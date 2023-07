Antti Lindtmanista levitetty verkkoon kiusallisia nuoruuden juhlintakuvia – "Vaikka kuvat ovat teinivuosilta, en ole niistä järin ylpeä"

Antti Lindtmanista (sd.) on levitetty verkossa kuvia nuoruusvuosien juhlinnasta kaveriporukassa. Yhdessä kuvassa osa nuorista tekee natsitervehdystä.

Antti Lindmanista (sd.) on tiistai-illasta eteenpäin levitetty internetiin kuvia, jotka sisältävät alastomuutta ja juhlintaa. Yhdessä keskustelupalstoilla esiin nostetussa kuvassa on viisi miestä alastomana kommandopipot ja tonttulakit päässään. Kuvassa kaksi nuorista tekee natsitervehdystä.

Kuva on Lindtmanin mukaan otettu vuonna 2000 ja hän on kuvassa 18-vuotias.

– Kuvassa, joka on nostettu tikun nokkaan, ollaan nakuna ja pipot silmillä. Asetta käytettiin silloisessa lyhytelokuvaprojektissa. Olen itse mukana kuvassa takana rekvisiittamuovikuula-ase kädessä, Lindtman myöntää.

Kuvia ei ollut tarkoitettu julkisuuteen

Kuvat ovat levinneet Lindtmanin lukioaikaisen elokuvaryhmän kotisivulta.

– Teimme lukiolaisina videopätkiä ja lyhytelokuvatekeleitä sekä opettajien ohjauksella että itsenäisesti.

Lindtman kuvaa levinneitä kuvia leffaporukan pikkujoulutoilailuiksi reilun kahdenkymmenen vuoden takaa, ja että kuvia on tehty leffoissa käytettävillä rekvisiittaesineillä.

– On selvää, että kuvia ei ole tarkoitettu julkisuuteen. Sen kertoo sekin, että useammassa kuvassa ollaan vähissä vaatteissa tai kokonaan ilman vaatteita.

Kuvaa, jossa esitetään natsitervehdystä, Lindtman kommentoi seuraavasti.

– Siinä kuvassa on kavereilla mennyt poseeraus yli. Vaikka kuvat ovat teinivuosilta, en ole niistä järin ylpeä.

Kuvat kaivettu ryhmän sivuilta Ylilauta-foorumille

Lindtmanin mukaan kyse on kuvista, jotka ovat olleet tuttavan pitämällä nettisivustolla. Lindtman on pyytänyt jo noin 15 vuotta sitten näiden kuvien poistamista sivuilta.

Vaikka sivustolle ei ole ollut Lindtmanin mukaan suoraa pääsyä yleisölle, niin nyt joku on onnistunut kuvat sieltä kaivamaan ja laittamaan ne Ylilauta-keskustelufoorumille jakoon. Vaikka kuvat on nyt poistettu alkuperäiseltä sivustolta, niitä on tallennettu ja ladattu uudestaan toisiin paikkoihin.

– Pääsääntöisesti kuvissa näkyy nuorten lukiolaisten överiksi menneitä vapaa-ajan juhlimisia, joita siis minultakin nuoruusvuosilta löytyy. En ole ylpeä niistä, Lindtman sanoo.

Lindtman on Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja vuodesta 2011 ja vahvasti ehdolla seuraavaksi SDP:n puheenjohtajaksi. Toinen ehdokas on kansanedustaja Krista Kiuru. Puheenjohtaja valitaan syyskun alussa Jyväskylässä.