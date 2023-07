Thaipoimijoita saadaan sittenkin, mutta viisumivaikeudet romauttavat tulijoiden määrän

Thaimaalaiset pääsevät Suomeen marjastamaan tänäkin kesänä. Marjanjalostaja on tyytyväinen, vaikka päätökset tulivat vasta viime hetkillä.

Thaimaalaisia marjanpoimijoita liikkuu Suomen metsissä tänä kesänä huomattavasti viime vuotta vähemmän.

Vuosi sitten Suomeen tuli ennätysmäärä, eli lähes 4000 thaimaalaista marjanpoimijaa. Viisumihakemusten perusteella määrä on nyt puolittumassa.

Ulkoministeriön mukaan marjanpoimijoiden viisumihakemuksia on heinäkuun alkuun mennessä laitettu vireille vain noin 2100. Niistä noin puolet on ratkaistu.

Lähes kaikki hakijat ovat Thaimaasta. Ratkaistuihin hakemuksiin on tehty pääsääntöisesti myönteinen päätös.

Avaa kuvien katselu Suurin osa tänä kesänä saapuvista thaipoimijoista on poiminut Suomessa jo aiemmin. Muille viisuminsaanti on voinut olla haastavampaa. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Thaimaalaiset poimivat ison osan marjoista

Luonnontuotealan toimialajärjestö Arktisten Aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan monelle yritykselle thaipoimijoiden määrän puolittuminen viime vuodesta ei silti ole katastrofi.

– Jos kaikki 2000 poimijaa pääsevät tulemaan, se on oikein hyvä asia. Ennen viime vuotta poimijoita oli useana vuotena noin 2500.

Vaikka poimijoiden määrä puolittuisi viime vuodesta, eivät marjat Partasen mukaan silti jää metsään.

– Marjoja saadaan kyllä hyvin talteen, kun lisäksi kerätään myös kotimaisin voimin.

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden merkitys marja-alalla on silti suuri. Viime vuosina noin 90 prosenttia suomalaisista mustikoita, puolukoista ja muista metsämarjoista on ollut ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Näistä poimijoista ylivoimaisesti suurin osa on ollut thaimaalaisia.

Viisumiprosesseissa ”merkittäviä ongelmia”

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan enemmänkin tulijoita olisi ollut.

Marjanpoimijoiden viisumikäytäntöjä muutettiin aiemmin tänä vuonna alan epäselvyyksien takia.

Epäselvyydet marjabisneksessä Viime vuonna korkein oikeus tuomitsi hankasalmelaisen yrittäjän vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen 26 ihmiskaupparikoksesta.

korkein oikeus tuomitsi hankasalmelaisen yrittäjän vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen 26 ihmiskaupparikoksesta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön korkea virkamies Olli Sorainen pidätettiin virasta epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

työ- ja elinkeinoministeriön korkea virkamies Olli Sorainen pidätettiin virasta epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Samassa yhteydessä Polarica- marjayritystä ja toista, nimeämätöntä yritystä epäillään muun muassa törkeästä ihmiskaupasta Avaa

Aiempina vuosina Työ- ja elinkeinoministeriö eli TEM on neuvotellut Thaimaan viranomaisten kanssa poimijakiintiöistä.

Nyt kiintiöitä ei ole, eikä poimijoita jaeta yritysten kesken. Töihin tulevat poimijat hakevat viisumia yksittäin, kuten ketkä tahansa muutkin. Myös kaikki hakemukset käsitellään yksitellen.

Tannerin mukaan prosessissa on kuitenkin ollut merkittäviä ongelmia. Kaikki halukkaat eivät ole saaneet hakemustaan edes vireille.

– Aika moni hakemus on ollut niin ilmiselvästi puutteellinen, ettei sitä ole voitu ottaa edes käsittelyyn. On esimerkiksi puuttunut jokin tärkeä liite tai jopa hakijan allekirjoitus.

Myös tavallisen Schengen-viisumin vaatimukset ovat aiempaa ryhmämenettelyä tiukemmat.

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että thaimaalaisia marjanpoimijoita koskevat samat varallisuusvaatimukset kuin muitakin viisumihakijoita.

Tannerin mukaan tämä on ollut selvä haaste.

Avaa kuvien katselu Konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan joillekin toimijoille on tiedottamisesta huolimatta tullut yllätyksenä, että myös viisumin hakijalla itsellään pitäisi olla rahaa elämiseen Suomessa. – Jos henkilöllä ei itsellään ole varallisuutta, hän on lähtökohtaisesti aika haavoittuvassa asemassa ja vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi. Kuva: Silja Viitala / Yle

Tiukentuneita viisumiehtoja kierretään kausityöllä

Toisaalta tiukentuneita viisumi- ja varallisuusehtoja voi olla mahdollista kiertää hakemalla ns. kausityöviisumia.

Ulkoministeriön mukaan näitä niin sanottuja kausityöhakemuksia on tullut tänä kesänä vireille Thaimaasta selvästi enemmän kuin aiempina vuosina.

Työnantajiksi on nimetty osittain samoja marja-alan toimijoita kuin luonnonmarjapuolella

– Näitä hakemuksia on tullut hieman kaikenlaisia. On haettu kausityöhön esimerkiksi puutarhamarjojen poimintaan ja metsänparannustöihin. Tässä tarvitaan seurantaa ja tarkistuksia, missä henkilö oikeasti työskentelee, että mennäänkö sinne metsään kuitenkin mustikanpoimintaan, Tanner sanoo.

