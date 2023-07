Valko-Venäjän johtaja Lukašenka: Wagnerin johtaja Prigožin on Pietarissa

Wagner-joukkojen johtajan Jevgeni Prigožinin olinpaikkaa on arvuuteltu sen jälkeen kun hänen johtamansa yksityisen palkka-armeijan joukot marssivat juhannuksena kohti Moskovaa. Kapinamarssi keskeytyi, kun Prigožinin kerrottiin sopineen presidentti Lukašenkan kanssa siirtymisestä Valko-Venäjälle.

Myös Wagnerin joukkojen siirtämisestä Valko-Venäjälle perustettaviin leireihin sovittiin samassa yhteydessä. Presidentti Lukašenkan mukaan kysymystä joukkojen asemasta ei ole ratkaistu.

Wagner-johtajan on arveltu olevan milloin Valko-Venäjän puolella, milloin Pietarissa. Valko-Venäjän presidentti Lukašenka sanoi itse viime viikolla, että Prigožin on Valko-Venäjän puolella. Tänään hän kertoi ulkomaisille toimittajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Wagner-johtajan olevan Venäjällä.

Venäläislähteet kertoivat aiemmin, että Prigožin on Pietarissa järjestelemässä liikeasioitaan. Tietoja ei ole voitu vahvistaa.

Lukašenka sanoi tiedotustilaisuudessa epäilevänsä Ukrainan suunnittelevan ”jotain vakavaa etulinjassa ennen Vilnan Nato-huippukokousta ensi viikolla. Tämä johtaa presidentin mukaan Ukrainan parhaiden joukkojen tuhoamiseen ja oman sotilaallisen voimansa hautaamiseen.

”Ydinaseet puolustuksellisia”

Uutistoimisto Itar-Tassin mukaan Valko-Venäjän johtaja tarjoutui välittämään Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluja ilman ennakkoehtoja.

Presidentti Lukašenka sanoi, että Venäjän Valko-Venäjälle siirtämiä ydinaseita on käytettäisiin ainoastaan puolustuksellisessa tarkoituksessa. Hänen mukaansa niitä voidaan käyttää ”lännen vihamielisyyttä vastaan”. Vastaus on presidentin mukaan ”välitön”. Valko-Venäjän tiedotusvälineiden mukaan myös ydinohjusten mahdolliset kohteet on merkitty ja tiedossa.

Reuters