Pankkikonttoreiden harveneminen jatkuu – Finanssivalvonta jo huolissaan perinteisten palveluiden vähentymisestä

Pankkikonttoreiden harveminen jatkui viime vuonna koko maassa. Nyt niitä on jäljellä enää reilut 700. Keski-Pohjanmaa on ainoa maakunta Suomessa, jossa joku pankkikonttori löytyy vielä kaikista kunnista.

Pankkikonttorien verkosto harvenee edelleen Suomessa, kertoo Finanssivalvonnan selvitys.

Konttoreiden määrä laski viime vuonnakin niin, että nyt niitä on jäljellä 726. Kahdessa vuodessa määrä on vähentynyt yli 40 konttorilla.

Finanssivalvonnassa ollaan osaostopäällikkö Samu Kurrin mukaan jonkin verran jo huolissaan asiasta, vaikka oikeus laissa määriteltyihin palveluihin toteutuikin viime vuonna.

Kurrin mukaan peruspankkipalvelut ovat asianmukaisella tasolla, mutta niitä on saatavilla pääosin digitaalisista kanavista.

– Palveluiden yhdenvertaisuus ei välttämättä toteudu niillä, jotka eivät voi käyttää digitaalisia kanavia. Jatkossakin palveluita pitää olla saatavilla perinteisellä tavalla eli konttoreissa, sanoo Kurri.

Kurri arvioi, että konttoreiden määrä hupenee vielä nykyisestäkin. Sitä silmällä pitäen toimenpiteisiin on jo ryhdytty.

– Viime vuonna finanssivalvonta teki lainsäädäntöaloitteen pankkipalveluista. Valtiovarainministeriö puntaroikin tällä hallituskaudella pankkipalveluiden ja käteisen saatavuutta eli tarvitaanko muutoksia lainsäädäntöön.

Konttoreiden määrää supistetaan joka puolella Suomea. Palvelut keskittyvät suuriin kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin.

Tällä hetkellä Suomen kunnista hieman yli 15 prosenttia on kokonaan ilman omaa konttoria, kertoo VertaaEnsin.fi:n toukokuussa julkistettu selvitys.

Selvityksen mukaan Keski-Pohjanmaa on Suomen ainoa maakunta, jonka jokaisessa kunnassa on vähintään yksi pankkikonttori. Eniten pankkikonttoreita löytyy Uudeltamaalta, 118.

Entistä harvempi käyttää kivijalkakonttoria

Pankkikonttoreiden määrän lisäksi palveluiden saatavuutta heikentävät niiden rajoitetut palveluajat ja ajanvarauskäytännöt.

Pankit perustelevat kehitystä sillä, että entistä harvempi käyttää kassapalveluita. Valtaosin pankkiasiat hoidetaan puhelimitse, verkkoneuvotteluin, chatissa tai verkossa.

– Digitaalisten kanavien käytettävyyden parantamiseksi pankit ovat tehneet työtä. Tähän lainsäädäntökin toki velvoittaa, sanoo Finanssivalvonnan Samu Kurri.

Danske Bankin asiakaspalvelujohtaja Patrik Längmanin mukaan pankkipalveluiden odotetaan olevan enenevässä määrin aika- ja paikkariippumattomia.

– Meillä käydään käytännössä kaikki pankkilainaneuvottelut nykyisin puhelin- tai verkkotapaamisina. Myös suurin osa sijoitustapaamisista hoituu verkon kautta, Längman toteaa.

Kuluttamisen muutos näkyy myös käteisen käsittelyssä. Esimerkiksi Handelsbankenin kolmesta pohjalaismaakuntien konttorista käteistä saa nostettua ainoastaan Vaasan toimipisteestä, kertoo liiketoimintajohtaja Henri Lilja.

– Kysynnän puute on suurin syy sille, ettei käteistä voi nostaa useammasta paikasta. Palvelun ylläpitäminen vaatii pankilta kustannuksia kun rahahuolto, vartijat ja hälytysjärjestelmienkin on oltava kunnossa, Lilja sanoo.

Avaa kuvien katselu Finanssivalvonnan selvityksen mukaan käteisautomaattien määrän lievä lasku jatkui myös vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli yhteensä 1 687 käteisautomaattia. Kuvassa näkyy myös pankkikonttoreiden väheneminen vuosina 2018-2022. Kuva: Finanssivalvonta

OP Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Olli Tarkkanen uskoo, että henkilökohtainen palvelu voi olla tulevaisuuden kilpailuvaltti.