Marinin hallituksen tavoitteena oli muuttaa lainsäädäntöä niin, että myös luonnonmarjojen poiminta muutettaisiin työsuhteiseksi kausityöksi. Uudistus kaatui lainsäädäntöaikatauluihin.

Yksi syy hakea mieluummin kausityöviisumia kuin Schengen-viisumia voi olla juuri niin sanottu varallisuusvaatimus. Tannerin mukaan kausityöviisumeiden varallisuusvaatimukset ovat erilaiset verrattuna Schengen-viisumeihin.

– Kausityössä ehtoja voidaan tulkita lievemmin, koska kyse on työsuhteisesta työstä. Työehdot takaavat työntekijälle jo jonkinlaisen toimeentulon.

Kuka valvoo poimintatyötä? Ulkomaisilla marjanpoimijoilla teetetyn työn marjalain mukainen valvonta kuuluu työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

marjanpoimijoilla teetetyn työn marjalain mukainen valvonta kuuluu työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (Avi) työsuojelutarkastajan Niko Hurun mukaan marjanpoimintaleirien toimintaa valvotaan edellisvuosien tapaan. Viime kesänä käytännössä kaikilla tukikohtatarkastuksilla, joilla tavattiin poimijoita, havaittiin myös puutteita marjalain noudattamisessa.

mukaan marjanpoimintaleirien toimintaa valvotaan edellisvuosien tapaan. Viime kesänä käytännössä kaikilla tukikohtatarkastuksilla, joilla tavattiin poimijoita, havaittiin myös puutteita marjalain noudattamisessa. Käytännössä valvonta jakautuu muillekin viranomaisille.

valvonta jakautuu muillekin viranomaisille. Ns. marjalain eli marjayrityksen velvollisuuksien valvonta kuuluvat Aville siltä osin, kuin tehtävä ei kuulu muulle viranomaiselle. Maassaolo-oikeuden valvonta kuuluu taas poliisille. Esimerkiksi marjanpoimijoiden leirimajoitusten asiallisuus kuuluu puolestaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Sen valvonta, tekeekö työntekijä juuri sitä työtä, johon hänen kausityölupansa oikeuttaa, voi olla hankalaa. Avaa

Yleensä luonnonmarjoja ei poimita työsuhteisena, mutta metsänparannustöihin palkattu kausityöntekijäkin voi tehdä vapaa-ajallaan ihan mitä haluaa, vaikka poimia ja myydä marjoja. Niko Huru, työsuojelutarkastaja

Audio: Armi Auvinen / Yle

Kokeneet poimijat saavat viisumin, uudet jäävät ilman

Vaikka poimijamäärä vähenee valtakunnallisesti, osa yrityksistä vastaanottaa poimijoita jopa aiempia vuosia enemmän.

Esimerkiksi posiolaisen Petri Lehtiniemen marjayritykselle uudet viisumisäädökset eivät ole tuottaneet ongelmia.

– Meillä on paljon pitkäaikaisia poimijoita. Heillä on jo sen verran kertynyttä varallisuutta, ettei viisumi ole ongelma.

Sama pätee sotkamolaiseen Arctic International -yritykseen.

Avaa kuvien katselu Amphon Khamtalung (vas.), Janne Naapanki ja Atthphon Kayantae Arctic Internationalin tuotantotiloissa Sotkamossa. Kuva: Ville Kinnunen / Yle

Toimitusjohtaja Janne Naapangin mukaan yritykselle on tulossa Thaimaasta ”muutamia satoja” poimijoita, mikä on Naapangin mukaan suurin piirtein saman verran kuin aiempina vuosina.

– Riittää, kun on todistettavasti ollut aiemmin poimimassa marjoja Suomessa ja pärjännyt, se korvaa tämän varallisuusvaatimuksen, kertoo Naapanki.

Naapangin mukaan innokkaita tulijoita Thaimaasta olisi ollut paljon, mutta varallisuusvaatimus jätti uudet, kokemattomat poimijat vaille viisumia.

Marjayrittäjä on silti helpottunut, että poimijoiden pääsy Suomeen ylipäänsä varmistui.

Naapangin mukaan nykyinen järjestelmä vaikuttaa silti tähän asti sujuvimmalta tavalta saada luonnonmarjanpoimijoita Suomeen.

– Toiveeni on, että selkeytetään tätä nykyistä mallia, päivitetään marjalakia ja jatketaan tällä samalla systeemillä. Homma toimii, kun kaikki yritykset toimivat samoilla säännöillä.

Avaa kuvien katselu Naapangin mukaan viisumiasiat selvisivät viime tingassa, koska yrityksen tärkeimmän marjan eli mustikan sesonki alkaa jo parin viikon päästä. Ilman mustikkaa ei Naapangin mukaan ole edellytyksiä muulle jalostustoiminnalle. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Aiempina vuosina eniten thaipoimijoita on ollut alan isoilla toimijoilla kuten Polaricalla ja Marja Bothnia Berries -yrityksellä.

Marja Bothnia Berries -yrityksen toimitusjohtaja Tommy Gustafssonin mukaan he ovat näillä näkymin saamassa toivomansa määrän thaipoimijoita eli noin 675 henkilöä. Se on muutama kymmenen vähemmän kuin viime vuonna.

– Tämä on sellainen toimiala, etteivät veljet ole vuosia keskenään. Se täytyy ymmärtää. Satokin vaihtelee vuosittain.