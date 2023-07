Podetko kotiseutuhäpeää vai rakastatko juuriasi? Kerro meille, mitä ajattelet synnyinpaikastasi

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Etelä-Pohjanmaalla on puhuttanut jo monta päivää kansanedustaja Juha Mäenpään poistaminen Seinäjoen Provinssista viime viikonloppuna.

Moni asiaa mediassa tai somessa kommentoinut on pahoittanut tapahtuneesta mielensä. Osalla pintaan on noussut kotiseutuhäpeä. Tapaus on heidän mielestään ikävä muistutus pohjalaisesta suvaitsemattomuudesta.

Kotiseutuhäpeän aiheita löytyy kaikkialta muualtakin: yksi häpeää synnyinseutunsa murretta, toinen sen rumuutta tai tylsyyttä, kolmas ihmisten luonteenpiirteitä, olivat ne sitten kerskailevia tai nöyristeleviä.

Synnyinseudultaan pois muuttanut saattaa hävetä niiden puolesta, jotka ovat ”jämähtäneet” paikalleen.

Häpeätkö kotiseutuasi vai oletko ylpeä juuristasi? Minkälaiset asiat saavat sinut häpeämään synnyinseutuasi?