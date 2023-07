Kirjailija Miki Liukkonen on kuollut

Kirjailija Miki Liukkonen (1989–2023) on kuollut eilen tiistaina Helsingissä. Asiasta kertoo hänen kustantajansa WSOY.

Liukkonen oli suomalaisen nykykirjallisuuden valovoimaisimpia tähtiä, kuvailee WSOY. Hän voitti J. H. Erkon kirjoituskilpailun vuonna 2009. Hänen romaaninsa O oli kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana vuonna 2017. Liukkosen teoksia on myös käännetty muun muassa ranskaksi.

WSOY kertoo, että runsaassa kolmessa vuosikymmenessä Liukkonen ehti julkaista runsaan tuotannon: kolme runokokoelmaa, viisi romaania ja aikuisille kirjoitetun kuvakirjan.

WSOY kuvailee Liukkosen teoksissa kansainvälisen kirjallisuuden tuulien yhdistyvän suomen kielen virtuoosimaiseen hallintaan. Mukana on tuhlailevia kielikuvia ja pakkomielteisiä ihmisiä, jotka yrittävät luovia tiensä hengissä nykyhetken halki.

Tiedotteessa kustannustoimittaja Samuli Knuuti muistelee pitkäaikaista ystäväänsä:

– Miki Liukkonen oli rakas ystäväni, sydämellinen kuuntelija ja mielestäni sukupolvensa lahjakkain kirjailija, jonka kanssa minulla oli ilo tehdä työtä viiden romaanin, kolmen runokirjan ja yhden lastenkirjan parodian verran. Ne elävät vielä kauan, mutta en pysty hyväksymään sitä, että niiden tekijä on poissa. Mutta menetys on rakkauden kirjanpitoa, sen mittayksikkö aivan kuten metri koostuu senteistä, ja nyt on tilinteon päivä.

WSOY kertoo, että syyskuussa 2023 ilmestyy postuumisti romaani Vierastila.

Miki Liukkosen teokset: Valkoisia runoja (2011)

Elisabet (2012)

Raivon historia (2015)

Lapset auringon alla (2013)

O (2017)

Hiljaisuuden mestari (2019)

Elämä: esipuhe (2021)

Silvia Classic: Johnny Mitten & Ville-Valle rotkon reunalla (2022)

Vierastila (2023)