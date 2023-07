“Kaikkea compliance-asioihin liittyvää noudatetaan pilkuntarkasti”, vakuuttaa varat Boris Rotenbergille luovuttaneen pankin johtaja

Ilta-Sanomat uutisoi eilen, miten Suupohjan Osuuspankki antoi venäläisoligarkki Boris Rotenbergin nostaa yrityksensä rahat käteisellä juuri ennen EU-pakotteiden voimaan astumista.

Pankin toiminnan laillisuutta valvova compliance-yksikkö oli lehden mukaan suosittanut, ettei rahoja tulisi luovuttaa.

Rotenberg sai kuitenkin lopulta nostaa rahansa allekirjoitettuaan vakuutuksen, ettei hän vie niitä Venäjälle tai Valko-Venäjälle.

Ilta-Sanomat kuvaa pankkien compliance-yksikköjen tehtäväksi valvoa lakien, säännösten ja yhtiön itse omaksumien periaatteiden noudattamista.

Silloisen Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki kertoo pankin tekevän tiivistä yhteistyötä jatkuvasti compliance-osaston kanssa.

– En ota kantaa Rotenbergin tapaukseen. Mutta yleisesti, jos on joku hankala tapaus niin teemme tarkkaa yhteistyötä compliancen kanssa ja noudatamme ohjeita.

Suupohjan Osuuspankin nimi muuttui viime vuoden kesäkuussa Pop-Pankki Suomen Osuuspankiksi, kun pankki fuusioitui Liedon ja Piikkiön Osuuspankkien kanssa.

– Esimerkiksi täällä omassa pankissamme meillä on riskienhallinta, mutta Pop-pankkiryhmässä compliance on keskitetty Pop-pankkikeskukseen, missä on oma osastonsa.

Kalliomäki kertoo toimivansa finanssialalla kolmatta vuosikymmentä. Hänen mukaansa tulkinnanvaraa tai poikkeamisvaraa compliancen ohjeistuksista ei ole.

– Harvakseltaan tulee tilanteita, kun joudumme pakoteasioita miettimään, olemme kuitenkin kotimainen pankki. Välillä niitä kuitenkin tulee ja toimimme pakotelistojen mukaan silloin hyvin tarkasti.

– Tehtävämme on huolehtia, että prosessimme ovat kunnossa ja toimimme sääntelyn mukaisesti.

Kalliomäki kertoo olevansa tyytyväinen Suomen pankkijärjestelmän toimintaan.

– Meillä on täällä hyvä valvonta ja toimintaa säännellään tarkasti. Kaikkea pankin compliance-asioihin liittyvää noudatetaan pilkuntarkasti, siinä mielessä meillä on täällä hyvin asiat.