Puolan ja Ukrainan lähihistoriassa on synkkiä pisteitä, joita Venäjä on yrittänyt hyödyntää kylvämällä riitaa – ja epäonnistumalla taas kerran

Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Volyniassa toteuttiin 80 vuotta sitten etninen puhdistus, joka on hiertänyt Puolan ja Ukrainan suhdetta. Venäjän hyökkäys on kuitenkin avannut tien sovintoon.

Viimeaikaiset uutisotsikot kertovat yhdensuuntaista viestiä: Puolasta on kovaa vauhtia tulossa eurooppalainen mahtitekijä.

Samaan aikaan, kun Euroopan perinteinen voimakaksikko Saksa ja Ranska on hakenut linjaansa, Puola on sodan alusta asti ollut Ukrainan tärkeimpiä ja uskollisimpia tukijoita. Puolan kautta on virrannut Ukrainaan aseapua ja maa on vastaanottanut yli puolitoista miljoonaa ukrainalaispakolaista.

Puola on myös vahvistanut omaa puolustustaan jättimäisillä asehankinnoilla ja siitä on tulossa sotilasmahti.

Itä-Euroopan tutkija, dosentti Jussi Jalonen vahvistaa analyysin Puolan vaikutusvallan kasvusta.

– Sota nostaa Puolan painoarvoa riippumatta sen lopputuloksesta. Mikäli sodassa käy Ukrainan kannalta kohtalokkaasti, Puolasta tulee suojamuuri Venäjää vastaan. Jos Venäjä häviää, Puolasta tulee hegemoninen vaikuttaja, jolla ei ole itäisessä Euroopassa merkittävää kilpailijaa.

Ajatus Puolasta suurvaltana saattaa kuulostaa vieraalta. Lähihistoriassa Puola onkin ollut enemmän suurvaltojen väliin jäänyt sotatanner, maa, jonka yli on marssittu ja joka on poltettu moneen kertaan.

Mutta on ollut myös toisenlainen Puola. Kun historioitsija Kalervo Hovi pohdiskeli Puolan historia -kirjansa (1994) johdannossa, mikä erottaa Puolan muista itäisen Keski-Euroopan maista, hän löysi yhden ratkaisevana pitämänsä seikan:

”Puola oli ainoa, joka – yhdessä Liettuan kanssa – oli muodostanut mahtavan ja pitkäikäisen suurvallan tällä alueella. Se oli seikka, joka oli jättänyt lähtemättömän jäljen puolalaisten mentaliteettiin, arvoihin, arvostuksiin ja ajattelutapaan, sanalla sanoen kansanluonteeseen.”

Avaa kuvien katselu Puola-Liettua laajimmillaan 1600-luvulla. Valtioliitto koostui Puolan kuningaskunnasta (1), Liettuan suuriruhtinaskunnasta (3) sekä Preussin (2), Liivinmaan (4) ja Kuurinmaan (5) vasallivaltioista. Karttaan on merkitty myös alueen nykyiset valtiot. Kuva: Illusia Sarvas / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap, Alkuperäinen kartta: Wikimedia.org

Suurvalta kangasteli Puolan vahvan miehen mielessä

Historioitsija Kalervo Hovi viittaa Puola-Liettuaan, jonka juuret ovat syvällä keskiajalla ja joka oli suurimmillaan 1600-luvulla. Silloin Puola-Liettuan valtapiiri ulottui Viron eteläosista miltei Mustallemerelle. Idässä suurvalta työntyi syvälle nykyisen Venäjän ja Ukrainan alueille. Nykyinen Valko-Venäjä oli kokonaisuudessaan Puola-Liettuaa.

Suurvalta-aikaa seurasi Puolan pilkkominen 1700-luvun lopulla, jolloin Puolan valtio katosi kartalta yli sadaksi vuodeksi. Puolan uusi tuleminen tapahtui ensimmäisen maailmansodan seurauksena. Puolan jakaneet imperiumit - Venäjä, Saksa ja Itävalta-Unkari - hajosivat ja niiden tuhkasta nousi joukko uusia eurooppalaisia valtioita, Puolan ohella muun muassa Suomi.

