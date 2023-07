11 palestiinalaista kuollut Israelin operaatiossa Jeninissä – suurin sotilasoperaatio kahteen vuosikymmeneen Länsirannalla

Väkivallan kierre Israelissa ja Israelin miehittämällä Länsirannalla jatkuu. Israel jatkoi tiistaina laajaa sotilasoperaatiota Jeninin pakolaisleirillä. Tel Avivissa puolestaan palestiinalaismies haavoitti useita päälleajo- ja puukkoiskussa.

Tapahtumista uutisoivat muun muassa verkkolehti The Times of Israel, uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ainakin yksitoista palestiinalaista on kuollut ja noin sata loukkaantunut maanantaina alkaneessa sotilasoperaatiossa, Palestiinan terveysministeriö kertoo. YK:n mukaan kuolleiden joukossa oli ainakin kolme alaikäistä. BBC:n tietojen mukaan alaikäisiä oli neljä.

Israelin asevoimien (IDF) mukaan kuolleet osallistuivat taisteluihin.

Palestiinan Punainen puolikuu kertoi myöhään maanantaina, että leiristä oli evakuoitu ainakin 3000 ihmistä. YK:n edustaja Lynn Elizabeth Hasting kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että operaatio aiheutti merkittävää tuhoa leirin infrastruktuuriin. Hänen mukaansa operaatio katkaisi sähkön ja vedenjakelun suurimmalta osalta leirin asukkaista.

Avaa kuvien katselu Palestiinan Punainen puolikuu auttoi evakuoimaan asukkaita Jeninin pakolaisleiristä tiistaina. Kuva: EPA-EFE

YK:n edustajat paikan päällä kertovat lisäksi, että teiden vaurioituminen ja Israelin sotilaiden suorittamat tarkastukset hidastivat lääkinnällisen avun saamista leiriin. WHO:n mukaan ambulansseja myös estettiin pääsemästä joihinkin leirin osiin auttamaan kriittisesti haavoituneita. IDF kiistää väitteen.

Israelin sotilasoperaation kerrotaan kohdistuneen äärijärjestö Islamilaisen Jihadin paikallissiipeen sekä pienempiin aseryhmiin.

Länsirannan pohjoisosassa sijaitsevan Jeninin pakolaisleirissä asuu noin 14 000 ihmistä. Tiheästi asutulla leirillä toimii myös useita aseellisia ryhmiä.

Pakolaisleiri perustettiin vuonna 1953 asuttamaan palestiinalaisia, jotka joutuivat jättämään kotinsa Israelin itsenäisyyssodan myötä.

Laajin operaatio kahteen vuosikymmeneen

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi tiistai-iltana, että armeija on lopettelemassa operaatiota tältä erää. The Times of Israelin mukaan joukot alkoivat vetäytyä Jeninistä 44 tuntia operaation alkamisesta.

– Voin kertoa, ettei laaja toimintamme Jeninissä ole kertaluontoinen operaatio, Netanjahu sanoo.

Kyseessä on Israelin suurin Länsirannalla toteuttama sotilasoperaatio kahteen vuosikymmeneen. Viimeksi samankaltaisia operaatioita nähtiin palestiinalaisten toisen kansannousun aikana 2000-luvun alussa.

Operaatiossa on mukana yli tuhat sotilasta, minkä lisäksi Israel on käyttänyt muun muassa lennokkeja ja panssariajoneuvoja.

IDF kertoo löytäneensä ratsiassa muun muassa Jeninissä sijaitsevan moskeijan alla sijaitsevasta kätköstä räjähteitä ja aseita. Lisäksi IDF kertoo löytäneensä 11 improvisoitua pommia pakolaisleirin teiden varsilta.

IDF sanoo lisäksi kuulustelleensa yli 300 palestiinalaista ja pidättäneensä 30 palestiinalaista operaation alkamisen jälkeen.

Avaa kuvien katselu Israelin sotilasoperaation jälkiä Jeninissä Kuva: Nasser Ishtayeh/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Turk sanoo, että operaation laajuus ilmaiskut ja rakennusten tuhoaminen mukaanlukien nostavat vakavia kysymyksiä kansainvälisisten ihmisoikeusstandardien noudattamisesta.

– Ilmaiskut eivät ole lainvalvontaviranomaisten toimintaan sovellettavien sääntöjen mukaista. Miehityksen viitekehyksessä ilmaiskuista johtuvat kuolemat voidaan laskea tarkoitukselliseksi tapoiksi, Turk sanoo.

Turkin mukaan Israelin on miehittävänä osapuolena minimoitava voimankäyttönsä, erityisesti tappavan voiman käyttö.

– Nämä standardit eivät muutu vain siksi, että operaatiota kuvataan ”terrorisminvastaiseksi”, Turk sanoo.

Palestiinalaishallito on tuominnut operaation ja kutsunut sitä sotarikokseksi.

Useita haavoittui Tel Avivissa

Israelin suurimmassa kaupungissa Tel Avivissa puolestaan seitsemän ihmistä haavoittui, kun palestiinalaismies ajoi tiistaina autolla jalankulkijoita päin ja jatkoi sitten ohikulkijoiden puukottamista.

Israelilaismedioiden mukaan yksi loukkaantuneista oli raskaana oleva nainen. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa.

Israelin poliisin mukaan aseistautunut siviili ampui miehen kuoliaaksi paikan päällä.

Tiedustelupalvelu Shin Bet kertoo, ettei miehellä ollut kulkulupaa Israeliin, ja ettei tällä ollut aiempaa tunnettua rikoshistoriaa.

Äärijärjestö Hamas kertoi miehen olevan sen jäsen. Hamasin mukaan isku oli seurausta Jeninin tapahtumista.