Taliban kielsi nyt kampaamot – naisilla ei ole pääsyä enää myöskään yläkouluihin tai puistoihin

– Näyttää siltä, ettei Talibanilla ei ole muuta poliittista suunnitelmaa kuin keskittyä naisten kehoihin.

Näin kommentoi nimettömänä pysyttelevä afgaaninainen BBC:lle kuultuaan Taliban-hallinnon päätöksestä sulkea kampaamot ja kauneushoitolat Afganistanissa.

Taliban-hallinnon siveysministeriön edustaja kertoi, että yrityksille on annettu kuukausi aikaa totella sulkukäskyä. Kampaamot ja kauneushoitolat määrättiin suljettavaksi sunnuntaina.

Hallinto ei ole selittänyt, minkä vuoksi sulkukäsky annettiin.

Taliban on rajoittanut naisten ja tyttöjen oikeuksia sen jälkeen, kun se nousi valtaan toissa syksynä. Taliban on jo muun muassa kieltänyt naisia työskentelemästä valtaosassa työpaikoista sekä evännyt tytöiltä opiskelun alakoulun jälkeen. Naiset on myös määrätty pysymään kotona, ellei poistuminen ole välttämätöntä. Heidän on pukeuduttava koko vartalon peittävään burkaan.

Hallinnon asetuksien mukaan pidemmillä, yli 70 kilometrin matkoilla naisella tulee olla mukanaan miespuolinen perheenjäsen tai saattaja. Lisäksi naisilta on muun muassa kielletty pääsy puistoihin ja kuntosaleille, kirjoittaa the Washington Post.

Yhdysvaltain joukkojen poistuttua Afganistanista elokuussa 2021 Taleban nousi takaisin valtaan vain muutamassa kuukaudessa.

YK kertoi maaliskuussa, että Afganistanista on tullut Taliban-hallinnon alla kaikkein eniten naisten oikeuksia sortava valtio maailmassa.