Avaa kuvien katselu Kaupunki, jolla on monta nimeä. Ukrainan sodan myötä tutuksi tullut Lviv tunnettiin 1920- ja 30-luvuilla puolalaisena Lwówina. Postikortissa vuodelta 1909 näkyy myös kaupungin saksalainen nimi Lemberg. Tuolloin kaupunki oli osa Itävalta-Unkaria. Kuva: Wikimedia.org

Puola itsenäistyi sotimalla. Ensimmäisessä maailmansodassa puolalaisia oli useammankin maan armeijoissa. Heti maailmansodan päätyttyä Puola soti vielä naapureidensa kanssa. Puolan armeijan vahvan miehen, itseoppineen sotilaan Józef Piłsudskin, tavoitteena oli palauttaa historiallista Puola-Liettuaa muistuttanut suur-Puola, johon olisi kuulunut Liettua, Ukraina ja Valko-Venäjä. Piłsudski tosin korosti, että kyseessä olisi ollut tasaveroisten valtioiden liitto, ei Puolan hallitsema imperiumi.

Vaikka Piłsudskin tavoite ei toteutunut, hänen johdollaan syntyi suuri, mutta hajainen Puola, Kalervo Hovi kirjoittaa. Noin kolmannes sen asukkaista oli kansallisuudeltaan muita kuin puolalaisia. Muun muassa ukrainalaisia oli 4 miljoonaa, enemmän kuin koko silloisessa Suomessa oli asukkaita.

Puola oli myös riidoissa lähes kaikkien rajanaapureidensa kanssa. Esimerkiksi Liettua, jonka historiallisen pääkaupungin Vilnan Puola oli valloittanut, katsoi olevansa sotatilassa Puolan kanssa.

Avaa kuvien katselu Puola on nyt lännempänä kuin sata vuotta sitten. Kartassa harmaalla viivoitettu alue kuvaa Puolaa vuosina 1919-1939. Keltapohjainen alue on nyky-Puola. Kuva: Illusia Sarvas / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Suur-Puolalla pelottelu on osa Kremlin propagandaa

Puola on siis ollut suurvalta ja nyt siitä povataan taas itäisen Keski-Euroopan voimakkainta valtiota. Tekeekö siis vanha suur-Puola paluuta ja mitä se tarkoittaa sen lähinaapureille? Syntyykö Euroopan ytimeen hegemonia ja joukko vasalleja?

– En pitäisi sitä todennäköisenä, sanoo Itä-Euroopan tutkija Jussi Jalonen.

Jalosen mukaan tämä on näkymä, jota Venäjä on käyttänyt retoriikassaan.

– Kremlissä mielellään varoitellaan Puolan pyrkimyksistä palauttaa vanha suurvalta-asema, jossa Ukraina ja Valko-Venäjä olisivat jonkinlaisessa alusmaan asemassa.

Jalosen mukaan Puolalle on varattu Venäjän propagandassa erityisrooli. Avuksi on valjastettu muun muassa ukrainalaissyntyisen Nikolai Gogolin klassikkoteos Taras Bulba. Siinä puolalaiset kuvataan ukrainalaisten historiallisina vihollisina, Venäjä messiaanisena pelastajana.

Jalosen mukaan itäiseen Keski-Eurooppaan syntyy todennäköisemmin tasaveroisten valtioitten liitto, joka lisää koko alueen painoarvoa.

Tällaisesta on jo merkkejä. Liettua, Puola ja Ukraina muodostivat vuonna 2020 yhteistyöjärjestön, joka ajaa Ukrainan liittymistä Euroopan Unioniin. Venäjän hyökkäyksen jälkeen järjestö on ilmoittanut tukevansa Ukrainan alueellista koskemattomuutta kansainvälisesti tunnustetuilla rajoilla ja vaatinut Venäjää lopettamaan sotatoimet.

