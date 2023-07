Proteiinia ruokavalioon omasta maasta – Lounais-Suomella tutkijan mukaan hyvät edellytykset olla edelläkävijä ruokamurroksessa

Kiinnostus kasviperäisiin tuotteisiin on viime vuosina kasvanut. Lihatuotteita korvaavien kasviproteiinivalmisteiden kohdalla monelle tulee mieleen tuontiruoka, mutta mitä jos kasviproteiinia saisikin kotimaisena, Lounais-Suomessa kasvatettuna?

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marjo Keskitalon mukaan Lounais-Suomella on edellytykset merkittävään rooliin meneillään olevassa ruokamurroksessa.

Ruokamurroksella tarkoitetaan Keskitalon mukaan sitä, että ruokavalioon lisätään kasviperäisiä tuotteita.

– Kulttuurimme on ollut varsin lihavaltainen, joten on hyvä, että saadaan erilaista kasviperäistä ruokaa mukaan.

Avaa kuvien katselu Luonnonvarakeskuksen pisteellä Oripään OKRA-maatalousnäyttelyssä oli esillä erilaisia proteiinikasveja. Kuva: Iina Heilala / Yle

Keskitalon mukaan Lounais-Suomi on ilmastollisista syistä ollut satama uusille viljelykasveille kautta aikojen. Sama on jatkunut myös viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, kun satokasveja on tullut huomattavasti lisää.

Viljelylle suotuisan ilmaston vuoksi Lounais-Suomi on Keskitalon mukaan edelläkävijä esimerkiksi erilaisten proteiinikasvien viljelyssä. Tämä on avaintekijä siinä, että saamme kotimaista ruokaa mukaan ruokamurrokseen.

– Ei tarvitse pelätä, että kasviperäisiä tuotteita ruokavalioon lisäämällä ruoan tuonti lisääntyisi. Voimme viljellä esimerkiksi täällä Lounais-Suomessa sellaisia proteiinikasveja, joita kuluttajat jo nauttivat mielellään.

”Varsinaissuomalainen vaatimattomuus romukoppaan”

Erikoistutkija Marjo Keskitalon mielestä Lounais-Suomen mahdollisuuksia pitäisi hyödyntää enemmän.

– Meillä on kasvivaranto jo olemassa, viljelijöitä, jotka haluaisivat viljellä ja kuluttajia, jotka haluaisivat ostaa. Nyt pitäisi vaan enemmän boostata tätä, niin voisimme olla ihan esimerkkialue Suomessa.

Yksi jarruttavista tekijöistä on Keskitalon mukaan varsinaissuomalainen vaatimattomuus.

– Vaatimattomuus pitäisi heittää romukoppaan ja mennä eteenpäin hieman enemmän leuka pystyssä ja rinta rottingilla, Keskitalo naurahtaa.

Naiset ruokamurrosta tekemässä

Lounais-Suomen roolista ruokamurroksessa keskustellaan maaseutunäyttely OKRAn päälavalla perjantaina.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marjo Keskitalo keskustelee aiheesta viiden muun eri alojen tutkijan kanssa.

Yksi keskustelunaiheista tulee olemaan naisten rooli ruokamurroksessa ennen ja nyt.

– Monissa perheissä salaatit ja kasviperäiset tuotteet ovat tulleet pöytiin äidin kautta. Sitä kautta on saatu myös kasviperäistä ruokaa vierastavat ihmiset kokeilemaan näitä, Keskitalo sanoo.

Keskitalon mukaan maatalousketju on yhä hyvin miespainotteinen. Hän toivoisi alalle lisää naisia.

– Esimerkiksi proteiiniperäiset kasvit kiinnostavat tällä hetkellä naisia ehkä enemmän. Olisi tervetullutta saada naisnäkökulmaa maatalouden päätöksentekoon.

Marjo Keskitalo toivoisi alalle myös enemmän tulevaisuuteen suuntaavaa ajattelua.

– Toivoisin, että alalla oltaisiin avoimia sille, että muutos on mahdollisuus. Suomalaiseen maatalouteen on odotettu muutosta ja nyt se on käsillä. Pitää vain vielä vahvemmin mennä eteenpäin.

Voit keskustella aiheesta 8. heinäkuuta kello 23 asti.