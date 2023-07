Hallituksen keskustelut pelisäännöistä päättyivät – opetusministeri Henriksson: ”Ilmaa on puhdistettu”

Petteri Orpon (kok.) hallitus on saanut pelisääntökeskustelunsa Königstedtin kartanolla päätökseen. Hallitus kävi keskusteluissa läpi myös muita yhteisiä toimintatapoja sekä yleisesti hallitusohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita.

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoo, että Königstedtissä käytiin keskusteluja hyvässä hengessä.

– Ilmaa on puhdistettu. Mielestäni oli hyvä keskustelu. Oli tarpeen käydä avointa keskustelua siitä, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja miten tästä eteenpäin.

Pääministeri Orpo kommentoi aiemmin päivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että kiistoista käytiin rakentavaa keskustelua.

Hallitusyhteistyö joutui kovaan testiin viime viikolla, kun eduskunta äänesti elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamuksesta. RKP äänesti poikkeuksellisesti oman hallituskumppaninsa ministerin epäluottamuksen puolesta. Tämän jälkeen Perussuomalaiset on vaatinut RKP:lta vakuutusta siitä, että jatkossa hallitus seisoo yhdessä rintamassa.

Henriksson sanoo arvostavansa sitä, että keskustelut käytiin suorapuheisesti. Ymmärrys hallituspuolueiden välillä on nyt parempi, Henriksson arvioi.

– Mielestäni keskinäinen luottamus on siihen, että jokaisella hallituspuolueella on tahto olla mukana toteuttamassa hallitusohjelmaa ja se on tässä nyt se tärkein asia. Tästä on nyt hyvä mennä eteenpäin, Henriksson sanoo.

Opetusministeri kertoo, että hallitus sopi tavanomaisista hallitusyhteistyön pelisäännöistä. Henrikssonin mukaan vastaavia oli myös edellisessä hallituksessa.

Yle tavoitteli myös valtiovarainministeriä ja perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa kommentoimaan keskusteluja, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.