Järjestön nimi, Lublinin kolmio, viittaa vahvasti menneeseen. Puolalainen Lublinin kaupunki oli paitsi uuden järjestön, myös vanhan Puola-Liettuan syntypaikka.

Volynian kauheudet ja historian sovinto

Edellä kuvattu ei tarkoita sitä, etteikö Puolan, Ukrainan ja Liettuan yhteisessä historiassa olisi kipukohtia. Vilnan-kysymys myrkytti Puolan ja Liettuan suhteen 1920–30-luvuilla. Jalosen mukaan se ei kuitenkaan enää vaikuta maiden väleihin. Tuore todiste tästä on Liettuan presidentin muutaman viikon takainen lausahdus, jossa hän toivoi ”lisää Puolaa Liettuaan”.

Sen sijaan tapahtumat nykyisessä Länsi-Ukrainassa, maailmansotien välisen ajan Puolalle kuuluneissa Itä-Galitsiassa ja Volyniassa, ovat aika ajoin hiertäneet Puolan ja Ukrainan välejä. Alueen tärkein kaupunki Lviv tunnettiin 1920–30-luvuilla puolalaisella nimellään Lwów.

– Ukrainalainen nationalismi oli vahvaa, olivathan he taistelleet oman valtion puolesta jo vuonna 1918. Kun alue päätyi Puolan osaksi, se herätti vastustusta. Puolan näkökulmasta kyse oli terrorismista, johon vastattiin kovalla kädellä, Jussi Jalonen selittää.

Puolan ja Ukrainan kansallismielisten vihanpito huipentui toisen maailmansodan aikana.

– Ukrainan kansallismieliset partisaanit toteuttivat Volyniassa etnisen puhdistuksen. Suuri määrä puolalaisia siviilejä murhattiin.

Vuosina 1943-45 toteutetuissa Volynian joukkosurmissa kuoli arviolta 50 000 – 100 000 ihmistä.

Avaa kuvien katselu Surmattuja puolalaisia siviilejä Lipnikin kylässä Volyniassa vuonna 1943. Kuva: Wikimedia.org.

Volynian tapahtumat ovat hiertäneet Puolan ja Ukrainan suhteita. Ukrainassa oranssin vallankumouksen ja Maidanin jälkeen kansallismielinen symboliikka lisääntyi, muun muassa nationalistijohtaja Stepan Bandera nousi sankarihahmoksi. Puola puolestaan sääti vuonna 2018 historialain, joka rinnasti banderalaisen aatteen nimissä tehdyt rikokset holokaustiin.

Jalosen mukaan Puola ja Ukraina ovat kuitenkin myös onnistuneet historian kipukohtien purkamisessa.

– Puola ja Ukraina ovat tehneet paljon historiallisen sovinnon eteen. Asioista pystytään puhumaan, eikä niitä ole haudattu matonalle edes käynnissä olevan sodan aikana.

Tuorein esimerkki on viime sunnuntailta. Ukrainan presidentti Volodymir Zelenskyi ja Puolan presidentti Andrzej Duda osallistuivat länsiukrainalaisessa Lutskin kaupungissa muistojumalanpalvelukseen, jossa kunnioitettiin Volynian uhreja. Zelenskyi kirjoitti twitter-tililleen puolaksi ja ukrainaksi:

”Kunnioitamme yhdessä Volynian viattomia uhreja.” ”Muisto yhdistää meitä. Yhdessä olemme vahvempia.”

Jalosen mukaan taustalla vaikuttaa yhteinen näkemys siitä, että ainoa historiariidoista hyötyjä on Venäjä.

– On kiinnostavaa, kuinka historiakiistan ollessa kiivaimmillaan, Putin oli hiljaa. Hän katsoi sivusta ja antoi Ukrainan ja Puolan hallitusten tapella keskenään. Mutta heti kun palattiin sovinnon tielle, Putin alkoi rummuttaa Banderasta ja natseista.

