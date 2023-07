Pianisti Tuomo Uusitalosta Pori Jazzin vuoden taiteilija

Pianisti Tuomo Uusitalo on myös säveltäjä, sovittaja ja musiikkipedagogi.

Uusitalo on kerännyt kokemusta muun muassa New Yorkin jazzklubeilta.

Pianisti Tuomo Uusitalo on valittu Pori Jazzin tämän vuoden taiteilijaksi.

36-vuotias Uusitalo on työskennellyt lukuisten amerikkalaisten muusikoiden kanssa New Yorkin klubeissa ja on tehnyt kiertueita monien eri kokoonpanojen kanssa.

Pianisti valmistui Itävallan Grazin musiikkiyliopiston jazzlinjalta ja Queens Collegesta. Hän muutti vuonna 2012 kahdeksaksi vuodeksi New Yorkiin.

Nyt Suomeen palannut Tuomo Uusitalo on myös säveltäjä, sovittaja ja musiikkipedagogi.

Valintaperusteluissaan Pori Jazz toteaa Uusitalon olevan laaja-alainen ja avoin muusikko, joka ylittää musiikkilajeja ja -genrejä, vaikka lähtökohta ja juuret ovat jazzissa.

Uusitalo on kovalla työllä ja hyvällä verkostoitumisella kehittynyt alansa ammattilaiseksi kivikovassa New Yorkin jazzmaailmassa, todetaan Pori Jazzin tiedotteessa.