Twitteriä muistuttava uusi somealusta julki huomenna – Pekka Sauri, Dmitry Gurbanov ja Petteri Järvinen odottavat suurella mielenkiinnolla

Lokakuun lopussa 2022 maailman rikkaimmasta miehestä Elon Muskista tuli pikaviestipalvelu Twitterin uusi omistaja.

Jo samana päivänä hän irtisanoi merkittävän osan yhtiön johtoryhmästä ja muutamaa päivää myöhemmin yhtiössä alkoi tuhansien työntekijöiden irtisanominen.

Räjähtävä alku kuvaa hyvin koko kahdeksan kuukautta kestänyttä uuden Twitterin aikaa: vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt, muutoksia on tehty tasaiseen tahtiin, nopeasti ja yllättäen.

Viimeisimmät tilapäisiksi kuvaillut muutokset tehtiin palveluun viikonloppuna: Twitterin sisältöjä ei pysty enää katsomaan ilman kirjautumista tai tunnuksen luomista. Toinen tilapäisistä muutoksista on yläraja sille, kuinka monta päivitystä voi lukea päivässä.

Lisäksi verkkoselaimella toimivan Tweetdeckin käyttöön tarvitaan jatkossa maksullinen, niin sanottu verified-tili.

– Juuri tällainen ennustamattomuus ja poukkoilevuus on herättänyt monissa käyttäjissä voimakasta vastustusta. Olen alkuviikon aikana nähnyt monia postauksia, joissa sanotaan, että lopetan alustan käytön juuri näistä syistä, sanoo Pekka Sauri.

Sauri on entinen Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, nykyinen vihreiden kunnallisvaltuutettu ja tietokirjailija. Hänellä on Twitterissä noin 144 000 seuraajaa, mikä on suomalaiselle ja suomeksi tviittavalle käyttäjälle huomattavan suuri määrä.

Sauri sanookin sietävänsä palveluun liittyvää epävarmuutta ainakin toistaiseksi, koska näin suurta joukkoa on vaikea sellaisenaan siirtää muualle tai alkaa rakentaa alusta.

– Mietin aika tarkkaan ennen kuin olen valmis jättämään tämän seuraajajoukon ja rakentamaan nollasta uutta. Rima on varsin korkealla. Elon Musk saa sekoilla vielä kunnolla ennen kuin minä lähden mihinkään muualle.

Rajoitukset myrkkyä uutisseurannalle

Myös Dmitry Gurbanov on toistaiseksi sietänyt Twitterin poukkoilevuutta, mutta osin eri syistä kuin Sauri.

Gurbanov on Venäjällä syntynyt, Suomessa teini-ikäisestä saakka asunut valtio-opin opiskelija, joka seuraa intensiivisesti Vladimir Putinin sotaa, Venäjää, suomalaista politiikkaa sekä äärioikeistoa. Hänellä on noin 54 000 Twitter-seuraajaa.

Esimerkiksi juhannusviikonloppuna Gurbanov seurasi tiiviisti Venäjän tapahtumia, kun Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigožin nousi yllättäen kapinaan ja suuntasi joukkonsa kohti Moskovaa.

– Seurasin tilannetta venäläisiltä Telegram-kanavilta, ja käänsin tärkeimmät käänteet suomeksi. Seurasin muiden asiantuntijoiden tviittejä, ja analysoin niitä. Ilman Twitteriä tällainen seuranta olisi ollut huomattavasti vaikeampaa ja hitaampaa.

Avaa kuvien katselu Elon Muskista tuli Twitterin omistaja lokakuussa 2022. Kuva: STR/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Gurbanov pitää Twitteriä edelleen tärkeimpänä yhteiskunnallisen keskustelun somekanavana, koska palvelua käyttää merkittävä määrä tutkijoita, toimittajia, aktivisteja ja poliitikkoja.

Sietokyvyllä on kuitenkin rajansa: viikonloppuna tilapäisesti voimaan astunut muutos, jonka myötä käyttäjälle näkyi vain 600 tviittiä, sai Gurbanovin raivostumaan.

