Poliisilla on vuosi aikaa selvittää, kuka tappoi Pekka Tuukkasen – katoaminen saattaa jäädä ikuiseksi mysteeriksi

Pekka Tuukkanen on ollut kateissa lähes 20 vuotta. Poliisi on tutkinut, liittyykö valtatie 13:n varrella poltettu auto hänen kohtaloonsa.

Heinäkuussa 2004 kadonneen Pekka Tuukkasen epäilty henkirikos saattaa jäädä selvittämättä.

41-vuotias Pekka Tuukkanen katosi jäljettömiin Keski-Pohjanmaan Perhon ja Keski-Suomen Kinnulan välisellä maantiellä varhain aamulla 26. heinäkuuta 2004.

Poliisi on tutkinut tapausta tappona lähes alusta lähtien, mutta nyt aika uhkaa loppua. Tapon syyteoikeus vanhenee 20 vuodessa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto keskusrikospoliisista kertoo, että poliisi on tehnyt asian selvittämiseksi kaikki mahdolliset toimet.

– Ei ole oikeastaan enää mitään, mitä voisimme tehdä enemmän.

Ei perusteita murhatutkintaan

Edellinen tutkinnanjohtaja, nyt jo eläkkeellä oleva rikoskomisario Paavo Tuominen kommentoi Ylelle viime vuoden tammikuussa, että tutkintanimike aiotaan vaihtaa murhaksi.

– Käytäntö on ollut, että 20 vuoden jälkeen tapaus muutetaan murhatutkinnaksi, jos vainaja on kateissa. Ei voida tietää varmuudella, mitä on tapahtunut. Kyllä tämäkin varmaan murhatutkinnaksi muutetaan, Tuominen lausui.

Nykyinen tutkinnanjohtaja Luoto on asiasta eri mieltä.

– Minun mielestäni tutkintanimikettä ei voi muuttaa ilman minkäänlaisia perusteita.

Luodon mukaan tutkinnassa ei ole tullut esille mitään sellaista, jonka perusteella poliisilla olisi syytä epäillä murhaa.

– Jos tappo-rikoksen vanhentumisen jälkeen tulee syitä epäillä murhaa, voidaan asiasta joka tapauksessa kirjata rikosilmoitus murhasta ja suorittaa normaali esitutkinta.

Murhalla tarkoitetaan henkirikosta, joka on tehty vakaasti harkiten tai erityisen raa´alla tai julmalla tavalla. Murha ei vanhene koskaan.

Uusia tutkintatoimia ei näköpiirissä

Perholainen Pekka Tuukkanen oli 25. heinäkuuta 2004 viettämässä iltaa naapuripitäjä Kinnulassa.

Jostain syystä hän päätti kesken illan poistua kyläpaikasta kävellen kohti kotiaan. Kävelymatkaa Perhoon oli edessä yli 40 kilometriä.

Hänet nähtiin viimeksi maantiellä Perhon ja Kinnulan rajamailla noin kello 5.30. Havainnon teki kävelijän tunnistanut kuorma-autoilija.

Myöhemmin poliisi alkoi epäillä, että mystiseen katoamiseen liittyy henkirikos.

Tuukkasta on vuosien mittaan etsitty maastosta ja vesistöistä useita kertoja tuloksetta.

Rikoskomisario Jussi Luodon mukaan viime aikoina tutkinnassa on tehty lähinnä yksittäisiä tarkistuksia.

– Tämän vuoden puolella olemme kuulleet yhtä todistajaa.

Epäillyn henkirikoksen tutkinnassa ei ole tällä hetkellä suunnitteilla uusia toimenpiteitä, ellei poliisi saa uusia vihjeitä.

Avaa kuvien katselu Viimeinen varma havainto Pekka Tuukkasesta tehtiin Perhon ja Kinnulan välisen maakuntarajan tuntumassa. Kuva: Jesse Mäntysalo / Yle

Poltettu Honda tuskin liittyy tapaukseen

Vuonna 2011 käräjäoikeus vangitsi taposta epäiltyinä kaksi kokkolalaista miestä.

Poliisin mukaan tutkinnassa varmistui, että miehet olivat olleet polttamassa harmaata Honda Accord -henkilöautoa syrjäisellä Penningintiellä Perhossa oletettavasti Pekka Tuukkasen katoamisen aikoihin.

Poliisi epäili, että Tuukkanen oli noussut kyseisen auton kyytiin ja joutunut surmatuksi.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden vangitsemisasiaa koskevasta pöytäkirjasta kuitenkin ilmenee, että useat todistajat kertoivat, että Honda oli poltettu jo ennen Tuukkasen katoamista.

Käräjäoikeus piti kertomuksia luotettavana. Todistajien mukaan paikalla polttamistilanteessa oli esimerkiksi ollut eräs nainen, joka oli kuollut useita päiviä ennen Tuukkasen tapausta.

Lisäksi toinen taposta epäillyistä oli toimitettu sairaalahoitoon Kokkolaan 25. heinäkuuta 2004 puolenyön aikaan, vain muutamia tunteja ennen Tuukkasen katoamista. Käräjäoikeus ei pitänyt täten uskottavana, että epäilty olisi voinut olla osallisena tekoon.

Molemmat epäillyt vapautettiin käräjäoikeuden päätöksellä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Kuka poltti Mazdan valtatien varrella?

Poliisia on kiinnostanut myös toinen poltettu auto. Siitä kerrottiin julkisuuteen vasta joulukuussa 2021.

Mazda 626 -auto paloi levähdyspaikalla valtatie 13:n varrella Perhon Kellokoskella Tuukkasen katoamista seuranneena päivänä 27. heinäkuuta 2004 noin kello 23.40.

KRP on epäillyt, että auto saatettiin tuhota henkirikoksen jälkien hävittämiseksi. Autoa ei kuitenkaan ole voitu varmuudella yhdistää tapaukseen.

Lisäksi polttajista tai ajoneuvon omistussuhteista ei ole saatu tietoa.