"Nykyään on radikaalia olla rauhallinen" – Jyväskylän Kesän Kyösti Ylikulju haluaa vähentää kärjistynyttä vastakkainasettelua keskustelulla

Keskellä kiihkeintä festivaalikesää Suomessa on noussut arvokeskustelu.

Nykyään tapahtumilla on selkeästi määritellyt arvot, jotka on luettavissa verkkosivuilta. Osallistujan oletetaan sitoutuvan niihin, ainakin paikalla käyttäytymisen osalta.

Ovatko festarin arvot tärkeä asia osallistujille? Miettiikö huoleton kesäkulkija näitäkin asioita?

Jyväskylän kävelykadulla vastaan tuleville nuorille aikuisille asia on selvä. Keuruulaisen Kosti Periviidan mielestä arvokysymyksiä tulee mietittyä. Oleellista on kohtaavatko tapahtuman arvot ja oma arvomaailma toisensa.

Jyväskyläläinen Miitta Järvinen puolestaan sanoo käyneensä juuri Jyväskylän Kesän verkkosivuilla tutustumassa tapahtuman turvallisen tilan periaatteisiin. Hänestäkin arvoista puhuminen on tärkeää.

Hieman edellisiä varttuneempi Miika Sallinen tosin muistuttaa, että jos ihmistä aletaan joidenkin mielipiteiden takia pistämään pihalle tapahtumasta, niin hän näkee sen suurempana suvaitsemattomuutena kuin henkilön mielipiteet. Häiriökäyttyminen on erikseen, siihen pitää Sallisenkin mielestä puuttua.

Arvot ovat kehityksen keskiössä

Pohjoismaiden vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty kaupunkifestivaali Jyväskylän kesä starttasi tällä viikolla. Arvokeskustelu ei ole mennyt ohi myöskään tapahtuman festivaalijohtajalta Kyösti Ylikuljulta.

– Meillä oleellista on miten tapahtumassa käyttäytyy paikan päällä. Olemme kiinnittäneet valtavasti huomiota siihen, että festivaalista saadaan turvallinen kaikille ja jokainen voi olla tapahtumassa omana itsenään.

Avaa kuvien katselu Kyösti Ylikulju pitää arvokeskustelua festivaalien kehittämisen tärkeimpänä asiana. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Ylikulju toimii myös kulttuurifestivaalien kattojärjestön Finland Festivalsin hallituksessa. Tapahtumien arvojen tiimoilta järjestetään nykyään hänen mukaansa paljon keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia.

– Tapahtuman arvot on yksi tärkeimmistä asioista, kun puhutaan festivaalien kehityksestä. Turvallisen tilan lisäksi korostuvat ympäristöarvot. Monet muutkin ajankohtaiset keskustelut, joita käydään muualla maailmassa, tavallaan tiivistyvät festivaaleilla.

Keskustelulla lievennetään vastakkainasettelua

Arvokeskustelu ryöpsähti Suomessa pintaan, kun Provinssi poisti kutsutun kansanedustajan tapahtumasta arvoristiriitoihin vedoten.

Jyväskylän Kesän kutsuvierasmenettely korostaa tasapuolisuutta. Jos jotain ryhmää kutsutaan, niin kutsutaan tasapuolisesti kaikki. Esimerkiksi kaikki Keski-Suomen kansanedustajat on kutsuttu tutustumaan tapahtumaan.

Silti Ylikulju ymmärtää syntynyttä keskustelua.

– Suomessa vastakkainasettelu on tällä hetkellä todella kärjistynyttä. Meillä on 68 vuotta historiaa, jossa on aina haluttu rikkoa tätä vastakkainasettelua ja tehdä ohjelmaa joka tuo ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä yhteen.

Ylikulju näkee kuitenkin, että tämän vuoden tapahtuma on tässä mielessä historian haastavimpia. Monissa tapahtuman keskustelutilaisuuksissa yritetään saada eri leirejä löytämään yhteisiä näkemyksiä.

Nyt radikaalia on olla kiltti

Jyväskylän Kesä on puheohjelmansa kautta myös yhteiskunnallinen tapahtuma poiketen monista muista kesäfestareista. Ylikuljun mielestä Jyväskylässä on säilynyt keskustelun taito, jota halutaan vaalia.

– Meillä on historian kautta suorastaan velvollisuus olla yhteiskunnallisia ja rakentaa hyvää keskustelukulttuuria eri ryhmien välille.

Missä tapauksessa sitten osallistuja voidaan poistaa juhlista, kun arvot ovat törmäyskurssilla?

Jyväskylän Kesässä asiat pyritään selvittämään ensisijaisesti keskustelemalla. Puistojuhlissa, joihin odotetaan noin 2500 ihmistä iltaa kohti, paikan päällä on häirintäyhteyshenkilö johon voi ottaa yhteyttä. Jos henkilö on selvästi häiriöksi tapahtumalle ja ihmisille, hänet voidaan poistaa.

Verbaalinenkin häiriö saattaa riittää, jos henkilö on selvästi käyttäytynyt tapahtuman arvojen vastaisesti.

– Parempi on poistaa häirikkö kuin että häiritty joutuu lähtemään, Ylikulju linjaa.

Jyväskylän Kesä on historiassaan ollut myös radikaali tapahtuma, jossa ihmisten moraalikäsityksiä ja arvoja on haluttu ravistella ja jopa aiheuttaa pahennusta. Edelleen muistissa on esimerkiksi M.A.Nummisen performanssit 1960-luvulta. Maailma on muuttunut paljon niistä ajoista. Myös radikaalin käsite on muuttunut, Ylikulju muistuttaa.

– Meillä on aina uudet nuorisolaiset täällä. Heidän vanhempansa ovat juoneet, polttaneet ja rellestäneet täällä. Nyt nuoret ovat kiusallisen kiltisti ja kostavat sillä tavalla aikuisille. Meidän radikaali on nyt sitä, että kun maailma kiehuu, me haluamme luoda keskustelua ja rauhaa ja sivistynyttä ilmapiiriä.

– Se on aika radikaalia tässä hetkessä, festivaalijohtaja hymähtää.

