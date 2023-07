Ounasjoki säästyi voimaloilta jokivartisten kovan työn ansiosta – ”Edelleen tuntuu mahtavalta”, sanoo ilouutisen välittänyt Hannele Pokka

Mitä kuuluu Hannele Pokka?

71-vuotias Hannele Pokka on vielä vahvasti kiinni työelämässä. Hänellä on vielä kolmen vuoden ajan pesti Helsingin yliopiston työelämäprofessorina. Oikeustieteen tohtori on myös valtion valitsema jäsen saamelaisten totuus- ja sovintokomissiossa.

– Tämä on pehmeää laskeutumista eläkkeelle, Rovaniemen Muurolassa asuva Pokka mainitsee.

Pokka oli vuodesta 2008 vuoteen 2020 asti ympäristöministeriön kansliapäällikkö. Sitä ennen hän toimi neljätoista vuotta Lapin maaherrana.

Kansanedustajana Pokka oli 1979–1994, josta viimeisellä kaudellaan hän oli oikeusministeri.