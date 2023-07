Venäjän kirkko luovutti 11 ukrainalaista sotavankia Unkarille – asiantuntija: mahdollisesti FSB:n tarkoin suunniteltu operaatio

Ukrainan ja Unkarin jo ennestään huonoja välejä on pahentanut tapaus, jossa Unkari vastaanotti kesäkuussa ukrainalaisia sotavankeja. Tapaus vaikuttaa oudolta.

Unkarin media kertoi kesäkuussa Venäjän ortodoksisen kirkon luovuttaneen 11 ukrainalaista sotavankia Unkarille. Se, miksi vangit päätyivät Venäjän kirkolle ja miksi heidät luovutettiin Unkariin, herättää paljon kysymyksiä.

Vangeista kuusi on tiettävästi edelleen Unkarissa. Unkari päästi osan ukrainalaisista sotilaista palaamaan Ukrainaan luultavasti EU:n painostuksen myötä.

Tapaus nostatti Ukrainassa kohun, koska Unkari otti sotavangit vastaan Ukrainan tietämättä. Ukraina sai tietää Unkarissa olevista ukrainalaisista sotavangeista vasta mediasta.

Ukrainalaisten mukaan Unkari myös esti sen viranomaisia tapaamasta sotilaita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan vankeja pidetään eristettyinä, eikä heillä ole esimerkiksi lupaa käyttää puhelinta ilman valvontaa.

Mukana Moskovan patriarkka, FSB ja katolilainen ritarikunta

Unkarin hallitus on ilmoittanut, ettei se tiennyt etukäteen vankien luovuttamisesta Unkariin, ja että koko operaatio olisi hoidettu kirkkojen välillä. Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklossyn mielestä väite on hölynpölyä.

– Se ei voi mitenkään pitää paikkaansa, ettei pääministeri Viktor Orbán olisi tiennyt tästä mitään. Autoritäärisissä ja puoliautoritäärisissä yhteiskunnissa kirkko ei ole riippumaton toimija.

Unkarilaistaustainen Miklossy toimii Helsingin yliopiston itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenalavastaavana.

Unkarin hallituksen mukaan vankien siirtoa hoiti Unkarissa toimiva Maltan ritarikunta. Se on vanha katolilainen ritarikunta, jota johtaa suurmestari. Ritarikunta katsoo olevansa Jerusalemissa 1000-luvulla perustetun ritarikunnan laillinen jatkaja. Nykyään järjestö harjoittaa humanitaarista työtä ja on merkittävä hyväntekeväisyysjärjestö.

Avaa kuvien katselu Paavi Franciscus tapasi Maltan ritarikunnan jäseniä tammikuussa. Kuva: VATICAN MEDIA/ipa-agency.net/Shutterstock/All Over Press

Miklossyn mukaan Unkarin varapääministeri Zsolt Semjén kytkeytyy vahvasti sotavankien luovutukseen. Hän edustaa Unkarin kristillisdemokraattista puoluetta, joka toimii Unkarin päähallituspuolue Fideszin tukipuolueena. Kirkollisasioista vastaava Semjén kirjoitti kotisivuillaan, että vangit oli tuotu kotiin hänen ”inhimillisen ja isänmaallisen velvollisuutensa” ansiosta.

Ministeri Semjénillä on henkilökohtaiset suhteet Moskovan patriarkka Kiriliin, joka johtaa Venäjän kirkkoa. Tämä on mielenkiintoista siksi, että Unkari käytti viime vuonna veto-oikeutta ja esti patriarkan asettamisen EU:n henkilöpakotelistalle. Patriarkka Kirilin tiedetään toimineen ainakin aiemmin KGB:n vakoojana.

Miklossyn mukaan vankiensiirron laittaminen kirkkojen piikkiin on Unkarille kätevä tapa valkopestä tapaus.

– Kirkollistie on niin Kremlin kuin Orbánin näkökulmasta hyvin kätevä tapa siirtää vastuuta toisaalle. Unkari käyttää ritarikuntaa bulvaanina, Miklossy sanoo.

On myös vaikea uskoa, että Venäjän ortodoksinen kirkko olisi toiminut omin päin ilman Venäjän presidentin Vladimir Putinin siunausta.

Venäjän tavoitteena on aiheuttaa eripuraa EU:ssa

Miklossyn mukaan Venäjän tavoitteena on aiheuttaa eripuraa Euroopassa ja estää Ukrainan EU- ja Nato-jäsenyydet. Lisäksi Venäjä haluaa lietsoa Ukrainan ja Unkarin jo ennestään tulehtuneita välejä. Tämä näyttää myös toimivan.

Viime viikolla Orbán sanoi saksalaislehti Bildin haastattelussa, ettei Ukraina ole suvereeni valtio, koska ”sen olemassaolo on täysin meidän varassamme”. Meillä hän tarkoitti länttä.

Pari päivää myöhemmin Orbán ilmoitti, että Unkari ei hyväksy EU:n 50 miljardin tukipakettia Ukrainalle ja aikoo jatkossa estää kaiken taloudellisen avun sille.

Orbán on halunnut esiintyä sodassa rauhanvälittäjänä. Rauhaan vedoten Unkari ei ole antanut aseellista apua Ukrainalle ja on myös estänyt muita maita viemästä aseita Ukrainalle sen alueen kautta.

Orbánin mukaan Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä aselepo. Käytännössä hän ehdottaa, että Ukraina luopuisi alueistaan, koska hänen mukaansa ydinasevaltio Venäjä ei voi hävitä sotaa.

