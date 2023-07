Tiistaina kuolleen Miki Liukkosen kirjat lainattiin ja ostettiin lähes loppuun pääkaupunkiseudulla

Keskustakirjasto Oodin sisältöpalveluyksikön päällikkö Ulla Leinikka kertoo, että Helsingin keskustassa sijaitsevaan Oodiin tehtiin eilen muistopöytä edellispäivänä kuolleen kirjailija Miki Liukkosen kunniaksi.

– Kaikki Miki Liukkosen teokset, joita meillä oli hyllyssä tai muistopöydällä menivät heti lainaan, Leinikka sanoo.

Kiinnostus Liukkosen teoksiin näkyy myös Helmet-kirjaston varauksissa. O-romaanista on tehty yli 400 varausta ja kirjoja on pääkaupunkiseudun kirjastoissa sata. Elämä: esipuhe -romaanista on varauksia noin 300. Myös Liukkosen runot kiinnostavat. Valkoisia runoja -kokoelmaan on yli 170 varausta ja Elisabet-runokirjaan yli 150.

Miki Liukkonen, sivullinen -sarja on katsottavissa Yle Areenassa.

Miki Liukkosen kuolema on lisännyt kiinnostusta hänen teoksiinsa myös Suomalaisessa Kirjakaupassa.

Esimerkiksi Suomalaisen Kirjakaupan Helsingin myymälöissä ei ole tällä hetkellä hyllyssä yhtäkään Miki Liukkosen romaania tai runokirjaa. O-romaani on saatavilla tällä hetkellä ainoastaan e-kirjana ja äänikirjana, kuten myös osa Liukkosen muista teoksista.

– Eilisen surullisen uutisen jälkeen olemme myyneet muutamia kymmeniä Liukkosen kirjoja. Printtikirjoissa on tällä hetkellä huono saatavuus, mikä on vaikuttanut niiden myyntimääriin, Suomalaisen Kirjakaupan tuotepäällikkö Marina Kananen kertoo sähköpostissa.

Hän sanoo, että ylipäänsä Liukkosen teokset ovat olleet kysyttyjä Suomalaisessa Kirjakaupassa.

– Varsinkin vuoden 2017 romaanin O jälkeen kysyntä kasvoi, ja se on ollut Liukkosen romaaneista myydyin. Toiseksi myydyin on ollut Elämä: esipuhe, Kananen kertoo.

Suuria myyntejä taideromaaneiksi

Liukkosen kustannustoimittaja Samuli Knuuti totesi eilen Ylelle, että Liukkonen oli sukupolvensa lahjakkain kirjailija.

Liukkosen teokset ovat myös kiinnostaneet yleisöä. Ne ovat myyneet taideromaaneiksi todella hyvin, vaikka eivät myydyimpien romaanien listoille olekaan kivunneet. Esimerkiksi Finlandia-ehdokkuuden vuonna 2017 saanutta O-romaania (2017) on myyty lähes 10 000 kappaletta.

WSOY:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen sanoo, että myyntimäärä on O-romaanin paksuiselle tiiliskivelle vaikuttava. Myös Elämä: esipuhe -romaania on myyty lähes 5 000 kappaletta.

Miettinen arvioi, että Liukkosen muiden teosten myynti tulee yhdessä postuumisti syyskuussa julkaistavan Vierastilan kanssa olemaan yli 30 000 kappaletta.

­– Vierastilasta meillä on suuret odotukset, kuten oli Mikilläkin, Miettinen kirjoittaa tekstiviestissä.

Sellaisiin koviin myyntilukuihin verrattuna kuin esimerkiksi Satu Rämön dekkari Hildur (2022), joka oli Suomen toiseksi myydyin kirja vuonna 2022 (78 700 kappaletta), nämä määrät kuulostavat ehkä vaatimattomilta. Moniulotteisille, paksuille art henkisille -romaanille myyntiluvut ovat kuitenkin vaikuttavia.

Miki Liukkosen teokset (WSOY):

Valkoisia runoja (2011)

Elisabet (2012)

Raivon historia (2015)

Lapset auringon alla (2013)

O (2017)

Hiljaisuuden mestari (2019)

Elämä: esipuhe (2021)

Silvia Classic: Johnny Mitten & Ville-Valle rotkon reunalla (2022)

Vierastila (2023)