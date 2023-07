Lapinlehmä riemuitsee, kun se pääsee kaupungin keskustaan kesäksi – Kemin Kiikelin kesäasukit saapuivat Tervolan Louelta

Neljä vaaleaa ja kaunista lapinlehmää laiduntaa aidatulla alueella lähellä Kemin keskustaa suositulla ulkoilualueella Kiikelissä.

Lehmät saapuivat viime viikolla ammattiopisto Lappian Louen yksiköstä, johon ne vuosi sitten siirrettiin Pelson vankilasta.

– Aitaa on rakennettu yli kilometri ja sähköistä paimenpoikaakin pari kilometriä. Kuukauden työ tässä on mennyt, kertoo maankäyttösuunnittelija Peter Brusila Kemin kaupungilta.

Lehmien tehtävänä on ennallistaa entiset Kemi-yhtiön hakamaat. Toisin sanoen ennallistaminen tapahtuu syömällä alueen kasvillisuutta. Hakamaa on perinnebiotooppi ja se on luontotyypiltään uhanalainen.

Lapinlehmiä on tarkoitus laiduntaa Kiikelissä myös ensi kesänä. Laitumen perustaminen keskustan tuntumaan on osa ympäristönministeriön rahoittamaa Helmi-luonnonsuojeluhanketta. Hanke on kaksivuotinen, mutta Brusilan mukaan tavoitteena on pitää alue laitumena vielä hankkeen loppumisen jälkeenkin.

Kiikeliin voitaisiin tuoda myös lampaita, sillä alueella on myös niille sopivaa laidunmaata.

Avaa kuvien katselu Lapinlehmille maistuu heinäkasvien lisäksi myös esimerkiksi pajun- ja koivunlehdet. Kuva: Jenni Mehtonen

Jarmo Saariniemi kertoo Jenni Mehtoselle Lapin lehmistä.

Utelias ja ihmisrakas luonne

Louen toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi kertoo, että Kiikelin lehmät ovat poikimattomia lehmiä eli hiehoja, joten niitä ei tarvitse lypsää.

Kiikelin yksilöiksi valittiin mukavia luonteita. Sellaisia, jotka ovat jo ryhmäytyneet keskenään.

– Eläinten kanssa työskenteleville kehittyy ”karjasilmä”, eli he näkevät heti, millainen luonne eläimellä on. Lapinlehmä on luonnostaan utelias ja ihmisrakas. Varmasti eläimet tulevat aidalle tervehtimään Kiikelissä liikkuvia, Saariniemi uskoo.

Saariniemi uskoo, että lehmät pärjäävät Kiikelissä mainiosti. Alueella on paljon ravintoa ja vettä eläimille pumpataan Kemijoesta.

Kemin kaupungin työntekijöiden lisäksi lehmistä huolehtii vapaaehtoisista ”lehmipaimenista” koostuva rinki. Myös Lappian henkilökunta käy katsomassa eläimiä.

– Johtajalehmällä on gps-panta, joten sen liikkeitä voi seurata etänä, Saariniemi kertoo.

Peter Brusilan mukaan Kemin kaupungin sivuille on myöhemmin tulossa myös Lapin lehmä -live.