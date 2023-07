Kuu keskellä Las Vegasia – Kasinokaupungin futuristinen tapahtumahalli loksauttaa leuat

Yhdysvaltojen Las Vegasissa avataan syksyllä LED-valoilla katettu pallon muotoinen tapahtumahalli. Sphere-tapahtumahallin suunnitellut arkkitehtitoimisto on mukana myös Helsinki Garden -hankkeessa.

Yhdysvaltain Las Vegasissa The Venetian Resortin liepeillä ohikulkijat saivat ihmeteltävää 4. heinäkuuta: Kasinokaupungin keskelle ilmestyi Kuu. Ja maapallo. Ja totta kai lopuksi Yhdysvaltain lippu pallon muodossa, olihan sentään maan itsenäisyyspäivä.

Avaa kuvien katselu Spherea koeajettiin 4. heinäkuuta, eli Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä. Kuva: Sphere Entertainment/Mega

Kyse oli kaupungin uuden Sphere-tapahtumahallin LED-näytön testiajoista. Sphere on 111 metriä korkea ja 157 metriä leveä pallon muotoinen rakennus. Sen 54 000 neliömetrin ulkokuori on katettu kokonaan LED-valoilla. Tämä mahdollistaa sen, että koko rakennuksella voidaan ajaa animaatioita, jotka muuttavat sen esimerkiksi Kuuksi tai ilotulitukseksi.

Avaa kuvien katselu Kuu keskellä kaupunkia. Spheren LED-valoilla katettu ulkopinta on kooltaan 54 000 neliömetriä. Kuva: Sphere Entertainment/Mega

CNN:n mukaan tapahtumahalli aloittaa varsinaisen toimintansa syyskuussa. Silloin kukas muukaan kuin stadionrockin legenda U2 vihkii sen käyttöön konserttisarjalla.

Jenkeissä kaikki on isompaa, niin myös hintalaput: Sphere on maksanut 2,3 miljardia dollaria. Rakennusprojektin takana on urheilujoukkueita omistava Madison Square Garden Sports Corp. -holdingyhtiö (MSG Sports).

Spheren on suunnitellut suuri kansainvälinen arkkitehtiyritys Populous, joka on erikoistunut urheiluhalleihin, stadioneihin, messukeskuksiin sekä erikoistapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi Tukholman Friends Arena on Populouksen suunnittelema.

Suomessa Populous tunnetaan muun muassa Helsinki Garden -hankkeesta. Jo kymmenen vuotta kestänyt Gardenin suunnittelutyö nytkähti kesäkuussa eteenpäin. Tällöin Helsingin kaupunkiympäristövaliokunta päätti pitää hallin tonttivarauksen vuoteen 2025 ja pyrkiä kuluvan vuoden aikana löytämään hankkeeseen edistettävän kokonaisratkaisun.

Helsinki Garden -hankkeen verkkosivun mukaan Populous suunnittelee hankkeen tapahtuma-areenan.

Maailman isoin pallorakennus

Millainen areena Helsinkiin ikinä mahdollisesti tuleekaan, on sillä kova kilpailija Las Vegasissa.

Sphere on 81 300 neliömetrin koollaan maailman isoin pallon muotoinen rakennus. Se sisältää istumapaikat noin 18 600 ihmiselle. Myös tapahtumahallin sisäpuoli on katettu LED-näytöillä, mikä mahdollistaa animaatioiden ajamisen erilaisten esitysten ympärillä. 10 000 istumapaikkaa on varustettu haptiikalla, tuntoaistiin vaikuttavalla teknologialla, jolla pyritään tuottamaan katsojille kehollisia tuntemuksia audiovisuaalisen tykityksen oheen.

Avaa kuvien katselu Spheren koeajoissa näytettiin esimerkiksi sulaa metallia muistuttavaa animaatiota. Kuva: Sphere Entertainment/Mega

Katsomon voi muuntaa myös seisomapaikoiksi, jolloin rakennus vetää noin 20 000 ihmistä.

Kyseessä on näyttävistä kasinoistaan, hotelleistaan ja stadioneistaan tunnetun Las Vegasin kallein viihdekeskus ikinä. Spheressä aiotaan järjestää erilaisia näytöksiä ja konsertteja, mutta mahdollisesti myös kamppailulajiotteluita ja E-urheilu -tapahtumia.

Avaa kuvien katselu Itsenäisyyspäivään kuuluu Yhdysvalloissa ilotulitukset, joten niitä nähtiin myös Spheren pinnassa. Kuva: Sphere Entertainment/Mega

Spheren piti maksaa alunperin 1.2 miljardia dollaria, mutta lennosta tehdyt muutokset, koronan keskeyttämät rakennustyöt ja toimitusketjuongelmat hinasivat hintaa yli miljardilla ylöspäin.

MSG Sports aikoo rakennuttaa samankaltaisen tapahtumahallin myös Lontooseen.