– Kassatapahtumien määrä on laskenut meillä 10–15 prosentin vuosivauhtia. Silti tuttu ja sama yhteyshenkilö voi sitouttaa pankin palveluihin parhaiten. Mutta lisäksi on oltava monikanavainen palvelutarjonta, uskoo Tarkkanen.

Osa pankeista tehnyt rajua karsintaa aiemmin

Suomen suurimmalla pankilla eli OP-ryhmällä oli vuoden alussa konttoreita vielä 297. Ryhmällä onkin eniten pankkikonttoreita. Osuuspankkeja löytyy myös pienehköistä kuntakeskuksista.

Osa pankeista on tehnyt rajua pankkikonttorien karsintaa jo aiempina vuosina.

Handelsbanken ja Danske Bank eivät ole viimeisten kahden vuoden aikana lakkauttaneet yhtään toimipistettä esimerkiksi pohjalaismaakunnissa. Lähiajoille sulkemisia ei ole myöskään suunnitteilla.

Tällä hetkellä Handelsbankenilla on koko maassa toimipisteitä reilut 20. Pohjalaismaakunnista pisteitä löytyy enää kolme: Vaasasta, Seinäjoelta ja Pietarsaaresta.

Tämän vuoden toukokuussa S-Pankki tiedotti ostavansa Handelsbankenin Suomen henkilöasiakkaiden pankkipalvelut.

Handelsbankenin liiketoimintajohtaja Henri Lilja ei osaa kuitenkaan osaa kertoa sen enempää S-Pankin suunnitelmista esimerkiksi Kokkolan konttorin osalta.

– Tiedämme, että pohjalaismaakunnissa kolmen konttoritilan vuokrasopimukset siirtyvät S-Pankille.

Suuret satsaukset painottuvat digipalveluihin

Nordean pankkikonttoriverkosto on pysynyt viime vuodet ennallaan koko maassa.

Helsingin Sanomat kertoo, että pankkikonserni on karsinut konttoriverkostoaan ahkerasti jo aiemmin: konttoreita on suljettu viimeisten viiden vuoden aikana useita kymmeniä. Tällä hetkellä konttoreita on jäljellä koko maassa 70.

Pohjalaismaakunnista löytyy 11 Nordean konttoria. Kassapalveluita on tarjolla enää Vaasassa ja Seinäjoella.

Nordean asiakkaat voivat nostaa käteistä käteisautomaattien ja konttorien lisäksi kauppojen kassoilta. Kauppojen käteispisteitä löytyy maasta noin 3 000. Sama mahdollisuus on Danske Bankin asiakkailla.

Nordean henkilöstöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta vastaa sähköpostitse, ettei tälle vuodelle supistuksia tai muutoksia ole tiedossa.

– Digitaalisiin palveluihin on investoitu vahvasti. Palveluita on kehitetty sadoilla miljoonilla euroilla. Puhelinneuvontaan on palkattu useita satoja työntekijöitä, kertoo Eloranta.

Helpoimmin häviää pienen kunnan konttori

Pankkipalveluiden häviäminen koskettaa vahvimmin syrjäseutuja, sivukyliä ja pieniä kuntia.

Esimerkiksi OP Keski-Pohjanmaa sulki vuosi sitten kolme pankkikonttoria pieniltä paikkakunnilta. Tänä vuonna konttoriverkostoa tai kassapalveluita ei olla supistamassa.

OP Keski-Pohjanmaalla on noin 63 000 asiakasta. Heistä kassapalveluita käyttää toimitusjohtaja Jyrki Rantalan arvion mukaan noin sata.

Toiminta on keskitetty kolmeen kasvukaupunkiin eli Kalajoen, Kokkolan ja Ylivieskan konttoriin, joista saa kassapalveluita kolmena päivänä viikossa. Aikavarauksella toimitaan lisäksi Evijärvellä.

Lisäksi kuuden kunnan alueella toimiva Jokilaaksojen Osuuspankki kaavailee kassapalvelujen lopettamista viidessä konttorissa tänä vuonna. Palvelut keskitetään kahteen konttoriin, Kaustiselle ja Toholammille.

OP Etelä-Pohjanmaa on lakkauttanut kolme konttoria viimeisten kahden vuoden aikana. Lapuan, Ilmajoen ja Jalasjärven konttorit suljettiin vuonna 2021 ja yhdistettiin Seinäjoen konttoriin. Myös kassapalveluita on lopettu useista konttoreista.