Alkuviikosta rajoitus näytti poistuneen, mutta jos tämänkaltainen uudistus tulee pysyväksi käytännöksi, Gurbanov sanoo joutuvansa vakavissaan harkitsemaan palvelun jättämistä.

– Kun tulee tällainen Prigožin-keissin kaltainen tilanne päälle ja yrität saada selville mitä tapahtuu, tällaiset rajoitukset tekevät palvelusta käytännössä hyödyttömän.

Metan uusi palvelu herättää kiinnostusta

Teknologiayhtiö Meta julkaisee uuden, huomattavasti Twitteriä muistuttavan sovelluksen tiettävästi huomenna torstaina Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. EU-alueella aloitusaika ei ole toistaiseksi tiedossa.

Sovelluksen nimi on Threads, mutta tarkempia tietoja on toistaiseksi vähän. Sovellukseen voi kirjautua Instagram-tunnuksilla, ja se mahdollistaa 500 merkin tekstijulkaisut sekä kuvia, linkkejä, videoita ja keskustelua.

Meta on kehittänyt sovellusta työnimellä Barcelona ainakin siitä saakka, kun Musk osti Twitterin.

Tietotekniikka-alan asiantuntija, tietokirjailija ja someaktiivi Petteri Järvinen seuraa Threadsin lanseerausta suurella mielenkiinnolla. Järvisellä on Twitterissä noin 39 000 seuraajaa, mutta hän sanoo tutkineensa kilpailevia vaihtoehtoja jo pitkään.

– Muita palveluja kannattaa skannata ihan siltäkin varalta, että Twitter jonain päivänä kaatuu tai loppuu. Kaikilla kilpailijoilla on kuitenkin sama valtava ongelma: se suuri käyttäjämassa pitäisi saada houkuteltua palvelun pariin. Vielä tähän mennessä mikään palvelu ei ole siihen pystynyt.

Esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuva Mastodon kasvatti nopeasti suosiotaan Muskin Twitter-kauppojen jälkeen. Sen käyttäjämäärät ovat kuitenkin jääneet verrattain pieniksi, ja moni on kokenut Mastodonin liian monimutkaiseksi.

Metan uutta Threadsia Järvinen pitää kiinnostavana ja varteenotettavana uutuutena, sillä tunnetun somejätin on lähtökohtaisesti helppo houkutella palveluun suuri massa käyttäjiä heti alusta alkaen.

Toisaalta tähän liittyy kauhuskenaario liiallisesta omistajuuden keskittymisestä: Meta omistaa jo entuudestaan Facebookin, Instagramin ja Whatsappin.

– Lisäksi on hyvä muistaa, että pelkkä tunnettu brändi ja käyttäjämassa ei takaa sitä, että kilpailussa menestyy, Järvinen sanoo.

Hän muistuttaa kesällä 2011 lanseeratusta Google plus -palvelusta, josta piti tulla Facebookin varteenotettava kilpailija. Palvelu kasvatti käyttäjämääriään nopeasti, mutta keskustelualustana se epäonnistui. Google plus lakkautettiin lopullisesti vuonna 2019.

– Tämä on vähän niin kuin elokuvabisnes: mukaan kuuluu aina suuri arvaamattomuusmomentti, jota edes parhaat johtajat ja suunnittelijat eivät pysty ennustamaan.

Pekka Sauri odottaa suurella uteliaisuudella Threadsin lanseerausta.

– Erityisesti kiinnostaa, miten uuden alustan ominaisuudet vertautuvat Twitteriin.

Dmitry Gurbanov arvelee, että palvelusta voi kasvaa kiinnostava, jos suuri massa ihmisiä siirtyy sen pariin.

– Ainakaan se ei voi olla huonompi kuin Twitter. Twitter on juuri nyt todella huono, se toimii huonosti ja sallii vihapuhetta. En usko, että tämä voi olla huonompi.

