Ahvenanmaalaiset osoittaneet mieltä jo lähes 500 kertaa Venäjän konsulaatin edessä

Ett, två, tre!

Oodi ilolle kajahtaa ruotsiksi Maarianhaminaa halkovalla esplanadilla suurten lehmusten katveessa. Joukko ahvenanmaalaisia on kokoontunut säännöllisesti Ukrainaplatseniksi nimetylle paikalle Venäjän konsulaatin edustalle.

Kylteissä on rauhanmerkkejä ja tekstejä ”Mördare, lämna Ukraina” – Murhaajat, jättäkää Ukraina – ja huudoissa vaaditaan rauhaa Ukrainaan. Mosse Wallén on yksi osallistujista.

Wallén kertoo tavanneensa konsuli Aleksandr Rogovin useita kertoja, eikä hänellä ole mitään konsulia itseään vastaan. Mutta Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan hän tuomitsee.

– Demilitarisaatio on ollut hyvä meille. Sen pitää jatkua. Sillä ei ole mitään väliä, että Venäjän konsuli on täällä.

Mieltä on osoitettu Venäjän suurhyökkäyksen alkamisesta lähtien. Ylihuomenna lauantaina luvassa on viidessadas mielenosoitus.

Venäjän konsuli Aleksandr Rogov kurvaa rautaportista konsulaatin pihaan otettuaan ensin kuvan valokuvaajasta.

Ahvenanmaalaiset demilitarisoinnin kannalla

Kahden villakoiran kanssa mielenilmaukseen osallistuva Sissi Uunila haluaa säilyttää Ahvenanmaan rauhan linnakkeena ilman sotilaita.

Maarianhaminalainen Sissi Uunila ei halua sotilaita Ahvenanmaalle.

Demilitarisoitu saarimaakunta on luonut asukkaisiinsa vankan mielipiteen. Manner-Suomessa demilitarisaatio on myös kyseenalaistettu, kun Itämeren turvallisuustilanne on muuttunut.

Sissi Uunila on eri mieltä.

– En haluaisi nähdä joka päivä sotilaita täällä, enkä sota-aluksia. Haluaisin, että olisi ainakin yksi paikka maailmassa, mikä voisi olla ehkä esimerkkinä muille, että on mahdollista elää ilman sotia.

Uunila uskoo kuitenkin, että Suomi tulee kriisitilanteessa puolustamaan Ahvenanmaata.

Pitkään jatkuneet mielenilmaukset ovat tehneet "Ukraina platsenista" turistikohteen.

Konsulaatin edessä käynnissä oleva mielenilmaisu kiinnostaa myös paikalle osuneita risteilyaluksen matkustajia.

Philadelphian tienoilta tuleva Marshall Hatfield on seurannut Ukrainan sotaa ja toivoo maan voittavan. Mielenosoitus on Hatfieldin mukaan hieno osoitus rauhantahdosta.

Hänen vaimollaan on myös juuret saarimaakunnassa. Jan Ewingin isoäidin äiti lähti Ahvenanmaalta Amerikkaan, mutta vieraili aina kesäisin kotiseudullaan. Tämä sai Ewingin lähtemään Itämeren kierrokselle.

Merivartiosto valvoo Itämerta Maarianhaminasta

Ahvenanmaalla ei saa olla pysyviä linnoituksia armeijaa varten. Maarianhaminan Länsisataman liepeillä näkyy kuitenkin korkealla kalliolla merivartioston valvonta asema.

Merivartioston partiovene lähtee merelle Maarianhaminan kalasatamasta.

Aseman päällikkö Kim Westman sanoo, että suhtautuminen merivartiostoon ja puolustusvoimiin on muuttunut parin viime vuoden aikana.

– Varmasti ihmisten tietoisuus maailman tilanteesta on kasvanut. Ollaan saatu silmät auki sillä tavalla, että ymmärretään, ettei Ahvenanmaa välttämättä ole oma pieni lintukoto, missä kaikki ovat aina turvassa.

Ahvenanmaalaiset ovat nyt kiinnostuneempia maailmantilanteesta ja osallistuvat siihen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ahvenanmaalaisten ovat nyt kiinnostuneempia maakunnan turvallisuustilanteesta kuin aiemmin, sanoo merivartioaseman päällikkö Kim Westman.

Maakunnassa on myös virinnyt reserviläistoiminta, vaikka ahvenanmaalaiset nuoret eivät ole asevelvollisia. Jotkut kuitenkin lähtevät vapaaehtoisina suorittamaan varusmiespalvelua.