen.