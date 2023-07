Natsipaita voi estää tapahtumaan pääsyn, mutta ajatuksia ei porteilla tarkisteta – järjestäjät kertovat, milloin kävijä ei ole tervetullut

Provinssin tapaus voi näkyä tulevina vuosina festivaalien ja tapahtumien kutsuvieraspolitiikassa. Tyypillisesti festivaaleilta poistamisen syynä on käyttäytymiseen liittyvät asiat.

Kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) poistaminen Provinssin festivaalialueelta Ilkka-Pohjalaisessa viikonloppuna julkaistun mielipidekirjoituksen vuoksi on jakanut mielipiteitä. Mäenpää sai alun perin kutsun tapahtumaan, mutta se peruttiin lauantaina.

Mäenpää ilmoitti tänään torstaina jättävänsä tutkintapyynnön poliisille tapahtuneesta.

Yle kysyi Tampereella tapahtumia järjestäviltä tahoilta, mitä he ajattelevat tapahtuneesta, ja voisivatko kutsuvieraan ajatukset vaikuttaa kutsun perumiseen.

Moni tapahtumajärjestäjä ilmoitti, ettei halua kommentoida aihetta Ylelle.

”Jatkossa mietitään entistä tiukemmin, ketä kutsutaan”

Tampereella Tammerfestin järjestävän Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola sanoo, että Provinssin tapaus voi mahdollisesti vaikuttaa festivaalien toimintaan kautta Suomen.

– Luulen, että kesän tapahtumat tiukentavat festivaalien kutsuvieraspolitiikkaa tulevaisuudessa. Jatkossa mietitään entistä tiukemmin, ketä kutsutaan, Markkola pohtii.

Tammerfest ei edellytä kutsuvierailtaan etukäteen sitoutumista tapahtuman arvoihin toisin kuin Provinssi.

Avaa kuvien katselu Matti Markkolan mukaan Tammerfestissä niin kutsuvieraita, lipusta maksaneita asiakkaita ja artistejakin koskee samat käyttäytymissäännöt. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Jotta kutsuvieras tulisi estetyksi tai poistetuksi Tammerfestin festivaalialueelta, pitäisi vieraan olla esimerkiksi syyllistynyt johonkin rikokseen tai aiheuttanut muunlaista vakavaa mainehaittaa tapahtumalle.

– Tapahtumalla on mielestämme oikeus kutsua, ketä haluaa ja tarvittaessa perua kutsu jos tarve on, mutta näin ei ole koskaan meillä käynyt. Provinssin tapaus on hyvin poikkeuksellinen, Markkola sanoo.

Lipun ostaneiden pääsyä tapahtumaan ei rajoiteta tai estetä millään perusteilla. Henkilö kuitenkin poistetaan tilanteissa, joissa hän käyttäytyy uhkaavasti tai häiritsevästi.

Mielipiteitä esimerkiksi poliittisiin aiheisiin liittyen ei aleta tapahtumaan tulevilta syynäämään.

– Ei meillä ole mahdollisuutta tai kiinnostusta tietää kaikkien aatteita, siellä on kaikenlaista ajattelua mukana. Jos kaikki käyttäytyy nätisti ja hyvin toisiaan kohtaan, niin tervetuloa vaan meidän festareille, Markkola sanoo.

”Kunniavieraiden osalta varmistetaan, ettei sosiaalisen median tileillä ole isoja skismoja”

Tampereella järjestettävän roolipelitapahtuman Traconin varapuheenjohtaja ja yksi perustajista Kyuu Eturaitti kertoo, että Provinssin tapahtumista keskusteltiin tarkasti myös heidän organisaation sisällä.

Jos kutsuvieraaksi joku otetaan, pitää sen osalta tehdä aika paljon läksyjä, Eturaitti sanoo.

– Meillä ei ole päättäjiä kutsuttuna tapahtumaan, mutta kävimme läpi, miten voimme itse välttää tällaisen tilanteen. Jos tapahtuma kutsuu jonkun, tapahtuma antaa myös leiman tälle henkilölle.

Avaa kuvien katselu Kyuu Eturaitti haluaa, että tapahtumaan on turvallista tulla taustasta riippumatta. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Kyuu Eturaitin mukaan kutsuvieraan poistaminen Traconista vaatisi pitkää tapauskohtaista harkintaa.

– Kunniavieraiden osalta varmistetaan etukäteen, että heidän sosiaalisen median tileillä ei ole mitään isoja skismoja, ja henkilö on sellainen, jonka ihmiset haluavat nähdä, Eturaitti sanoo.

Eturaitin mukaan pelkästään henkilön mielipiteet tai ajatukset eivät ole syy estää tai poistaa häntä tilaisuudesta, oli kyse sitten kutsuvieraasta tai maksavasta asiakkaasta.

– Ajatus siitä, että jokaisen ihmisen mielipiteet skannattaisiin ovella aivoskannerilla – sitä päivää en toivo näkeväni.

Hakaristipaitaan pukeutunut käännytettiin ovelta

Tampereen kulttuurikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurilan mukaan Uusi Tampere -festivaaliin saapuvia ohjeistetaan jo lipun oston yhteydessä turvallisen tilan periaatteista, joita tulee noudattaa.

– Kyllä se on ollut jo muutamia vuosia ihan kaikilla musiikkimessuilla: kun akkreditoituu tapahtumaan, siellä on pelisäännöt.

Avaa kuvien katselu Janne Laurila kertoo, että Uusi Tampere -festivaalilla on vain pieni joukko kutsuvieraita, joka koostuu tuttavista ja yhteistyökumppaneista. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Laurilan mieleen tulee esimerkkitapaus siitä, miksi sisäänpääsy voitaisiin evätä. Yhtenä vuonna asiakas pyrki tapahtumaan sisään hakaristillä varustetun paidan kanssa. Se on hänestä koulukirjaesimerkki siitä, kuinka ei kuulu toimia, kun tulee tapahtumaan.

– Verbaalista häirintää valitettavasti ilmenee, kun meidän tapahtumissa käy satoja tuhansia ihmisiä vuoden aikana. Sen takia on hyvä, että on selkeät pelisäännöt, jotka tehdään selviksi ennen lipunostoa.

Keskustelu kutsuvieraista on Janne Laurilan mielestä tervetullutta. Hänestä sen toivottava lopputulos on se, että kaikki tietävät mihin ovat menossa.

– Kun he klikkaavat sen ruksin sinne lomakkeeseen, he sitoutuvat siihen, että tapahtuman pelisääntöjen mukaan mennään.

– Ainoastaan sellaiset ihmiset, jotka eivät anna muiden tuntea oloaan tervetulleiksi, eivät ole tervetulleita.