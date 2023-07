Imatranajojen kesän kuningas Erno Kostamo: Kilpaurheilijan identiteetti pitää ajokypärän päässä, vaikka riskit ja kulut ovat kovia

Katuratakuski Erno Kostamo kuittasi Imatralla neljästä lähdöstä nimiinsä neljä voittoa. Jokaisen startin alla olo on hirveä, mutta ajamaan on yhä päästävä.

Erno Kostamo on viihtynyt pärisevässä maailmassa aina. Poikasena hän istui hetken karting-auton ratissa, siirtyi siitä vauhdikkaasti minimoton sarviin, ja siitä vuosien edetessä 125cc-luokan kautta 600 kuutioisiin ja vuonna 2013 lopulta Superbikeen.

– Menossa on kahdeskymmenes vuosi motorsporttia. Vuoden 2016 Imatranajoista lähtien on tehty tätä katuratahommaakin jo, joten kyllä sen pitää tuloksissa näkyäkin, Erno Kostamo toteaa viikonvaihteen palkintopöydän tyhjennyksestään Imatralla.

Kovien nopeuksien kisoja näyttävät ajavan usein rauhalliset ja lunkit kaverit. Kostamo allekirjoittaa näkemyksen.

– Tämä ei ole kuumakallejen laji yhtään. Kovia riskejä on hallittavana paljon, on kyettävä keskittymään pitkäkestoiseen suoritukseen, ja on otettava aivan toisenlainen vastuu myös kilpakumppaneista, kuin monessa muussa motosportissa, Erno Kostamo kertoo.

– Ei minustakaan olisi ollut katuratakisoihin vielä kymmenen vuotta sitten. Silloin piti vielä ohitella kisakumppaneita aina kun vähänkään oli edes teoreettista rakoa ja riskejä tuli otettua toisella tavalla.

Kostamo ei halua nähdä lajin radoilla liian nuoria kuljettajia. Hän toteaa, ettei itse halua hehkuttaa lajia kenellekään.

– Ristiriitahan siinä on. Itse ajan näitä kisoja vuodesta toiseen, mutta en silti suosittele tätä lajia ja näitä riskejä toisille, Kostamo toteaa päätään pudistaen.

Isojen riskien lajiin sponsoreiden etsiminen on pioneerityötä

IRRC Superbike-sarjassa kisaaminen ei ole halpaa. Kalustoa kuluu ja reissukassa vajuu nopeasti, kun lähdetään kotinurkilta keskemmäs Eurooppaan tai vieläkin kauemmas.

– Pyöriä on oltava joka kaudelle kaksi, yhden hinta on siinä 70 000 euron tuntumassa. Kisakassaa tarvitaan vähintään 150 000 euroa, ja sekin on vielä kovin niukka ja stressaava budjetti, Erno Kostamo laskee.

Vakiosponsoreita ja tukijoita Kostamolla on uskollinen joukko, mutta paljon jää kuskille silti kasaan juostavaa. Kostamo on ainoa lajin edustaja Suomessa, joka kiertää kisoja maailmalla. Sponsorirahoituksen etsiminen on pioneerityötä lajin eteen.

– Työ ja harrastaminen ovat minulle tavallaan samaa asiaa, moottoreiden kanssahan tässä pyöritään kokoajan. Oma yritys pystyy rahoittamaan kisaamista jonkin verran, mutta ei pienyrityksestä tuollaisia summia mitenkään kisoihin irrotella, huoltokorjaamoa Joensuussa pyörittävä Kostamo toteaa.

Avaa kuvien katselu Arki yrittäjänä, kotona kaksi pientä lasta, ja kisoja pitkin Eurooppaa. Siinäpä pakettia yhdelle miehelle. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Koronan hiljennettyä maailman hetkeksi Kostamo ehti miettiä, olisiko aika jo jättää radat. Yrittäjän arki ja pikkulasten isänä perheen huomioiminen täyttävät kalenteria jo kiitettävästi.

– Ajaminen ja kilpaileminen ovat kuitenkin ollut iso osa elämääni jo niin kauan, että se on kasvanut osaksi identiteettiä. Ajatus siitä, etten olisi enää kilpaurheileva moottoripyöräilijä, on pelottavampaa, kuin lähtösuoralle kisaan asettuminen, Kostamo pohtii.

Viheliäinen puolituntinen

Kostamo toteaa, että jokaisen kisastartin alla on hetki tiukkaa kurjuutta vastassa. Se ei helpota vuosien myötä, pikemminkin päinvastoin. Kyllä kuskit tietävät motorsportin riskit.

– Viimeinen puolituntinen ennen starttia on aina karsea. Syke huitelee missä sattuu ja sitä miettii, että oikeastiko piti vielä laittaa itsensä tähän tilanteeseen. Jännitys laukeaa kuitenkin heti, kun valot lähtötaulussa sammuvat ja pääsee liikkeelle.

– Sitten olen taas tutussa kuplassani kypärän sisällä, ja on vain ajaminen. Sen adrenaliiniryöpyn takia radalle on yhä päästävä, Kostamo kertoo.

Ratakuskit hyväksyvät lajin karuuden

Erno Kostamon lajissa nopeudet ovat hurjia. Jokainen voi kuvitella millaisilla riskeillä ajetaan, kun huipussaan mennään yli 330 kilometrin tuntinopeudella.

– Hollantilaisen kisakaverin menehtyminen Imatralla oli erittäin epäonnista. Iltajuhlista tuli toisensävyiset ja pokaalien kyljet himmenivät. Kaikki tämän lajin kuskit kuitenkin hyväksyvät ajamisen reunaehdot, vapaaehtoistahan tämä on, Erno Kostamo pohtii.

Hollantilainen Joey den Besten menehtyi IRRC Superbike -sarjan osakilpailussa sunnuntaina. Hän kaatui Imatran sateisella radalla ja törmäsi liikennetolppaan.

Kesäkuun alussa Kostamo osallistui Mansaaren TT-kisoihin, ja toi tuliaisinaan kisojen parhaan tulokkaan maininnan. Mansaarellakin menehtyi kilpakumppani, espanjalainen 46-vuotias Raül Torras Martinez.

– Sitäkin tämä valitettavasti on. Motorsportissa on riskinsä, ja se on asia jota muille on mahdoton selittää; että miksi pitää niin isoja riskejä ottaa. Meille kuskeille tässä ei kuitenkaan ole mitään epäselvää, Kostamo toteaa.

Seuraavat kisat häämöttävät parin viikon kuluttua todennäköisesti Belgiassa, ja elokuulla odottavat isot kisat Tshekeissä.

Erno Kostamo ajaa numerolla 38, on ajanut jo vuodesta 2007 lähtien. Imatranajoissa tälle kesää tehtiin poikkeus. Kyytiä Kostamon superbiken etukatteessa otti Imatranajojen juhlavuoden kunniaksi numero 60. Hyvin tyhjeni palkintopöytä silläkin numerolla.