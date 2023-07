Tangomarkkinat lisäsi tämänvuotiseen ohjelmistoon tangoa asiakkaiden pyynnöstä

Popimmaksi päiväksi on valikoitunut viimevuotiseen tapaan torstai. Maailmantilanne ja säät aiheuttavat järjestäjille päänvaivaa. Perinteisesti liput tangotapahtumiin ostetaan ovelta.

Seinäjoen Tangomarkkinat alkoivat perinteikkäällä Kansalaistorilta Kauppatorille kulkeneella avajaiskulkueella.

Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pasi Ojala sanoo, että tämänvuotisen festivaalin järjestelyt ovat edenneet paremmin kuin viime vuonna. Myös kaikki pandemian aikana järjestämättä jääneiden festivaalien liput on käytetty.

– Koronaliput on nollattu ja kuitattu, eli nyt lähdetään taas siinä mielessä rakentamaan tapahtumia uudestaan. Toki tietenkin maailmantilanne ja inflaatio jyllää. Toisesta ongelmasta on menty toiseen. Mielenkiinnolla odotan miten ihmiset liikkuvat.

Ojala murehtii sitä, että kaikki on tällä hetkellä kalliimpaa kuin vuosi sitten.

– Se tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla on vähemmän rahaa käytössä. Laulukilpailun finaalin lipunmyynti on kuitenkin tällä hetkellä viime vuotta edellä.

Nyt tangotoimistossa jännitetään myös säätilan kehittymistä.

– Tangomarkkinoilla on kautta historian ollut niin, että liput ostetaan viime metreillä. Jos tangokadulla on lauantaina 6000 ihmistä, ovelta niistä on myyty 5500 lippua. Toivotaan että vettä ei tulisi, Ojala lisää.

Tapahtuma uudistuu

Tangomarkkinoilla perinteisen tangon ja popimman musiikin välinen suhde on herättänyt keskustelua. Festivaali on kuunnellut asiakkaiden toiveita ja lisännyt perinteistä tangoa ohjelmistoon.

– Haluamme uudistaa tapahtumaa ja saada myös uusia asiakkaita. Edelleenkin meillä on tangoa ja enemmän kuin viime vuonna, Ojala sanoo.

Hän painottaa, että festivaalina Tangomarkkinat ei voi vaatia esittäjiltä mitä he esittävät.

– Meillä on paljon kuninkaallisia esiintymässä. He kuitenkin päättävät itse ohjelmistonsa. Erika Vikmankaan ei vedä tangoja omilla keikoillaan, Ojala huomauttaa.

Viime vuonna torstain pääesiintyjänä tangokadulla nähtiin Eppu Normaali. Rokimpi kattaus toimi Ojalan mukaan hyvin.

– Todettiin viime vuonna konsepti hyväksi. Meillä oli viiteentoista vuoteen paras tangotorstai, joten totta kai se on merkki siitä että on tehty oikeita ratkaisuja.

Tänä vuonna torstaina esiintyjälistalla ovat muun muassa Kolmas Nainen, Pete Parkkonen ja nuorempia tangokuninkaallisia.

– Seinäjoki Areenassa on sitten perinteinen kuninkaallisten konsertti. Olemme jakaneet esiintyjiä niin, että kadulla ja Areenassa olisi eri kohderyhmille tarjontaa.

Laulukilpailun finaali lauantaina

Tänä vuonna tangolaulukilpailun finalistit on valittu toukokuussa Vantaalla. Lauantaina Seinäjoki Areenassa kruunua tavoittelee kymmenen laulajaa.

Tuomariston puheenjohtajana toimii vuoden 2010 tangokuningas Marko Maunuksela.

– Voitto tulee kokonaispaketilla, hyvällä laululla ja rennolla persoonallisella suorituksella. Olemalla oma valloittava itsensä ja jättämällä jäljen, Maunuksela sanoo.

Finaalissa ensimmäisen kierroksen jälkeen tuomariston tehtävä on pudottaa kolme kilpailijaa miesten ja naisten sarjoista pois. Kaksi laulajaa kummastakin sarjasta jatkavat superfinaaliin.

– Se tekee tästä vieläkin raastavampaa. Koko lauantaipäivä on harjoituksia ja sitten kenraaliharjoitus. Tulee tunteikas ja aika raaka päivä.

Maunukselan mukaan finaalin miljööllä Seinäjoki Areenalla on valtavan suuri merkitys.

– Kilpailijoissa on havaittu ihan käsittämätöntä kasvua viimeisinä päivinä. Kun alkaa harjoitella isolla lavalla, kilpailijastakin tulee jotenkin isompi. Toivotaan sitä kaikille, Maunuksela sanoo.