Japani aikoo laskea mereen Fukushiman onnettomuusvoimalan vesiä – naapurit pillastuivat

Fukushiman ydinvoimala vaurioitui maanjäristyksen nostattamassa tsunamissa vuonna 2011. Onnettomuuden jälkeen voimalan alueelle on varastoitu yli miljoona tonnia jäähdytysvettä.

Japanin suunnitelma päästää Fukushiman onnettomuusvoimalan jätevesiä Tyyneenmereen on herättänyt suurta vastustusta sekä kotimaassa että Japanin naapurimaissa.

Japanilaiset kalastajat ja muut merestä elinkeinonsa saavat pelkäävät lähivesien saastuvan ja kuluttajien lakkaavan ostamasta kalaa ja äyriäisiä.

Asiasta kirjoittaa muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Voimalan varastot täynnä

Voimalan omistava Tepco-yhtiö on pumpannut voimalan polttoainesauvojen jäähdyttämiseen tarkoitettua vettä onnettomuudesta lähtien säiliöihin.

Nyt yli 1000 tankkia on täynnä jäähdytykseen käytettyä vettä. Voimalan mukaan paikallinen varastointi ei ole pitkän tähtäimen ratkaisu.

Nyt Japani suunnittelee laskevansa jäähdytysvesiä mereen seuraavien 30 vuoden aikana. Käsitellyn veden laskeminen mereen voimaloista on normaalia, mutta onnettomuusvoimalan kyseessä ollessa käytäntö ei ole tavanomainen.

Tepco-yhtiö käyttää voimalan vesien puhdistamiseen useita järjestelmiä. Esimerkiksi ALPS-järjestelmä vähentää veden radioaktiivisuuden turvallisiin rajoihin. Sillä ei kuitenkaan pystytä poistamaan tritiumia ja hiili-14:ää.

Niitä on myös luonnossa ja ilmakehässä, ja niiden poistaminen vedestä on vaivalloista. Molempien säteily on matalaa, mutta ne saattavat olla riski suurempina määrinä.

Japanin hallituksen mukaan tritium-tasot jäävät puhdistusprosessin jälkeen 1 500 becquereliin litralta. Määrä alittaa Maailmanterveysjärjestö WHO:n vaateen puhtaalle juomavedelle.

Kansainvälinen ydinenergian valvoja näyttää vihreää valoa

Japanin ulkoministeriö julkaisi Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n tiistaisen raportin, jonka mukaan Japani on täyttänyt vesien puhdistamista koskevat turvallisuusvaatimukset ja voi jatkaa hankkeen edistämistä. IAEA on tutkinut voimalan järjestelmiä kahden vuoden ajan.

IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi sanoi, että vesien laskemisella on ”vähäpätöinen radioaktiivinen vaikutus ihmisten elämään”. Japanin mukaan ensimmäinen erä jätevettä voitaisiin juoksuttaa mereen elokuussa.

Naapurimaat vastustavat hanketta jyrkästi

Suunnitelman vastustajien mukaan varastointia tulisi jatkaa kunnes tulevaisuudessa kehitetään teknologisia ratkaisuja veden puhdistamiseen ja saadaan lisätietoa jäähdytysvesien vaikutuksesta merten ekosysteemiin.

Japanin suunnitelmaan suhtaudutaankin epäillen naapurimaissa.

Kovinta kieltä on käyttänyt Kiina. Se syyttää Japania ”moraalisten ja laillisten velvoitteiden rikkomisesta” ja vaatii maiden solmivan kahdenvälisen sopimuksen ennen suunnitelman mahdollista toteuttamista.

Japanin ja Kiinan suhteet ovat valmiiksi viileät maiden keskinäisten jännitteiden ja koko alueen kiristyneen ilmapiirin vuoksi. Japani katsoo Kiinan sotilaalliseksi uhaksi erityisesti jyrkentyneen Taiwanin politiikan vuoksi.

Etelä-Korea on ollut maltillisempi, mutta se edellyttää kuitenkin lisäneuvotteluja suunnitelman turvallisuudesta. Etelä-Korean asiantuntijoita on vieraillut Fukushimassa alkuvuoden aikana.

Etelä-Korean parlamentti hyväksyi viime viikolla Japanin hanketta vastustavan suunnitelman. Etelä-Korean pääministeri Han Duck-soo on toisella linjalla. Hän sanoo olevansa valmis juomaan voimalan vettä todistaakseen, ettei siinä ole terveyshaittoja.

AFP, AP , Reuters