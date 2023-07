Essayah toivoo, ettei hallitus osallistu jatkossa Prideen

Petteri Orpon (kok.) hallitus sai eilen tiistaina pelisääntökeskustelunsa Königstedtin kartanolla päätökseen. Keskustelussa käytiin läpi perussuomalaisten Vilhelm Junnilan eroon johtanutta kriisiä ja yleisesti yhteisiä toimintatapoja ja hallitusohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita.

Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kommentoi keskusteluita Ylen aamussa keskiviikkona.

– Ajattelen, että keskustelu ja ylipäätänsä tuo päivä eilen oli äärimäisen tärkeä. Nyt sitten hallitusjoukkueena eteenpäin.

Essayah ei näe, että keskusteluissa olisi syntynyt mitään aikaisemmasta poikkeavaa toimintaohjetta mahdollisen kriisin varalle.

– Aina on tärkeää sopia asioista keskenään, ennen kuin mennään asioiden kanssa julkisuuteen. Mielestäni tämä on sellainen yleinen toimintaohje ihan kaikkeen. En kokenut, että tässä oli mitään erityistä sen suhteen, Essayah kommentoi.

Essayahin mukaan viime viikkoisessa Vilhelm Junnilan eroon johtaneessa tapahtumaketjussa asiat lähtivät vyörymään todella nopeasti.

– Siinä mielessä juuri se, että pystytään keskenään keskustelemaan, on todella tärkeää.

Ilta-Sanomien lähteiden mukaan hallituksen kriisikokouksessa olisi sovittu, että jatkossa hallituspuolueet sitoutuvat lähtökohtaisesti tukemaan hallituksen ministereitä.

– Tämä on minusta ihan normaalia hallitustyöskentelyä, Essayah kommentoi Ilta-Sanomien tietoja.

Essayah kritisoi valtioneuvoston osallistumista Prideen

Junnilan eroamiseen johtanut kriisi on nostanut esille hallituspuolueiden välisiä erimielisyyksiä arvokysymyksissä laajemminkin. Essayah kommentoi Ylen aamussa myös valtioneuvoston viime viikonloppuista osallistumista Pride-tapahtumaan.

– Missään emme olleet päättäneet siitä, että valtioneuvosto on banderollin kanssa mukana tapahtumassa uuden hallituksen tiimoilta, Essayah kommentoi.

Hän näkee, että julkisen vallan käyttäjänä valtioneuvoston olisi syytä pidättäytyä Priden kaltaisista tapahtumista.

– Täytyy ymmärtää se, että siellä on myöskin taustalla ihmisiä, jotka eivät jaa Pride-liikkeen näkemyksiä tai tavoitteita, hän sanoo.

Essayahin toistaa, että kaikista asioista tulisi sopia hallituksessa etukäteen. Hän näkee, ettei valtioneuvoston tulisi osallistua, jos kaikki sen osapuolet eivät jaa samoja ideologioita.

– Ja myöskin hyvin poliittisia ideologioita, joita tällä hetkellä Pride-liike edustaa, Essayah kommentoi.

Aikaisemmin myös kristillisdemokraattien Päivi Räsänen on arvostellut Twitterissä valtioneuvoston osallistumista Pridelle.

RKP:n Henriksson: ”Ilmaa on puhdistettu”

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi niin ikään pelisääntökeskustelua tuoreeltaan tiistaina. Hän näkee, että niitä käytiin hyvässä hengessä.

– Ilmaa on puhdistettu. Mielestäni oli hyvä keskustelu. Oli tarpeen käydä avointa keskustelua siitä, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja miten tästä eteenpäin, Henriksson lausui.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutti eilen, että asiat hallituksessa ovat nyt järjestyksessä, kun asioista on puhuttu porukalla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei puolestaan kommentoinut tiistaisia keskusteluja medialle, mutta twiittasi tiistaina näkevänsä, että hallituksella menee selvästi paremmin kuin mediaa lukemalla voisi päätellä.