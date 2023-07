Lelut kätkivät sisäänsä suuren määrän amfetamiinia – lähetys jäi Tullin haaviin Turussa

Tulli on pysäyttänyt mittavan amfetamiinioperaation. Rikoskokonaisuuden jäljille päästiin maaliskuussa, kun Tulli takavarikoi Alankomaista saapuneesta postilähetyksestä noin puoli kiloa amfetamiinia Turussa.

Huumeita oli piilotettuna muun muassa lasten lelujen sisälle, Tulli kertoo tiedotteessaan. Rikoksista epäiltynä on kaksi raumalaista miestä. Toisen henkilön hallusta takavarikoitiin kiinniottotilanteessa myös ampuma-ase.

Molemmat rikoksesta epäillyt olivat asiassa tutkintavankeina mutta ovat sittemmin vapautettu. Alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä huumausainerikos, ampuma-aserikos, dopingrikos ja lääkerikos. Esitutkinta on asiassa kesken.

Huumeita levitetty erityisesti Satakuntaan, kauppa tapahtui virtuaalivaluutoilla

Huumeita on Tullin mukaan myyty Tor-verkossa ja toiminnalla on saatu huomattavaa taloudellista hyötyä. Huumekauppaa on tehty ainakin viimeisen vuoden ajan.

Pääasiassa huumeita on levitetty Satakunnan alueella, mutta myös muualla Suomessa.

Huumausaineet maksettiin virtuaalivaluutoilla, yleisimmin Monerolla tai Bitcoinilla. Tullin verkkorikostutkinta tutki kotimaisia ja ulkomaalaisia verkkopalveluita, joissa huumausaineita oli myyty.

Tullin mukaan huumeiden myynti, välittäminen ja tilaaminen Tor-verkossa on vakiintunut ja yleinen toimintatapa.

­­­– Päinvastoin kuin luullaan, Tor-verkko ei mahdollista anonyymia kaupankäyntiä ja maksuliikennettä. Huolestuttavaa on myös, että yhä useammin rikoksesta epäiltyjen hallusta takavarikoidaan ampuma-aseita, kertoo tutkinnanjohtaja Tatu Suvikas.