Unkarin nihkeä asenne uusia EU- ja Nato-kandidaatteja kohtaan on tullut tutuksi viime vuoden aikana. Sen ovat saaneet kokea niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkin.

Unkarin pääministeri kertoo, että Unkarin suhtautuminen Venäjän hyökkäykseen on erilainen, koska etnisiä unkarilaisia taistelee Ukrainan armeijassa. Unkari ilmoitti keskiviikkona tilanneensa kaksi uutta ydinreaktoria Rosatomilta.

Ukrainan suhteen Unkari vaikuttaa toimivan suorastaan kiristäjänä, ja vetoaa milloin mihinkin estäessään Ukrainalle meneviä tukipaketteja tai Venäjälle asetettavia pakotteita.

Miklossy arvioi, että vankien siirto Unkariin on luultavasti Venäjän turvallisuuspalvelun tarkoin suunniteltu operaatio.

– Venäjän näkökulmasta on tärkeää, että Venäjän paras liittolainen EU:ssa saa enemmän roolia ja painoarvoa Ukrainaan liittyvissä asioissa, sanoo Miklossy Ylelle puhelimitse.

Miklossy kertoo, että Ukraina-vastainen viesti on mennyt läpi Unkarissa. Fideszin hallinnoimassa valtamediassa sanotaan, että kaikki Unkarille kuuluvat EU-rahat menevät Ukrainalle. Mielipidemittauksista selviää, että jopa 42 prosenttia unkarilaisista syyttää sodasta Ukrainaa, EU:ta ja Yhdysvaltoja.

– Siksi unkarilainen väestö on Ukrainaa vastaan, heitä manipuloidaan ja valtion omistama media levittää Venäjä-mielistä propagandaa, sanoo Miklossy.

Unkarille PR-temppu

Miklossy arvioi, että Venäjän kirkko tai turvallisuuspalvelu on tehnyt aloitteen sotavankien siirrosta Unkariin. Hänen mukaansa siirron piti tukea Orbánin väitettä siitä, että Unkari toimii rauhanvälittäjänä.

– Venäjän aloite oli sellainen, josta Orbán ei voinut kieltäytyä. Unkarin valtamedia kirjoitti operaatiosta ylistävään sävyyn ja yhdisti siihen jopa paavinkin, sanoo Miklossy.

EU tuli kuitenkin väliin ja vaati Unkarilta selitystä, miksi se on hoitanut asian Ukrainalta salassa. Tämä on Miklossyn mukaan ajanut Unkarin PR-operaation hankalaan asemaan.

Unkarin ja Ukrainan välit kireät - taustalla myös Orbanin flirttailu suur-Unkarilla

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó kommentoi vankiensiirtoa vasta kritiikin yllyttyä. Hän ei kuitenkaan puhunut ukrainalaisista vaan ”takakarpatialaisista” sotavangeista.

Unkarin ja Ukrainan kireät välit juontavat juurensa Ukrainan Taka-Karpatiassa olevaan unkarilaisvähemmistöön. Ukrainan Taka-Karpatiassa etnisiä unkarilaisia asui ennen sotaa noin 180 000. He muodostavat noin 10 prosenttia Taka-Karpatian väestöstä.

Talvella Ukrainan ja Unkarin välejä kiristi tapaus, jossa Orbánilla oli yllään kaulahuivi, joka esitti Suur-Unkaria. Siinä osa Ukrainasta kuuluu Unkarille.

Unkari väittää, että Ukraina polkee unkarilaisvähemmistön kielioikeuksia. Tämä on yksi asia, jolla Unkari kiristää Ukrainaa Nato- ja EU-kysymyksissä.

Miklossyn mielestä on selvää, että Unkari käyttää sotavankien etnisyyttä tässä hyväkseen.

– Ei voi välttyä ajatukselta, että Unkari todellakin pelaa tässä etnistä korttia.

Avaa kuvien katselu Miklossy toimii Helsingin yliopiston itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenalavastaavana. Kuva: Yle

Miklossyn mukaan Fideszin politiikan keskeinen osa on ulkounkarilaisista huolehtiminen. Nyt Orbán voi väittää, että suojelee unkarilaisia sotilaita.

Ainakin osan Unkarin vastaanottamista sotavangeista on kerrottu olevan etnisiä unkarilaisia. Osa sotavangeista saattaa olla myös Unkarin ja Ukrainan kaksoiskansalaisia. Ukraina ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta.

Unkari saattaa rikkoa kansainvälistä oikeutta ja Geneven sopimusta

Ukrainan oikeusasiamies on syyttänyt Unkaria Geneven sopimuksen rikkomisesta, koska se on hoitanut sotavankioperaatiota ilman Ukrainan suostumusta ja on lisäksi estänyt Ukrainan viranomaisten pääsyn sotilaiden luo.

Miklossyn mukaan Unkari on joka tapauksessa rikkonut kansainvälistä oikeutta tarjoamalla sotavangeille pakolaisstatusta. Unkari yrittää siis ainakin hankaloittaa sotilaiden paluun takaisin Ukrainaan ja rintamalle.

Miklossyn mukaan osa ukrainalaissotilaista halusi olla yhteydessä Ukrainan lähetystöön Budapestissä. Unkari taipui tähän EU:n painostuksen myötä.

– Lopulta Ukrainan suurlähetystön edustajat veivät nämä halukkaat takaisin kotimaahansa, sanoo Miklossy.

Ei tiedetä, ovatko loput vangit halunneet jäädä Unkariin.