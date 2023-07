Työntekijä voidaan pian irtisanoa ilman painavaa syytä – työministeri kiistää irtisanomissuojan heikentämisen

Hallitusohjelmassa nostetaan esiin, että työsopimus voidaan jatkossa tehdä määräaikaisena ilman erityistä perustetta vuodeksi. Työministeri Arto Satonen ei näe kuitenkaan työsopimuslain muutoksessa vaaraa sille, että muutos lisäisi entisestään epävarmuutta aloilla, joilla on jo ennestään solmittu määräaikaisia työsopimuksia.

Lakimuutoksella määräaikaisten työsopimusten solmiminen helpottuu, mutta samalla lainsäädännössä tullaan Satosen mukaan kiinnittämään huomiota siihen, ettei muutos lisää työsopimusten perusteetonta ketjuttamista.

Satonen näkeekin suurimpana syynä määräaikaisten työsopimusten isoon määrään sen, että samantyyppistä työtä ketjutetaan vuosiksi eteenpäin. Huomiota tuleekin kiinnittää siihen, kuinka ketjutusta saadaan pienennettyä.

- Ei ole toivottava tilanne, että on monta määräaikaista työsuhdetta peräjälkeen silloin kun ei ole perustetta ketjutukseen ja työ jatkuu samantyyppisenä.

Arto Satonen on vakuuttunut, että työllä lisätään ihmisen hyvinvointia.

Työntekijä voidaan jatkossa irtisanoa ilman painavaa syytä

Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä muutetaan siten, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Työntekijä voidaan siis jatkossa irtisanoa asiallisesta syystä kun aiemmin irtisanomiseen on vaadittu asiallinen ja painava syy.

Satosen mukaan tarkoitus ei ole kuitenkaan heikentää työntekijän irtisanomissuojaa vaan ennen kaikkea selkeyttää järjestelmää.

-Nykyisin, kun on vaadittu asiallinen ja painava syy, niin on ollut vaikea määritellä, että missä tilanteissa irtisanominen on laillinen ja missä ei.

Työsopimuksen päättämiseen vaaditaan jatkossakin asiallinen syy, joka tarkoittaa Satosen mukaan käytännössä sitä, että työntekijä ei ole onnistunut työtehtävissään tai on toiminut muutoin työssä sillä tavalla, joka ei ole soveliasta.

Työministeri Arto Satosen koko 8 minuuttia -haastattelun voit katsoa Areenassa: