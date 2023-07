Naiset eivät tee kalastustaidoistaan numeroa, sanoo kalastusopas – katso kuvakooste naisille tarkoitetulta jigauskurssilta

Kello on kymmenen aamulla, aurinko paistaa, järvi on lähes tyyni ja lämpötila on jo ylittänyt hellerajan.

Lietolainen Laura Grönholm ja helsinkiläinen Maria Kataja lähestyvät Lohjan Hiidenveden rannalla sijaitsevaa laituria. Laiturilla odottaa kalastusopas Jesse Salonen, joka toivottaa heidät tervetulleeksi veneeseensä.

On alkamassa jigikalastuksen kurssi, joka on tarkoitettu vain naisille. Matalan kynnyksen kurssille ei ole tarvinnut tuoda mukaan muuta kuin itsensä ja eväät. Kaikki tarvittavat välineet löytyvät Saloselta, jonka tarkoitus on opettaa naiset jigaamaan kuhaa.

Avaa kuvien katselu Jesse Salonen vie Laura Grönholmin ja Maria Katajan kalastuspaikalle noin viiden minuutin ajomatkan päähän Hiidenpirtin laiturista. Kuva: Hanna Terävä / Yle

Salosen vetämä kurssi on osa vuonna 2021 alkanutta Suomen Vapaa-ajankalastajien Mimmit kalastaa -hanketta, jonka tavoitteena on edistää naisten ja tyttöjen kalastusharrastusta sekä madaltaa kalastusharrastuksen aloittamisen kynnystä.

– Tuntuu, että ennen tätä hanketta on ollut paljon vähemmän naisia, jotka ovat käyttäneet oppaan palveluita omatoimisesti, jos heillä ei ole ollut valmiiksi kalastustaustaa, Salonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Sopivalle kalastuspaikalle saapumisen jälkeen Jesse Salonen näyttää kaikuluotaimesta, missä kalat uivat. – Tuossa on tuollainen rykelmä. Oletan, että siinä on muutama kuha, Salonen osoittaa sormellaan näyttöä. Kuva: Hanna Terävä / Yle

Projektin aikana ympäri Suomen kymmenet eri yhteistyökumppanit, kuten kalastusseurat ja yritykset ovat järjestäneet kaikkiaan lähes sata kurssia ja tapahtumaa, joiden kautta yli 800 naista on päässyt kalastamaan.

– Meillä on ollut viikonloppuleirejä, joissa on majoitukset ja ruokailut, on käyty kalassa, opeteltu kalan käsittelyä ja kalasta ruoan tekemistä, on pilkitty talvella ja ongittu kesällä, on ollut jigausta ja perhokalastusta, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja Stina Koivisto luettelee.

Avaa kuvien katselu Laura Grönholmilla on mukanaan omat jigit. – Jigit ovat niin herkullisen värisiä ja näköisiä. Vähän kuin olisi kaupan irtokarkkiosastolla, kun niitä pääsee valikoimaan, Grönholm nauraa. Kuva: Hanna Terävä / Yle

Laura Grönholm osallistui vuosi sitten vastaavalle jigikurssille Saaristomerellä. Kalastuskärpänen puraisi heti ja harrastus on jäänyt pysyväksi osaksi Grönholmin arkea. Hän on kalastanut koko vuoden ympäri.

– Mikä on parempaa kuin kaunis kesäpäivä, saa suunnata ajatukset seuraavaan heittoon ja odottaa jännityksellä tuleeko mitään. Ei tule tuijotettua puhelinta ja ajantaju katoaa ihan täysin, Grönholm sanoo.

Projektin yhtenä tavoitteena on tasoittaa kalastusharrastuksen sukupuolijakaumaa. Miehistä kalastusta harrastaa noin 40 prosenttia, mutta naisista vain noin viidennes.

Maria Kataja on harrastanut kalastusta jollain tapaa lapsesta saakka, mutta aktiivisemmin kymmenisen vuotta. Jigaus oli hänelle uusi tekniikka.

Kataja uskoo, että joillekin naisille voi olla helpompi opetella kalastusta naisten kesken.

– Minulle sillä ei ole niin väliä, kalastanko miesten vai naisten kanssa, mutta olisi ehkä kivempi saada naispuolisia kalakavereita. Sen takia nämä tapahtumat ovat tosi kivoja, että tapaa uusia ihmisiä.

Avaa kuvien katselu Maria Kataja onnistuu nappaamaan ahvenen heti ensimmäisellä heitolla. – Aloittelijan tuuria, ja ehkä pikkaisen taitoakin. Ja oli niin hyvä opastus, Kataja naurahtaa. Kuva: Hanna Terävä / Yle

Koska ajatus on tarjota naisille kalastusmahdollisuuksia matalalla kynnyksellä, on myös jigikalastuskurssin hinta selvästi edullisempi kuin normaalisti.

Kalastusopas Jesse Salonen ei saa kurssien vetämisestä ylimääräistä korvausta. Hän kertoo haluavansa vain olla mukana edistämässä naisten kalastusharrastusta. Naisten opastaminen on ollut positiivinen kokemus myös Saloselle.

– Mielestäni naiset ihan selvästi kuuntelevat enemmän, sisäistävät paremmin asioita ja tulevat nöyremmällä fiiliksellä veneeseen, vaikka olisivatkin kokeneita. Monet ovat kalastaneet vuosia ja he osaavat heittää virveliä, mutta eivät tee siitä numeroa.

Avaa kuvien katselu Lopulta vapa nykii lupaavasti ja Laura Grönholm saa koukkuunsa kuhan. Kuva: Hanna Terävä / Yle

Mimmit kalastaa -hanke saa rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista. Vuoden lopulla päättyvän hankkeen yksi tarkoitus on tehdä itsestään tarpeeton.

– Tavoitteena on se, että tällaisten Mimmit kalastaa -tapahtumien järjestämisestä tulisi kalaseuroille ihan normaalia toimintaa, ettei sitä varten tarvitsisi olla tällaista erityistä hanketta. Mutta ainakin tämän vuoden loppuun asti jatkamme ihan täysillä, Stina Koivisto sanoo.