Analyysi: Oikeiston kannattajat nielivät hallitusohjelman, mutta kannatuskysely antaa myös tylyn vihjauksen

Ylen tuoreen kannatusmittauksen haastattelut on tehty poikkeuksellisen kiinnostavana aikana.

Ensimmäisellä viikolla, jolloin haastatteluja tehtiin, julkistettiin Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelma.

Jos joku odotti, että hallitusohjelman kompromissit saisivat osan hallituspuolueiden kannattajista ärsyyntymään tai nostamaan kytkintä, pieleen meni.

Tältä näyttää ainakin Taloustutkimuksen tuoreen puoluekannatusmittauksen viikoittaisten kannatuslukujen perusteella. Vastaajilta ei kysytä puoluevalinnalle perusteluja, mutta viikoittaiset vaihtelut voivat antaa osviittaa siitä, mikä puolueiden kannattajia on saattanut heiluttaa.

Hallituksen toimet, kuten ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen eivät näytä järkyttäneen perussuomalaisten kannattajia, kokoomuksen äänestäjistä puhumattakaan.

Hallitusohjelman julkistuksen jälkeinen viikko oli hallituspuolueille hyvä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Maija Hurme / Yle

Samaa ei voi sanoa siitä, mitä sen jälkeen tapahtui.

Hallituksessa repesi juhannuksen jälkeen kriisi, joka osui kyselyn teon loppuvaiheeseen. Elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) äärioikeistoviittaukset nousivat julkisuuteen, RKP:n ministerit äänestivät eduskunnassa hänen luottamustaan vastaan ja lopulta Junnila erosi.

Viikkokohtaisten lukujen perusteella hallituksessa räjähtäneellä poikkeustilanteella oli hallitusohjelmaa enemmän vaikutusta etenkin perussuomalaisten kannatukseen.

Kun perussuomalaiset oli hallituksessa edellisen kerran Timo Soinin johdolla, kannatuspudotukset saattoivat olla massiivisia. Elokuusta syyskuuhun 2015 perussuomalaisten kannatus romahti yli neljä prosenttiyksikköä.

Mistään lähellekään samankaltaisesta ei nyt puhuta, päinvastoin. Perussuomalaisten kannatus on yhä hitusen korkeammalla tasolla kuin puolueen saalis kevään eduskuntavaaleissa, mutta Junnila-tapauksen jälkeisellä viikolla mentiin jo vaalituloksen alle.

Kokoomuksen kannatusta kuohunta hallituksessa ei sen sijaan näytä juuri heilutelleen, vaikka pääministeripuolueen suosio laski muiden hallituspuolueiden mukana. Kokoomus liitelee silti edelleen selvästi kevään eduskuntavaalikannatuksensa yläpuolella.

Tuoreessa mittauksessa kaikkien hallituspuolueiden kannatus kuitenkin laski. Vaikka päähallituspuolueiden suosio on yhä korkea, se on tyly vihjaus. Hallitus on ollut kasassa vasta runsaat kaksi viikkoa, ja vaikeat päätökset ovat vielä edessä.

Toisin kuin hallituspuolueet, pääoppositiopuolue SDP pääsee maistamaan kyselyssä harvinaista herkkua.

Kahden viime vuoden aikana SDP:n kannatus on noussut Ylen kyselyssä yli 20 prosentin rajan vain kahdesti, ja tuorein kysely on näistä tapauksista toinen.

Yleinen tulkinta on ollut, että demarien suosio on ollut paljolti suositun puheenjohtajan Sanna Marinin varassa.

Marin on kuitenkin kadonnut vaalien jälkeen takavasemmalle, mutta demarien kannatuslukema on silti paras vuosiin, 20,6 prosenttia.

Yhtä korkealla SDP:n kannatus oli Ylen kyselyssä viimeksi koronaepidemian aikana vuonna 2020.

Kevään vaaleissa puhuttiin paljon myös siitä, että osa vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista vaihtoi leiriä ja äänesti taktisesti demareita, jotta Marin voisi jatkaa pääministerinä ja pitää perussuomalaiset ulkona hallituksesta.

Jos taktikoinnilla oli vaaleissa suuri rooli, SDP:n kannatuksen luulisi kärsivän siitä.

Tuoreessa kyselyssä etenkin vihreiden kannatus nousi, ja rahtusen myös vasemmistoliiton. Selviä kotiinpaluun merkkejä ei kuitenkaan ole näkyvissä, sillä myös SDP nosti suosiotaan ja piti kannattajansa.

Taloustutkimuksen tausta-aineisto antaa enemmänkin osviittaa siitä, että vihreät on saattanut saada lisää kannatusta porvaripuolelta.

Haastattelujen tekeminen alkoi heti vihreiden puheenjohtajavaihdoksen jälkeen. Puoluejohtajaksi nousi edeltäjäänsä Maria Ohisaloa oikeistolaisempi Sofia Virta.

Kiinnostus on nyt siinä, jatkuuko hallituspuolueiden suosion lasku ja opposition nousu myös seuraavissa mittauksissa. Yhdestä kyselystä ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.