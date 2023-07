Siltajumi pilaa höyrylaiva Tarjanteen kesäkauden jo toisena vuonna peräkkäin – laivayhtiö syyttää Väylävirastoa välinpitämättömyydestä

Visuveden kääntösillassa Pirkanmaan Ruovedellä on ollut toimintaongelmia tänäkin kesänä. Vikoja on havaittu etenkin sillan hydrauliikkalaitteissa ja viime päivinä myös etäohjauksessa.

Viimeisin jumi ratkesi keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun sillan etäohjaus alkoi toimia.

Kääntösilta ehti olla jumissa laiterikon vuoksi kaksi ja puoli viikkoa. Katkos on pisin tähän asti.

Jumista koitui haittaa vesiliikenteelle, koska siltaa ei päästy nostamaan. Yli 4,2 metriä korkeat alukset, kuten purjeveneet, eivät mahtuneet kulkemaan sillan ali. Myöskään höyrylaiva Tarjanne ei ole siltarikon aikana päässyt liikennöimään Virroille asti.

Sillan ongelmista on tullut höyrylaivayhtiölle harmia jo kahtena kesänä. Siltajumi sotki Tarjanteen kulkusuunnitelmia myös viime heinäkuussa.

– Tämä on todella harmillista, jos ajatellaan pieniä yrittäjiä. Me emme ole ainoa kärsijä. Koska tämä on toistunut kahtena vuotena peräkkäin, mielestäni on kyse jonkinlaisesta välinpitämättömyydestä ja huolimattomuudesta Väylävirastolta, sanoo laivayhtiö Oy Runoilijan tien toimitusjohtaja Mari Vuorinen.

Avaa kuvien katselu Visuveden kääntösilta on liikkuva, eli auetessaan se kääntyy sivuun. Kuva: Riika Raitio / Yle

Yhtiö suunnittelee hakevansa korvauksia Väylävirastolta.

– Viime vuonna meille aiheutui noin 30 000 euron tappiot. Tänä vuonna summa on varmasti vähintään sama. Se on kestämätöntä pienen yhtiön toimintaa ajatellen, hän sanoo.

Matkojen perumisista ja reittimuutoksista on kertynyt yhtiölle myös paljon lisätyötä.

– On jouduttu soittamaan asiakkaita läpi ja kysymään, haluavatko he vaihtaa risteilyä tai saada rahansa takaisin. Ylimääräistä säätöä sesongin keskellä, Vuorinen harmittelee.

Koko hydrauliikka uusittu

Visuveden kääntösilta on liikkuva, eli auetessaan se kääntyy sivuun.

Sillan nostokoneisto toimii hydraulisesti. Hydrauliikkaosia on nyt vaihdettu ahkerasti, ja viimeksi tällä viikolla uusittiin vanha viallinen suuntaventtiili.

– Vaihdoimme nyt kaikki hydrauliikan osat, jotka saatiin tähän hätään, myös toimivat osat on päivitetty. Muutamia osia vielä odotellaan, kertoo ylitarkastaja Sami Rasa Väylävirastosta.

Rasan mukaan sillan korjauksiin ja huoltoon on uponnut parin viime vuoden aikana jo useampi kymmenen tuhatta euroa. Summat eivät ole avattavalle sillalle tyypillisiä huoltokuluja.

– Kyllä tähän on mennyt ylimääräistä, Rasa luonnehtii.

Avaa kuvien katselu Visuveden nykyinen silta Ruovedellä on yli 40 vuotta vanha. Silta sijaitsee tiellä 66. Kuva: Riika Raitio / Yle

Monia harmittaa laivayhtiön puolesta

Tamperelaisella Janne Törnqvistillä on mökki noin kymmenen kilometrin päässä sillalta, Ruoveden Pajuskylässä.

Hän kertoo katselevansa usein laiturilta, kun Tarjanne puksuttelee ohi.

– On se varmasti ainakin mainehaitta laivayhtiölle. Kurjaa kun jäädään puoliväliin eikä päästä perille asti. Ihmiset tykkäisivät tulla Tampereelta nimenomaan Virroille, Törnqvist harmittelee.

Avaa kuvien katselu Ruovedellä mökkeilevää Janne Törnqvistiä siltaongelmat harmittavat etenkin laivayhtiön puolesta. Hän työskentelee itsekin hydrauliikka-alalla. Kuva: Riika Raitio / Yle

Törnqvist muistelee, ettei ole nähnyt Visuveden siltaa vielä koskaan auki.

– Ehkä se kertoo siitä, että se on ollut enemmänkin rikki, hän toteaa.

Avaa kuvien katselu Tarjanteen ravintolavastaava Anne Antila toivoo, että kääntösilta saadaan pysyvästi toimimaan. – Onhan se ikävää, kun jatkuvasti joudutaan selittelemään asiakkaille. On paljon hyttiasiakkaita, jotka ovat joutuneet jäämään yöksi tähän Visuvedelle. Tämä on pieni kylä, jossa ei ole juuri mitään, kun Virroilla olisi terassit ja uimarannat. Kuva: Riika Raitio / Yle

”Panostamme tähän siltaan”

Suomessa on Väyläviraston mukaan kolmisenkymmentä avattavaa siltaa, joista kääntyviä siltoja kymmenkunta. Loput ovat läppäsiltoja, joissa silta nousee ylöspäin.

Visuveden nykyinen silta on valmistunut vuonna 1980. Väyläviraston mukaan silta on toistaiseksi toimintakunnossa.

– Aina on tietenkin mahdollista, että vikoja tulee. Mutta tarkastelemme, miten häiriöihin voisi paremmin varautua, ja panostamme nyt tähän siltaan, ylitarkastaja Sami Rasa sanoo.