Suomen ainoan sotakorvauskuunarin pääsy paremmin esille siirtyy jälleen rahapulan takia – ”Vega on symboli sodalle, rauhalle ja kärsimykselle”

Vielä ennen koronaa Vega-säätiö haaveili, että vuonna 1952 rakennettu kuunari saisi uuden kodin vuonna 2025. Nyt maali on siirtynyt eteenpäin, sillä varainkeruu on työlästä.

Toivetta saada Suomen ainoalle sotakorvauskuunarille kunnolliset esittely- ja kunnostustilat on jälleen siirretty eteenpäin – tällä kertaa viisi vuotta.

Nyt tavoitteena on avata halli museotoimintoineen Pietarsaaressa Pohjanmaalla vuonna 2030.

Ennen koronaa arvioitiin, että hallin rakentaminen maksaisi 1,6 miljoonaa euroa. Kustannustason noustua hintalappu on kasvanut kahteen miljoonaan. Lisää kustannuksia tuo tiloihin kaavailtu museotoiminta.

Kolmimastoinen ja noin 50-metrinen kuunari Vega rakennettiin Turun telakalla sotien jälkeen sotakorvauksena Neuvostoliitolle. Se saatiin Suomeen ja laivanrakennusperinteistään tunnettuun Pietarsaareen kunnostettavaksi noin 30 vuotta sitten.

Hanketta ajavat vapaaehtoiset

Kunnostus ja halliprojekti ovat edenneet hitaasti, koska toimintaa pyöritetään säätiöpohjalta. Hanketta ajaa ja varoja kerää joukko innokkaita vapaaehtoisia oman toimensa ohella.

– Kaikki tietävät, että rahoitusta on vaikea löytää. Ensin on löydettävä tahoja, jotka myöntävät apurahoja ja sitten niitä on haettava, selventää Vega-säätiön varapuheenjohtaja Maria Lunabba.

Vega-säätiö on saanut yli 70-vuotiaan purjelaivan korjaukseen eduskunnan joululahjarahaa viime vuosina liki 300 000 euroa.

Äskettäin avustusta saatiin Otto A. Malmin rahastolta. Summa on 36 000 euroa. Se toimii osarahoituksena, kun hankkeelle haetaan EU:n Leader-rahoitusta. EU-rahoituksella pannaan pystyyn parivuotinen projekti, jonka aikana siihen palkattu työntekijä hankkisi hallin rakentamiseen varoja.

Vega on symboli sodalle, rauhalle ja kärsimykselle. Vega-säätiön varapuheenjohtaja Maria Lunabba.

Vega ei seilaa enää

Säätiö haaveili alun perin kunnianhimoisesti, että vanha kuunari pääsee vielä seilaamaan merille.

Huonokuntoisen purjelaivan täydellinen korjaus tulisi kuitenkin niin kalliiksi, että tavoitetta oli pakko muuttaa. Nyt aikomuksena on kunnostaa Vegasta museolaiva.

Maria Lunabba visioi, että kun laiva vihdoin pääsee uuteen halliin, se kertoo kolmenlaista tarinaa:

Laivan etuosa näyttäisi, miten Vegaa on kunnostettu. Etuosassa esillä olisivat uudet puiset kaaret. Laivan keskiosa näyttäisi katsojille karulla tavalla, kuinka huonoon kuntoon laiva oli päässyt. Peräosa taas kunnostettaisiin täysin ja se kertoisi, miltä alus valmistuttuaan 1952 näytti.

Avaa kuvien katselu Vega on tarkoitus sijoittaa moderniin näyttelyhalliin. Havainnekuva. Kuva: Vegastiftelsen

Vega seisoo jatkossakin Pietarsaaren Vanhassa satamassa. Jatkossa hallin yhteydessä olisi kuitenkin korkeatasoinen museo, jonka kokoustiloissa voitaisiin pitää esimerkiksi seminaareja ja juhlia. Tilat on suunniteltu 350 hengelle.

Hallin valmistuttua itse näyttelyesineen ei tarvitse olla valmis, sanoo Vega-säätiön varapuheenjohtaja Maria Lunabba:

– Laivan kunnostusta voitaisiin tehdä yleisön silmien edessä. Minusta on paljon kiinnostavampaa katsoa, kun puuseppä tekee työtään, kuin että katsojan edessä seisoisi pelkkä laiva.

Vegalla on symboliarvoa

Kuunari Vega on ainoa Suomessa sijaitseva sotien jälkeen rakennettu sotakorvauskuunari. Suomi rakensi niitä 91. Ainut toinen jäljelläoleva sijaitsee Liettuassa.

Vega seilasi Itämerellä Tallinnan merikoulun koululaivana vuosina 1952–1979. Käytöstä poiston jälkeen se pääsi rappeutumaan.

Välirauhansopimuksen mukaan Suomen oli toisen maailmansodan päätyttyä maksettava Neuvostoliitolle satojen miljoonien kultadollarien edestä sotakorvauksia. Korvauksiin kuului esimerkiksi yli 500 erityyppistä alusta. Vuonna 1952 korvaukset katsottiin maksetuksi.

Maria Lunabba kertoo Vegan tilanteesta.

Vega-säätiössä vuodesta 2010 toimineelle Maria Lunabballe sotakorvauskuunari on enemmän kuin vanha purjealus. Se symboloi montaa asiaa.

– Tunnen ylpeyttä, että Suomi on pystynyt lyhyessä ajassa – seitsemässä vuodessa – rakentamaan 91 tällaista laivaa. Suomi oli ainoa maa, joka maksoi sotakorvauksensa pois. Vega on symboli sodalle, rauhalle ja kärsimykselle, kiteyttää Lunabba.